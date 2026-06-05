需要访问独立网络上的远程桌面？使用 Splashtop 可随时随地远程访问您的计算机。没错，只要有互联网连接就能远程访问。
出于种种原因，您可能需要访问不同网络上的某个台式机。比如您此时不在办公室或不在家，但仍然需要连接台式机的桌面。
有了 Splashtop 远程桌面软件，这一问题就能迎刃而解！远程计算机或本地设备所处的网络并不重要。只需要有 Splashtop 和互联网连接，即可在不同网络上访问远程计算机。
轻松实现远程访问：Splashtop 适用于任何设备、任何网络
Splashtop 是一款远程访问解决方案，允许使用任意计算机、平板电脑或移动设备随时随地远程控制远程桌面。所有设备无需在同一个网络，只需在设备上设置 Splashtop！
远程访问的主要区别：同一网络与不同网络
说到远程访问，网络环境在决定设置的复杂性、性能和安全性方面起到了关键作用。
同一网络：当本地设备和远程设备在同一个本地网络时，远程访问通常较为简单。在同一网络远程连接更简单，只需进行最少的配置，而且性能通常更快，延迟更低。无需考虑增加额外的安全层，因为同一网络的远程连接在内网进行。
不同网络： 从不同网络（例如从家中访问办公室PC）的远程桌面访问涉及更多复杂性。首先，连接必须通过互联网，这会带来潜在的延迟和安全风险。然而，使用像 Splashtop 这样的解决方案可以显著简化这个过程。Splashtop 安全地管理这些连接，无需复杂的技术设置。它确保您的数据被加密，您的会话受到保护，使您可以轻松从任何地方访问您的桌面，同时不影响性能或安全性。
Splashtop 可有效缩小不同网络环境之间的差距，无论是否在同一网络，都能提供无缝、安全的远程桌面体验。这种灵活性对现代工作流程至关重要，随时随地都能保持生产力和控制力。
简单5步！轻松使用 Splashtop 安全访问不同网络上的远程电脑
步骤 1：远程访问准备
选择合适的 Splashtop 方案：首先，需要根据需求选择合适的 Splashtop 方案。无论是个人用户、小型企业还是大型公司，Splashtop 能为您提供多种方案，具备不同级别的访问权限和功能，确保您能使用合适的工具实现远程办公。
步骤 2：安装 Splashtop 软件
在要远程访问的被控端设备：主机即要远程访问的被控端设备。首先在这台设备上下载并安装 Splashtop Streamer。Streamer 软件允许远程连接，需要正确配置才能访问。
在本地的控制端设备：在本地的控制端设备上安装 Splashtop Business 应用，这台设备是用于远程访问主机的控制端设备。Business 应用将作为管理远程会话的控制中心，可与 PC、Mac 和移动设备等各种设备兼容。
步骤 3：配置 Splashtop 以远程访问
创建 Splashtop 账户：使用 Splashtop 之前，需要先创建 Splashtop 账户。通过该账户可以关联设备、管理订阅并访问远程桌面。注册账户之后，再到主机和本地设备进行登录。
连接设备：设置好 Splashtop 账户后，登录本地设备的 Splashtop 应用，从可用设备列表中选择主机，即可连接设备。确保两台设备都已联网，并且 Splashtop Streamer 已在主机运行。
步骤 4：建立远程连接
启动远程会话：启动远程会话之前，需要先在本地设备上打开 Splashtop 应用，选择主机并单击“连接”。Splashtop 将建立安全的远程连接，让您能像在现场一样控制主机。
Splashtop 主要功能概述：远程连接后，就能利用 Splashtop 的强大功能，如多显示器支持、文件传输、远程打印和高清视频流式传输。这些功能可以增强远程办公体验，提高生产力和效率。
步骤 5：确保安全性和可靠性
安全设置：Splashtop 通过256位 AES 加密、多因素身份验证和设备身份验证等功能优先保证安全性。确保已配置安全功能，以保护远程会话免受未经授权的访问。
探索 Splashtop 远程桌面解决方案：完美适用于多种场景
Splashtop 根据您的需求提供了以下几种远程桌面解决方案：
远程和混合办公远程计算机访问：个人用户、团队或整个组织可以随时随地访问工作计算机。
IT 远程支持：IT 和帮助台可以连接到计算机，提供无人值守或有人值守的支持。
远程&混合学习：学生可以访问校内计算机进行远程学习。
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