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A person using Splashtop on a Mac laptop and sending a Ctrl-Alt-Del command to a remote desktop

适合 Mac 的远程桌面软件推荐：Splashtop

Trevor Jackins
阅读时间：5分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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根据市场分析，Mac 电脑的市场份额正在不断增长。相关新闻中的预测显示，全球远程桌面软件市场正在加速扩张

通过远程桌面软件，可以在有网络的情况下连接到某台特定的主电脑，然后使用其他单独设备控制这台主电脑。远程控制主电脑后，就能使用这台电脑上的任何应用程序，访问其中的任何数据。

但许多远程桌面软件却不支持苹果电脑，或不能为 Mac 用户提供 Windows 电脑用户享有的同等功能。

MacBook 和远程桌面软件的用户不断增加，这些用户对高性能 Mac 远程桌面软件的需求也在日益增长。有没有好用的 Mac 远程桌面软件推荐？

Splashtop 远程桌面软件非常适合 macOS，不论从功能、性能还是安全性和定价方面来看都是如此。下文将详细介绍 Splashtop 的几个主要优势。

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支持高清音频传输

利用远程桌面软件控制 Mac 时，如果不能传输音频则会非常麻烦。这就意味着，我们在远程办公时听不到 Mac 远程桌面播放的音频

市面上涌现出了大量远程桌面软件，但其功能和性能参差不齐。其中许多都与 Mac 兼容，但只有极少数支持从主机传输音频到客户端电脑。

也就是说，我们在远程访问音频和视频文件时，听不到任何声音。这对于想要远程编辑音频或视频的用户而言，是个很棘手的问题。很多远程桌面软件虽然支持音频传输，但却存在音频同步问题，仍无法作为理想的选择。

Splashtop 支持流畅地跨设备传输音频，包括从远程 Mac 电脑传输到本地设备。Splashtop 按照用户实际需求提供各种解决方案，仅这一点就让其在一众同类软件中脱颖而出。

支持多种使用场景

许多远程桌面软件非常注重如何满足特定对象的需求。远程桌面软件一般有以下三个使用场景：

  • 个人用途

  • 商业用途

  • 教育用途

Splashtop 的一个主要优势是适用于以上所有场景

为整个组织部署 Splashtop，让所有员工都能远程访问办公室电脑。帮助员工实现远程办公，让员工即便不在办公室也能访问办公室的数据。有了 Splashtop，员工能随时随地访问办公室的 Mac 电脑。

IT 支持团队可以利用 Splashtop 为 Mac 计算机提供远程支持。这包括对受管 Mac 的无人值守访问，以及用于故障修复服务的有人值守按需远程支持

近年来，远程桌面软件越来越广泛应用于各大院校。生可以利用远程桌面软件在家里访问校内学习资源和教育软件

自新冠疫情爆发以来，远程办公和远程教育已经非常普遍。各大院校一致认为这类远程工具在日常的教育工作中不可或缺。

有时人们只是想将远程桌面软件用于实现个人目的。Splashtop 也非常适合这种场景，有了 Splashtop，我们能随时随地远程访问家庭电脑。

高速连接

远程连接质量一直是决定远程桌面软件好坏的因素之一。谁不希望获得最高质量的远程连接呢？Splashtop 可为用户提供非常高质量的远程连接。

远程桌面软件如果能具备高速连接，则可确保所有远程操作都能实时进行，不会频繁出现卡顿和延迟。Splashtop 支持 4K 流式传输，帧率最高可达60 fps。Splashtop 的延迟非常低，所有远程操作都不会出现延迟。在 Mac 上远程办公时，可以无缝使用音视频编辑软件。

跨平台支持

由于 Windows 电脑的使用比 Mac 更广泛，市面上专门用于 Windows 系统的远程桌面软件通常要更多一些。但是，这些远程桌面软件却未必适用于 Mac。

Splashtop 不仅适用于 macOS，而且还支持一系列其他操作系统，包括 Windows、Linux、iOS、安卓和 Chrome OS。Splashtop 可跨平台无缝运行，支持各种设备类型，包括平板电脑和智能手机。

安全

网络安全一直都非常重要，增强网络安全的措施各式各样。相较于其他远程桌面软件，Splashtop 能提供更高级别的安全保障。Splashtop 能为所有远程连接提供安全保障，让用户无需再为远程办公的安全性担忧。

Splashtop 采用先进的基础设施和入侵防护，同时符合各种行业法规和标准，以确保用户的安全，其中包括 SOC 2、HIPAA、FERPA 和 GDPR。

其他安全功能包括：

  • 多级密码安全

  • 双重认证

  • 屏幕自动锁定

  • 会话空闲超时

为了保护您的数据隐私，Splashtop 不会处理或存储您使用设备中的任何数据。它也不会存储屏幕捕获流，该流是端到端加密的。

远程功能齐全

大多数远程桌面软件都不能为 Mac 提供与 Windows 同等的功能，只是单纯地允许用户远程访问另一台电脑。但是，Splashtop 可为 Mac 用户提供所有远程功能。这些功能包括：

  • 拖放式文件传输

  • 聊天

  • 远程唤醒

  • 声音传输

  • 远程打印

如果能为远程用户提供远程办公所需的各种重要功能，则可大幅提高用户的远程体验，其他远程桌面软件存在的各种问题也会迎刃而解。

高性价比

虽然你想要使用最好的远程桌面软件，但并不意味着你需要倾家荡产。

Splashtop 不仅功能齐备，而且定价合理，因为该款软件的一系列解决方案都是根据用户的实际需求进行定价。Splashtop 支持7天免费试用，订购前可先行体验产品的各项功能和性能。

Splashtop macOS 远程桌面

远程桌面软件非常重要，但面对市场上令人眼花缭乱的各种软件，我们必须对自己的实际需求进行评估，以找出最适合的远程桌面软件。Splashtop 或许并非最好的远程桌面软件，但这款软件对于 Mac 确实非常友好。

Splashtop 不仅功能强大，而且远程连接速度快、安全性能高；可对各种操作系统提供跨平台支持，还具备改善用户体验的各种其他功能。如果想详细了解 Splashtop 及其重要作用，可立即免费试用！

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