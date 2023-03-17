IT 和帮助台的远程支持解决方案 – Splashtop Enterprise 与 Splashtop SOS Unlimited

Splashtop SOS Unlimited 是全球 IT 团队和服务台的首选远程支持解决方案。技术人员不仅可以为托管计算机提供无人值守的远程支持，还可以为最终用户计算机和移动设备等非托管设备提供快速支持。SOS unlimited 允许 IT 团队支持无限数量的设备！
但是，除了远程支持外，IT 团队还承担着无数的责任。这通常意味着拥有复杂的工具集，使其难以为不断发展的业务管理和扩展。不仅如此，在这个远程工作的时代，IT 团队需要具有灵活性，才能适应混合工作场所。
借助新推出的 Splashtop Enterprise，Splashtop 将远程支持和远程访问功能提升到一个新的水平。 Splashtop Enterprise 是面向 IT 和帮助台团队的下一代多合一远程访问解决方案，使技术人员不仅可以提供远程支持，还可以使最终用户在家中工作。它提供了当今 IT 团队所需的灵活性、可伸缩性、性能和控制能力，以及强大的安全性和可无缝集成到现有 IT 环境中的企业级功能。IT 团队还可以选择所需的已命名最终用户远程访问许可证和并发技术人员远程支持许可证的数量。
让我们探讨一下 Splashtop Enterprise 和 Splashtop SOS Unlimited 之间的区别。
Splashtop Enterprise（技术员许可证）
对 Windows、Mac 和 Linux 计算机的无人值守远程支持
向计算机和移动设备提供了 Splashtop On-Demand Support（SOS）
自定义品牌客户下载的 SOS 应用
从 ServiceNow、Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks Help Desk、Jira 等工单系统启动 SOS 会话
会话中的功能，例如远程重新引导和重新连接、会话录制、多显示器支持、聊天、远程打印、文件传输（包括拖放）等等
远程会话期间向最终用户发起语音通话
远程计算机管理功能，例如 Windows 更新、系统重启、远程命令、可配置警报、一对多操作
无人值守访问 Android 设备，包括智能手机、平板电脑、坚固的 Android 设备、POS 设备、信息亭和机顶盒
改进的按需支持工作流程、支持频道、技术员管理与协作、用户通过 SOS Call 发起的支持请求
可添加 Splashtop Augmented Reality
单一登录集成支持通过 Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite 和 TrustLogin 进行身份验证
为个人用户或用户群组预定计算机访问时间段
可应要求提供 Splashtop 连接器、SIEM 日志记录集成和 IP 限制等其他功能
启用最终用户远程访问权限
根据需要购买尽可能多的最终用户许可证
用于最终用户访问和管理的其他功能
精细权限、基于组的访问、麦克风直通、USB 设备重定向等
成本
按并行技术员定价。每个并发技术员许可证可访问300台计算机。联系我们了解价格。
每个端点的定价为每名并行技术员CN¥2,793/年，可按需访问无限台设备，可无人值守访问无限台计算机。
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