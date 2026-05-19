带有声音/音频的 Mac 远程桌面

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Person using Splashtop to work on audio production remotely

支持音频的 Mac 远程桌面

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
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通过高清流媒体和声音享受与 Mac 计算机的高性能远程桌面连接。立即免费试用 Splashtop！

尽管有几种远程桌面工具可提供对 Mac 的远程访问，但许多工具无法将声音从远程 Mac 计算机正确传输到本地设备。

对于用户而言，这可能是一个很大的麻烦，尤其是对于需要听到来自远程 Mac 计算机的音频的远程工作人员和学生而言。例如，视频和声音编辑器依赖于能够实时收听音频以进行口形同步。

如果您是个人用户，或者是拥有多个用户的组织的一部分，需要远程访问 Mac 计算机，那么您需要一个可以同时访问 Mac 和让您听到音频的工具。

高效的 Mac 远程桌面音频支持 – Splashtop

通过 Splashtop，可以快速远程连接 Mac 远程桌面。可享受高清音质流式传输。

Splashtop 使您可以从任何其他计算机、平板电脑或移动设备远程控制 Mac 计算机。您不仅可以访问 Mac 计算机上的任何文件和应用程序，而且还可以实时听到 Mac 发出的声音。

您会感觉好像您正坐在 Mac 计算机的前面，同时从另一台设备远程控制它。

“有很多[远程桌面]的解决方案。我们之前有一个，但没有起到声音作用。仅当您从另一台 Mac 连接到 Mac 时，某些设备才能工作。我找到了 Splashtop，将其安装在几台 Mac 上，并在自己的计算机上对其进行了测试。测试发现声音仍然有效，我对此感到非常兴奋！” – Mats Holm，Lenawee中级学区

“我们特地选择了 Splashtop，因为它是非常适合 Mac 的解决方案。” – Lenawee中级学区 Nicholas Adams

使用 Splashtop 体验 Mac 远程桌面音效

免费试用 Splashtop，体验 Mac 远程桌面的高清音质。

Splashtop 允许使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备访问其他 Windows、Mac 和 Linux 计算机。无需信用卡或任何担保，立即免费试用。

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如果您是学区、学院或其他教育机构，需要让教职员工和/或学生远程访问学校实验室计算机，请访问 Splashtop 远程实验室

“学生没有足够强大的计算机来处理我们给他们的所有东西。例如视频编辑，学生们需要做4k甚至8k的视频，这些通过他们的 MacBook Pro 是无法处理的。我们学校的实验室中有 iMac Pro，学生们可以远程访问，一切都对他们有用。” – 韦恩州立大学克里斯·吉尔伯特（Chris Gilbert）

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