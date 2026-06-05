Top Reasons You Should Upgrade from Splashtop SOS to Splashtop Enterprise

免责声明：Splashtop SOS 已重命名为 Splashtop Remote Support。虽然产品名称已更改，但性能和功能保持不变，将继续为您提供快速、安全和可靠的远程支持。
长期以来，Splashtop SOS 一直是 IT 团队和服务台的首选解决方案，在按需支持和无人值守远程支持方面可以提供卓越的可靠性。SOS 可以支持无限数量的设备，这一出色表现使其深受专业人士的喜爱。但随着组织需求的变化，对远程访问工具的需求也会随之变化。
考虑试用 Splashtop Enterprise：我们的下一代多合一解决方案，专为满足现代 IT 团队的高级业务和安全需求而量身定制。Splashtop Enterprise 具备高级性能、安全性和服务台工作流程，彻底改变了 IT 支持和端点管理。通过这篇博客，我们将了解为什么 Splashtop Enterprise 是团队保持领先地位所需的升级。
Splashtop SOS 简介
Splashtop SOS 专门面向有人值守和无人值守的设备，可为 IT 团队提供跨平台无缝体验，确保随时随地都能快速排除设备故障并解决问题。Splashtop SOS 的主要特点包括：
按需提供无限的设备支持：Splashtop SOS 不会限制设备数量。这种灵活性使 IT 团队能够扩大支持规模，而不必担心会达到设备数量上限。
无人值守访问功能：借助 SOS+10 和 SOS Unlimited 等软件包，技术员可以无人值守地访问托管计算机和服务器，从而简化远程管理过程并消除对最终用户在场的依赖性。
简化的工作流程：Splashtop SOS 的工作流程非常简单。用户在其设备上运行 SOS 应用，向技术员提供9位会话码，即可开始远程会话。对于无人值守的支持，通过即时访问，流程更加顺畅。
高性能连接：该解决方案因快速、高分辨率流式传输功能而出名，可确保技术员以低延迟实时互动。
严格的安全措施：安全性至关重要，Splashtop SOS 不会在这方面有任何妥协。通过 SSL/AES 256 位加密、入侵防护、高级安全协议等功能，可以保护远程会话的安全。
多功能工具集：SOS 不仅仅是远程访问，还拥有一系列功能，包括多显示器支持、拖放文件传输、会话中聊天、远程重启等功能，确保技术员可以随时使用所需功能。
广泛的设备兼容性：无论是 Windows PC、Mac、iOS 还是 Android 设备，SOS 都能满足需求。SOS 的跨平台支持可确保轻松访问各种设备。
与主流 IT 平台集成：为了进一步简化工作流程，可以直接从主流工单系统（如 Autotask PSA、Freshdesk、Zendesk 等）启动 SOS。
通过以上功能，不难理解为什么 Splashtop SOS 一直是许多组织的首选，因为它可确保及时高效的 IT 支持。
为什么要升级？Splashtop Enterprise 的独有功能
虽然 Splashtop SOS 确实是安全可靠的远程支持解决方案，但 Splashtop Enterprise 则是更加高级的解决方案。为了帮助组织提供与时俱进的 IT 基础架构，为多元化、不断发展的员工队伍提供更全面的支持，Enterprise 引入了以下几项独有功能：
高级远程计算机管理：�除了基本的远程支持，Splashtop Enterprise 还支持管理操作，如 Windows 更新、系统重启和远程命令。此外，可配置的警报和脚本与任务简化了流程，使常规任务更易于管理。
彻底改变的按需支持工作流程：Splashtop Enterprise 具备许多可以改善支持渠道、技术员管理和协作的功能，通过强大的服务台功能确保工作流程比以往任何时候都更加简单。
Splashtop 增强现实（AR）集成：对于不仅需要远程查看屏幕的情况，可以添加 Splashtop AR 功能允许技术员查看用户的物理环境并与之交互，从而为高级故障排除和指导提供更多可能。
通过单点登录增强安全性：当今时代充满网络安全威胁，Splashtop Enterprise 通过单点登录集成优先考虑安全性。允许通过 Okta、Azure AD、JumpCloud 等平台进行身份验证，从而确保便利性和安全性。
预定访问：为了更好地控制远程访问，IT 管理员现在可以安排时间段，确定个人或组可以访问特定计算机的时间，从而增加额外的安全和管理层。
支持多种附加组件的定制解决方案：从 Splashtop Connector 到 SIEM 日志记录集成和 IP 限制，Splashtop Enterprise 非常灵活，允许组织请求满足其特定需求的其他功能。
增强最终用户的能力：除了支持最终用户外，Splashtop Enterprise 还允许用户远程访问其工作计算机。支持精细化权限、基于组设定访问权限等，远程办公体验的方方面面都得到了加强。
全面的最终用户访问管理：IT 团队可以更好地控制最终用户的访问权限，从而确保远程访问不仅便��捷，而且安全可控。
通过无人值守的安卓访问扩大设备覆盖范围：当今环境设备种类非常丰富，仅支持计算机是不够的。Splashtop Enterprise 无人值守访问多种设备，包括安卓智能手机、平板电脑、POS 设备，甚至是坚固安卓设备、自助服务终端等专用设备。
比较这两个版本会很明显地发现，Splashtop SOS 可以提供强大的基础，而 Splashtop Enterprise 作为综合性解决方案，旨在将顶尖远程支持与高级管理和远程办公功能相结合。
查看我们的 Splashtop SOS 与 Splashtop Enterprise 功能对比。
Splashtop Enterprise 入门
要驾驭快速变化的远程办公和 IT 支持格局，需要高效且适应性强的工具。虽然 Splashtop SOS 提供的按需和无人值守支持功能无可挑剔，但 Splashtop Enterprise 可以进一步提升用户体验，以适应不断发展变化的 IT 团队和分布式劳动力更广泛的需求。
升级到 Splashtop Enterprise，组织不仅能为自身配备全方位的远程支持和访问工具，而且还能获得针对现代业务需求量身定制的各项功能。Splashtop Enterprise 将安全性、多功能性和各种高级功能融为一体，是希望增强 IT 支持功能同时为未来劳动力赋能的企业的最终选择。
对于当前的 SOS 用户来说，升级不仅是向前迈进的一小步，而是朝向更加无缝高效且适应性更强的 IT 基础架构的一次跃升。无论希望简化工作流程、扩展支持范围，还是想要为团队提供安全、灵活的远程访问，都可以选择升级到 Splashtop Enterprise。