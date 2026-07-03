适合 Mac 的远程桌面软件推荐：Splashtop

根据市场分析，Mac 电脑的市场份额正在不断增长。相关新闻中的预测显示，全球远程桌面软件市场正在加速扩张。
通过远程桌面软件，可以在有网络的情况下连接到某台特定的主电脑，然后使用其他单独设备控制这台主电脑。远程控制主电脑后，就能使用这台电脑上的任何应用程序，访问其中的任何数据。
但许多远程桌面软件却不支持苹果电脑，或不能为 Mac 用户提供 Windows 电脑用户享有的同等功能。
MacBook 和远程桌面软件的用户不断增加，这些用户对高性能 Mac 远程桌面软件的需求也在日益增长。有没有好用的 Mac 远程桌面软件推荐？
Splashtop 远程桌面软件非常适合 macOS，不论从功能、性能还是安全性和定价方面来看都是如此。下文将详细介绍 Splashtop 的几个主要优势。
支持高清音频传输
利用远程桌面软件控制 Mac 时，如果不能传输音频则会非常��麻烦。这就意味着，我们在远程办公时听不到 Mac 远程桌面播放的音频。
市面上涌现出了大量远程桌面软件，但其功能和性能参差不齐。其中许多都与 Mac 兼容，但只有极少数支持从主机传输音频到客户端电脑。
也就是说，我们在远程访问音频和视频文件时，听不到任何声音。这对于想要远程编辑音频或视频的用户而言，是个很棘手的问题。很多远程桌面软件虽然支持音频传输，但却存在音频同步问题，仍无法作为理想的选择。
Splashtop 支持流畅地跨设备传输音频，包括从远程 Mac 电脑传输到本地设备。Splashtop 按照用户实际需求提供各种解决方案，仅这一点就让其在一众同类软件中脱颖而出。
支持多种使用场景
许多远程桌面软件非常注重如何满足特定对象的需求。远程桌面软件一般有以下三个使用场景：
个人用途
商业用途
教育用途
Splashtop 的一个主要优势是适用于以上所有场景。
为整个组织部署 Splashtop，让所有员工都能远程访问办公室电脑。帮助员工实现远程办公，让员工即便不在办公室也能访问办公室的数据。有了 Splashtop，员工能随时随地访问办公室的 Mac 电脑。
IT 支持团队可以利用 Splashtop 为 Mac 计算机提供远程支持。这包括对受管 Mac 的无人值守访问，以及用于故障修复服务的有人值守按需远程支持。
近年来，远程桌面软件越来越广泛应用于各大院校。生可以利用远��程桌面软件在家里访问校内学习资源和教育软件。
自新冠疫情爆发以来，远程办公和远程教育已经非常普遍。各大院校一致认为这类远程工具在日常的教育工作中不可或缺。
有时人们只是想将远程桌面软件用于实现个人目的。Splashtop 也非常适合这种场景，有了 Splashtop，我们能随时随地远程访问家庭电脑。
高速连接
远程连接质量一直是决定远程桌面软件好坏的因素之一。谁不希望获得最高质量的远程连接呢？Splashtop 可为用户提供非常高质量的远程连接。
远程桌面软件如果能具备高速连接，则可确保所有远程操作都能实时进行，不会频繁出现卡顿和延迟。Splashtop 支持 4K 流式传输，帧率最高可达60 fps。Splashtop 的延迟非常低，所有远程操作都不会出现延迟。在 Mac 上远程办公时，可以无缝使用音视频编辑软件。
跨平台支持
由于 Windows 电脑的使用比 Mac 更广泛，市面上专门用于 Windows 系统的远程桌面软件通常要更多一些。但是，这些远程桌面软件却未必适用于 Mac。
Splashtop 不仅适用于 macOS，而且还支持一系列其他操作系统，包括 Windows、Linux、iOS、安卓和 Chrome OS。Splashtop 可跨平台无缝运行，支持各种设备类型，包括平板电脑和智能手机。
安全
网络安全一直都非常重要，增强网络安全的措施各式各样。相较于其他远程桌面软件，Splashtop 能提供更高级别的安全保障。Splashtop 能为所有远程连接提供安全保障，让用户无需再为远程办公的安全性担忧。
Splashtop 采用先进的��基础设施和入侵防护，同时符合各种行业法规和标准，以确保用户的安全，其中包括 SOC 2、HIPAA、FERPA 和 GDPR。
其他安全功能包括：
多级密码安全
双重认证
屏幕自动锁定
会话空闲超时
为了保护您的数据隐私，Splashtop 不会处理或存储您使用设备中的任何数据。它也不会存储屏幕捕获流，该流是端到端加密的。
远程功能齐全
大多数远程桌面软件都不能为 Mac 提供与 Windows 同等的功能，只是单纯地允许用户远程访问另一台电脑。但是，Splashtop 可为 Mac 用户提供所有远程功能。这些功能包括：
拖放式文件传输
聊天
远程唤醒
声音传输
远程打印
如果能为远程用户提供远程办公所需的各种重要功能，则可大幅提高用户的远程体验，其他远程桌面软件存在的各种问题也会迎刃而解。
高性价比
虽然你想要使用最好的远程桌面软件，但并不意味着你需要倾家荡产。
Splashtop 不仅功能齐备，而且定价合理，因为该款软件的一系列解决方案都是根据用户的实际需求进行定价。Splashtop 支持7天免费试用，订购前可先行体验产品的各项功能和性能。
Splashtop macOS 远程桌面
远程桌面软件非常重要，但面对市场上令人眼花缭乱的各种软件，我们必须对自己的实际需求进行评估，以找出最适合的远程桌面软件。Splashtop 或许并非最好的远程桌面软件，但这款软件对于 Mac 确实非常友好。
Splashtop 不仅功能强大，而且远程连接速度快、安全性能高；可对各种操作系统提供跨平台支持，还具备改善用户体验的各种其他功能。如果想详细了解 Splashtop 及其重要作用，可立即免费试用！