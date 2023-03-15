需要访问独立网络上的远程桌面？使用 Splashtop 可随时随地远程访问您的计算机。没错，只要有互联网连接就能远程访问。

出于种种原因，您可能需要访问不同网络上的某个台式机。比如您此时不在办公室或不在家，但仍然需要连接台式机的桌面。

有了 Splashtop 远程桌面软件，这一问题就能迎刃而解！远程计算机或本地设备所处的网络并不重要。只需要有 Splashtop 和互联网连接，即可在不同网络上访问远程计算机。

什么是 Splashtop？

Splashtop 是一款远程访问软件，允许您使用任何计算机、平板电脑或移动设备随时随地远程控制远程桌面。您的设备不需要在同一个网络，只需在设备上设置 Splashtop！

如何使用 Splashtop 访问不同网络上的远程桌面？

第1步：设置您的设备

设置 Splashtop 远程桌面软件只要几分钟。首先，创建 Splashtop 帐户（可在此处点击立即免费试用以创建帐户）。最后，在控制端和被控端设备上安装相应的 Splashtop 应用。

第2步：在您的本地设备上打开 Splashtop 应用程序

设置 Splashtop 并确保您的设备已联网，这就是您需要做的所有准备工作！每当您需要访问远程桌面时，请在您的设备上打开 Splashtop 应用程序，即可看到您的个人远程计算机列表。

第3步：仅需点击您希望访问的计算机即可开始远程连接

瞧！您已经连接到不同网络上的远程桌面了。然后，您就可以远程控制您的计算机，就像在办公现场一样。

您最适合哪个 Splashtop 解决方案？

Splashtop 根据您的需求提供了以下几种远程桌面解决方案：