台式电脑、平板电脑之间的远程连接& 移动设备

在家中工作，并通过快速、安全的远程桌面连接进行远程工作。从任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备连接到您的计算机。

远程工作，无论是从家里还是其他远程地点，正在成为新常态。 找到一个有效的远程连接工具比以往任何时候都更加关键。

尽管您可以通过家用计算机、笔记本电脑或移动设备执行许多操作，但有时您需要远程访问办公室中的计算机。

也许您使用的专有软件仅授权给您的办公计算机。或者您的个人设备没有运行资源密集型应用程序的计算能力。也许您的办公室计算机上有一些文件，您不能简单地将它们传输到云空间。

无论你的情况如何，远程连接到你的工作电脑有很多方法可以带来好处。

远程连接软件使用案例

通过任何个设备远程访问和控制您的工作计算机。远程工作时就像坐在办公室计算机前一样。轻松访问任何文件并在远程计算机上运行任何程序。

与受管设备的远程连接使您可以监视、管理和支持端点。远程连接到用户的设备，以在他们需要帮助时提供按需的远程支持。

使学生能够从他们的个人设备启动远程桌面连接到学校的计算机，这样他们就可以 ，远程访问实验室的计算机 ，同时远程学习。 学生将能够在远程会话中访问学校授权的软件（如Microsoft Office、Adobe Creative Suite等），在实验室的计算机上--甚至从Chromebooks上访问。

我需要什么操作系统来进行远程连接？

根据 Splashtop 软件包的不同，您可以建立与 Windows、Mac、Linux、iOS、Android 和 Chromebook 设备的远程连接。您也可以从任何计算机，平板电脑或移动设备进行连接。

Splashtop"的远程连接工具是否跨平台？

是的! 你可以在任何操作系统上运行的设备之间建立一个远程连接。 不管你的远程计算机是Mac还是PC，你都可以从任何其他Windows PC、Mac、iOS、Android或Chromebook设备上连接到它。

您甚至可以使用 Chromebook 在家里工作！

免费试用 Splashtop 的远程连接软件

Splashtop 使在家中或在旅途中的工作变得更加轻松和高效。无需担心您留下的文件或需要访问的软件。无论您身在何处，都可以坐在工作计算机的正前方。

无需担心安全性。每个远程连接都使用 TLS 和256位 AES 加密。您还可以启用设备身份验证和两步验证。

当涉及到远程连接时，您可以信任 Splashtop。已经有超过3000万用户在用。开始免费试用。

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