需要访问独立网络上的远程桌面？使用 Splashtop 可随时随地远程访问您的计算机。没错，只要有互联网连接就能远程访问。
出于种种原因，您可能需要访问不同网络上的某个台式机。比如您此时不在办公室或不在家，但仍然需要连接台式机的桌面。
有了 Splashtop 远程桌面软件，这一问题就能迎刃而解！远程计算机或本地设备所处的网络并不重要。只需要有 Splashtop 和互联网连接，即可在不同网络上访问远程计算机。
什么是 Splashtop？
Splashtop 是一款远程访问软件，允许您使用任何计算机、平板电脑或移动设备随时随地远程控制远程桌面。您的设备不需要在同一个网络，只需在设备上设置 Splashtop！
如何使用 Splashtop 访问不同网络上的远程桌面？
第1步：设置您的设备
设置 Splashtop 远程桌面软件只要几分钟。首先，创建 Splashtop 帐户（可在此处点击立即免费试用以创建帐户）。最后，在控制端和被控端设备上安装相应的 Splashtop 应用。
第2步：在您的本地设备上打开 Splashtop 应用程序
设置 Splashtop 并确保您的设备已联网，这就是您需要做的所有准备工作！每当您需要访问远程桌面时，请在您的设备上打开 Splashtop 应用程序，即可看到您的个人远程计算机列表。
第3步：仅需点击您希望访问的计算机即可开始远程连接
瞧！您已经连接到不同网络上的远程桌面了。然后，您就可以远程控制您的计算机，就像在办公现场一样。
您最适合哪个 Splashtop 解决方案？
Splashtop 根据您的需求提供了以下几种远程桌面解决方案：
远程和混合办公远程计算机访问：个人用户、团队或整个组织可以随时随地访问工作计算机。
IT 远程支持：IT 和帮助台可以连接到计算机，提供无人值守或有人值守的支持。
远程&混合学习：学生可以访问校内计算机进行远程学习。