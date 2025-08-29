Splashtop Remote Access 解决方案，可替代 GoToMyPC 解决方案
与 GoToMyPC 相比，Splashtop Remote Access 帮助用户实现了随时随地在线访问工作电脑，访问速度更快、更容易普及。使用 iOS、、安卓、PC、Mac 或 Chromebook 设备立即连接电脑，快速完成工作。
Splashtop Remote Access Pro 与 GoToMyPC 的详细对比
特征
Splashtop Remote Access Pro
GoToMyPC
最低
¥700/年
US$420/年
电脑数量
10台电脑
1台电脑
远程访问和支持
跨平台文件传输（拖放）
远程打印
声音传输
复制粘贴
行动应用程式
分享桌面
多对多显示器（Windows）
多对多显示器（Mac）
会话录制
远程唤醒
需要企业版
远程重启
需要企业版
管理与协作
Splashtop
GoToMyPC
聊天
多用户（最多3个）可同时远程访问同一台电脑（需要购买多许可证）。
使用日志
需要专业版
用户管理
需要专业版
单一计费
需要专业版
成为我们的客户
我不再使用 GoToMyPC 了，因为 Splashtop 功能丰富，甚至比 GoToMyPC 功能更多！如果有多显示器，还能多对多运行显示器。我非常喜欢这个功能。因为能缩短完成任务所需时间，让我有更多空余时间做其他工作！
Nanci Stevens, VP of Marketing, TUFF Products
成为我们的客户
我们用 Splashtop 取代了 GoToMyPC，很高兴我们做了这个决定。Splashtop 在功能和易用性上更胜一筹，价格也仅是 GoToMyPC 的三分之一。
Pam Davidson, Senior Bookkeeper, BRMGRP LLCFood & Beverages
选择 Splashtop 的八大原因
挑选功能强大、用户友好的远程桌面解决方案时，选择 Splashtop 还是 GoToMyPC ？答案显而易见！Splashtop 功能丰富，定价合理，确保为您提供更好的投资价值。这就是为什么 Splashtop 能够成为 GoToMyPC 的完美替代方案：
卓越的性能：Splashtop 可以提供高性能远程访问体验，确保对远程桌面进行流畅、实时的导航和控制。凭借快速连接和高清质量，Splashtop 可确保所有远程会话高效安全。
经济高效的解决方案：Splashtop 价格远低于 GoToMyPC，但具备所有必要功能。Splashtop 可为您立省75%费用，不仅价格划算，而且不会牺牲质量和功能。
广泛的设备支持：与 GoToMyPC 不同，Splashtop 的所有功能都能在各种操作系统上运行，包括 Windows、Mac、iOS 和 Android，甚至包括 Linux 和 Chrome OS。
增强的安全性：Splashtop 非常注重安全性，采用 TLS 和 256 位 AES 加密、两步验证、设备身份验证以及多个二级密码选项等功能提供行业领先的安全保障。确保所有远程会话和数据传输都能受到保护，让您能高枕无忧。
功能丰富的体验：Splashtop 具备 GoToMyPC 不具备的强大功能，例如跨设备远程打印、会话录制和远程唤醒功能。这些功能可以增强远程访问体验，提供额外的实用性和便利性。
用户友好的界面：Splashtop 以其简单直观、用户友好的界面而闻名，尤其是在移动设备上。该平台的设计易于通过触摸屏幕进行操作，无缝的用户体验比 GoToMyPC 毫不逊色，尤其是使用平板电脑和智能手机远程访问的情况。
出色的客户评价：用户经常强调，相对于 GoToMyPC，Splashtop 的关键优势在于其可靠性、高性能和成本效益。用户的正向评价和证言体现了 Splashtop 致力于为用户提供顶尖远程访问解决方案的承诺。
灵活的方案：Splashtop 可提供一系列定制方案，以满足不同的用户要求和预算。无论是个人专业用户、小型团队还是大型企业，Splashtop 都能满足您的特定远程访问需求。
Splashtop：快速、安全、可靠的远程访问解决方案
Splashtop 的远程访问解决方案在性能、安全性和易用性方面都非常出色。通过用户友好型界面，可以在各种设备上快速设置和管理远程连接，包括 Windows、Mac、iOS、Android 和 Linux。
Splashtop 采用先进的加密和多因素身份验证技术，优先保护数据安全，确保远程会话始终受到保护。Splashtop 定价极具竞争力，同时兼具各种功能和高性能，性价比非常高。
Splashtop 的优化平台速度快且可靠性高，能带来无延迟的高清远程会话体验。具备强大的客户支持和创新功能，如远程打印和文件传输。
Splashtop 有数百万用户，都非常信赖 Splashtop 的可靠性和卓越的远程访问功能。立即切换，利用 Splashtop 提升远程访问体验。
简单4步从 GoToMyPC 切换到 Splashtop
从 GoToMyPC 切换到 Splashtop 简单又快捷。仅需几分钟即可完成设置并立即开始享受更快、更安全的远程访问。
第1步：注册 Splashtop：创建 Splashtop 账户并选择符合需求的方案。可以先免费试用，体验所有功能后再决定是否购买。
第2步：安装 Splashtop Streamer：在要远程访问的被控端设备上下载并安装 Splashtop Streamer。通过这个小型后台应用程序可以随时安全远程连接。
第3步：设置 Splashtop 应用程序：在设备（Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook 或 Web 浏览器）上安装 Splashtop 应用程序。使用 Splashtop 账户登录即可立即查看远程设备。
第4步：随处连接：打开应用程序，单击要访问的电脑，即可开始远程，就像在远程设备前一样。高性能流式传输让远程体验更流畅、更可靠。