IT 和帮助台的远程支持解决方案 – Splashtop Enterprise 与 Splashtop SOS Unlimited

Splashtop SOS Unlimited 是全球 IT 团队和服务台的首选远程支持解决方案。技术人员不仅可以为托管计算机提供无人值守的远程支持,还可以为最终用户计算机和移动设备等非托管设备提供快速支持。SOS unlimited 允许 IT 团队支持无限数量的设备!

但是,除了远程支持外,IT 团队还承担着无数的责任。这通常意味着拥有复杂的工具集,使其难以为不断发展的业务管理和扩展。不仅如此,在这个远程工作的时代,IT 团队需要具有灵活性,才能适应混合工作场所。

借助新推出的 Splashtop Enterprise,Splashtop 将远程支持和远程访问功能提升到一个新的水平。 Splashtop Enterprise 是面向 IT 和帮助台团队的下一代多合一远程访问解决方案,使技术人员不仅可以提供远程支持,还可以使最终用户在家中工作。它提供了当今 IT 团队所需的灵活性、可伸缩性、性能和控制能力,以及强大的安全性和可无缝集成到现有 IT 环境中的企业级功能。IT 团队还可以选择所需的已命名最终用户远程访问许可证和并发技术人员远程支持许可证的数量。

让我们探讨一下 Splashtop Enterprise 和 Splashtop SOS Unlimited 之间的区别。