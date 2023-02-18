为什么Splashtop商业接入是您的最佳选择？
通过Splashtop Business Access，您可以从任何地方通过任何设备远程访问您的工作计算机 ，比GoToMyPC更快，跨越更多的计算机 。 使用你的iOS、Android、Mac、PC或Chromebook设备，即时连接到你的电脑，轻松完成你的工作。
Splashtop Business Access Pro与GoToMyPC
特征
Splashtop Business Access Pro
GoToMyPC
最低
CN¥693/年
CN¥2,940/年
电脑数量
10台电脑
1 台电脑
远程访问和支持
跨平台文件传输（拖放）
远程打印
声音传输
复制粘贴
行动应用程式
分享桌面
多对多显示器（Windows）
多对多显示器（Mac）
会话录制
远程唤醒
需要企业版
远程重启
需要企业版
管理与协作
Splashtop
GoToMyPC
聊天
两个用户可以同时远程访问同一台电脑（需两个许可）
使用日志
需要专业版
用户管理
需要专业版
单一计费
需要专业版
应用商店的五星评论
我甩掉了GoToMyPC ，得到了这批更便宜的东西。 是的!
via App Store
应用商店的五星评论
最好的。 没有问题。 我已经用了很多。 最新的版本，结合了网络链接访问，是100%的惊人之举。 我用它来进行远程工作演示，在GoToMyPC 、LogMeIn、本地RDC或其他方面都没有找到更好的解决方案。
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应用商店的五星评论
我甩掉了GoToMyPC ，得到了这批更便宜的东西。 是的!
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应用商店的五星评论
最好的。 没有问题。 我已经用了很多。 最新的版本，结合了网络链接访问，是100%的惊人之举。 我用它来进行远程工作演示，在GoToMyPC 、LogMeIn、本地RDC或其他方面都没有找到更好的解决方案。
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Splashtop 和 GotoMyPC 的性能对比