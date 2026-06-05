台式电脑、平板电脑之间的远程连接& 移动设备

在家中工作，并通过快速、安全的远程桌面连接进行远程工作。从任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备连接到您的计算机。
远程工作，无论是从家里还是其他远程地点，正在成为新常态。 找到一个有效的远程连接工具比以往任何时候都更加关键。
尽管您可以通过家用计算机、笔记本电脑或移动设备执行许多操作，但有时您需要远程访问办公室中的计算机。
也许您使用的专有软件仅授权给您的办公计算机。或者您的个人设备没有运行资源密集型应用程序的计算能力。也许您的办公室计算机上有一些文件，您不能简单地将它们传输到云空间。
无论你的情况如何，远程连接到你的工作电脑有很多方法可以带来好处。
什么是远程连接？
远程连接允许用户使用互联网或专用网络从不同地点访问和控制计算机、服务器或网络。可以实现无缝办公、IT 支持和协作，无需亲临现场。安全远程连接解决方案（如 Splashtop）可确保以快速、可靠且加密的方式访问远程系统。
远程连接如何运行？
远程连接通过互联网或专用网络在本地设备和远程计算机或网络之间建立安全链接。远程桌面软件可实时传输屏幕数据和输入，让用户像在现场一样控制远程系统。身份验证措施、加密和网络协议可确保安全且无缝的连接。Splashtop 等解决方案可通过低延迟连接和企业级安全性优化性能。
远程连接软件使用案例
远程工作和居家办公
通过任何个设备远程访问和控制您的工作计算机。远程工作时就像坐在办公室计算机前一样。轻松访问任何文件并在远程计算机上运行任何程序。
提供远程支持
与受管设备的远程连接使您可以监视、管理和支持端点。远程连接到用户的设备，以在他们需要帮助时提供按需的远程支持。
增强远程学习
使学生能够从个人设备通过远程桌面连接学校设备，以便在远程学习的同时远程访问实验室设备。学生可以在远程访问实验室计算机时访问学校许可的软件（例如 Microsoft Office、Adobe Creative Suite 等），甚至可以通过 Chromebook 远程访问。
我需要什么操作系统来进行远程连接？
根据 Splashtop 软件包的不同，您可以建立与 Windows、Mac、Linux、iOS、Android 和 Chromebook 设备的远程连接。您也可以从任何计算机，平板电脑或移动设备进行连接。
Splashtop"的远程连接工具是否跨平台？
是的! 你可以在任何操作系统上运行的设备之间建立一个远程连接。 不管你的远程计算机是Mac还是PC，你都可以从任何其他Windows PC、Mac、iOS、Android或Chromebook设备上连接到它。
您甚至可以使用 Chromebook 在家里工作！
免费试用 Splashtop 的远程连接软件
Splashtop 使在家中或在旅途中的工作变得更加轻松和高效。无需担心您留下的文件或需要访问的软件。无论您身在何处，都可以坐在工作计算机的正前方。
无需担心安全性。每个远程连接都使用 TLS 和256位 AES 加密。您还可以启用设备身份验证和两步验证。
当涉及到远程连接时，您可以信任 Splashtop。已经有超过3000万用户在用。开始免费试用。