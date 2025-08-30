为什么远程桌面软件是打造高效混合办公室的关键？

去年爆发的新冠疫情让整个社会处于封锁状态，那时我们预测混合办公室即未来的工作模式，当时许多人对此仍然持怀疑态度，认为一切都会恢复正常。
如今，数百篇关于混合办公室的报道突然出现在整个网络，显然我们正朝着更加灵活的办公模式发展。
部署混合办公室操作繁琐，这一点似乎令人望而却步，但使用 Splashtop 等远程桌面软件部署起来却非常简单。
什么是远程桌面软件？远程桌面软件就是一种软件，它可以让你随时随地从另一台设备远程访问计算机或设备。这个其他设备可以是另一台计算机、平板电脑，甚至是智能手机。
为什么远程桌面更加适用于部署混合办公室？
1. 远程桌面软件在您的实体办公室和其他任何办公场所之间架起了一座桥梁
在新的办公领域，混合办公不仅是让员工居家办公，还需要提供工具帮助员工提高工作效率。这一切的关键就是灵活性。
办公室计算机上通常都会安装高价购买的软件，例如 Adobe、Revit。因此，为了让员工在不同地点办公，需要另外为其购买功能强大的计算机和软件许可，这一问题解决起来非常麻烦，而且会产生非常高的成本。
远程桌面软件可以帮助解决这一问题。远程桌面软件可以让员工远程连接到办公室计算机，访问办公室计算机上的�所有文件和软件，就像在实体办公室一样。这样一来，就不需要在远程办公场所购置额外的计算机或软件许可。
这个过程也很简单。 远程桌面应用程序只需安装在办公室的电脑和员工的辅助便携设备上--这可能是个人笔记本电脑、平板电脑，甚至是智能手机。
2. 相较于 VPN，远程桌面软件通常价格更低，扩展速度更快，在远程环境中提供的性能更好
新冠疫情之前，传统的远程办公方式需要通过 VPN（虚拟专用网络）实现。
虽然 VPN 适用于需要远程访问公司网络的个人，也适用于完成指定任务，但它不适用于需要长时间频繁进行远程连接的整个工作团队。多人同时使用时，VPN 的运行速度非常缓慢，安全性很低。此外，为大型工作团队配置 VPN 成本非常高，而且难以进行扩展。
与远程桌面软件不同，VPN 通常只能用于公司发行的设备。在混合办公场景中，企业必须为远程工作人员购买额外的设备，让他们能够使用 VPN 进行远程连接。而购买额外设备则会产生大量费用。
这还不是全部--维持一个过载的网络流量VPN ，可能会成为安全隐患和灾难，只是等待发生。
另一方面，Splashtop 等远程桌面软件专为混合办公而设计。Splashtop 可以提供安全的远程连接和可靠的性能，不会受限于 VPN 面临各种挑战和阻碍。
这就是为什么远程桌面软件是高效和简单的混合办公室的正确选择的两个主要原因。
哪款远程桌面软件更适合您的混合办公室？
市面上有许�多远程桌面软件，但在可靠性、成本、易用性和客户服务方面，Splashtop 独树一帜，在业内获得的 NPS 分数最高。
Splashtop 在安全方面也进行了大量投资，并遵循一个强大的行为准则，以确保在所有远程桌面连接中你的数据是安全的。
Splashtop 还通过入侵防御、应用程序安全措施以及各种安全功能进一步加强安全基础架构，为您提供更加安全的远程桌面。
万豪、联邦快递、UPS 快递、丰田、斯坦福大学医疗中心、哈佛医学院、特纳广播公司、Tapestry 集团等许多大品牌都认为 Splashtop 是值得信赖的产品，安全性正是它们做出这一选择的关键因素。
如果您此时正在考察混合办公室的各种配置，希望您可以试用我们的远程桌面软件。您随时可以免费试用！