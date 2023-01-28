适合 Mac 的远程桌面软件推荐：Splashtop

市场分析表明，Mac电脑正在获得市场份额。 在相关新闻中，预测显示，全球远程桌面软件市场正在经历巨大的增长。

通过远程桌面软件，可以在有网络的情况下连接到某台特定的主电脑，然后使用其他单独设备控制这台主电脑。远程控制主电脑后，就能使用这台电脑上的任何应用程序，访问其中的任何数据。

但许多远程桌面软件却不支持苹果电脑，或不能为 Mac 用户提供 Windows 电脑用户享有的同等功能。

随着越来越多的人使用MacBook和远程访问软件，对为Mac提供高质量性能的远程桌面工具的需求越来越大。 那么最好的 Mac远程桌面软件是什么？

Splashtop 是基于功能、性能、安全性和价值的理想的 macOS 远程桌面工具。 有关原因的完整列表，请继续阅读。

支持高清音频传输

对于那些使用其他工具远程控制Mac的人来说，这是一个很大的问题。 许多人不允许你听见 Mac 远程桌面音频。

尽管在远程桌面软件方面有很多选择，但它们都有不同的特性和功能。 其中许多与 Mac 兼容，但其中很少有可以将音频从主机传输到客户端计算机。

也就是说，我们在远程访问音频和视频文件时，听不到任何声音。这对于想要远程编辑音频或视频的用户而言，是个很棘手的问题。很多远程桌面软件虽然支持音频传输，但却存在音频同步问题，仍无法作为理想的选择。

Splashtop 支持流畅地跨设备传输音频，包括从远程 Mac 电脑传输到本地设备。Splashtop 按照用户实际需求提供各种解决方案，仅这一点就让其在一众同类软件中脱颖而出。

支持多种使用场景

许多远程桌面软件非常注重如何满足特定对象的需求。远程桌面软件一般有以下三个使用场景：

个人用途

商业用途

教育用途

Splashtop 的主要优点之一是它适用于所有这些。

您可以在整个组织中使用 Splashtop，让您的员工远程访问他们的办公计算机。 这将允许他们远程工作，或者在他们不在办公室时访问特定数据。 远程工作人员可以使用 Splashtop 从任何地方访问他们的 Mac 办公计算机。

IT 支持团队可以利用 Splashtop 为 Mac 计算机提供远程支持。 这包括对托管 Mac 的无人值守访问，以及对故障修复服务的有人值守按需支持。

近年来，远程桌面软件在学校和学院中变得越来越流行。 学生可以使用它们在家中访问学习资源和教育软件。

自新冠疫情爆发以来，远程办公和远程教育已经非常普遍。各大院校一致认为这类远程工具在日常的教育工作中不可或缺。

有时人们只是想将远程桌面软件用于实现个人目的。Splashtop 也非常适合这种场景，有了 Splashtop，我们能随时随地远程访问家庭电脑。

速度

远程连接质量一直是决定远程桌面软件好坏的因素之一。谁不希望获得最高质量的远程连接呢？Splashtop 可为用户提供非常高质量的远程连接。

远程桌面软件如果能具备高速连接，则可确保所有远程操作都能实时进行，不会频繁出现卡顿和延迟。Splashtop 支持 4K 流式传输，帧率最高可达60 fps。Splashtop 的延迟非常低，所有远程操作都不会出现延迟。在 Mac 上远程办公时，可以无缝使用音视频编辑软件。

跨平台支持

由于 Windows 电脑的使用比 Mac 更广泛，市面上专门用于 Windows 系统的远程桌面软件通常要更多一些。但是，这些远程桌面软件却未必适用于 Mac。

Splashtop 不仅适用于 macOS，而且还支持一系列其他操作系统，包括 Windows、Linux、iOS、安卓和 Chrome OS。Splashtop 可跨平台无缝运行，支持各种设备类型，包括平板电脑和智能手机。

安全

您可以通过多种方式提高在线安全性，始终保持安全很重要。 与其他程序相比，Splashtop 提供了更高的安全级别。 您可以使用 Splashtop 并确信您的连接是安全的。

Splashtop 采用先进的基础设施和入侵防护，同时符合各种行业法规和标准，以确保用户的安全，其中包括 SOC 2、HIPAA、FERPA 和 GDPR。

其他一些安全功能包括：

多级密码安全

双重认证

屏幕自动锁定

会话空闲超时

为保护用户的数据隐私，Splashtop 不会处理或存储用户使用设备的任何数据，也不会存储屏幕捕获数据流，数据流的捕获采用端到端加密。

工具和功能

大多数远程桌面软件都不能为 Mac 提供与 Windows 同等的功能，只是单纯地允许用户远程访问另一台电脑。但是，Splashtop 可为 Mac 用户提供所有远程功能。这些功能包括：

拖放文件传输

聊天

远程唤醒

声音传输

远程打印

如果能为远程用户提供远程办公所需的各种重要功能，则可大幅提高用户的远程体验，其他远程桌面软件存在的各种问题也会迎刃而解。

价值

好用的远程桌面软件未必需要花大价钱才能享有。

使用 Splashtop，您可以以合理的价格获得完美的工具。 Splashtop 根据您的需求提供一系列定价计划。 你也可以免费试用 7 几天，这样你就能在制定计划之前看看它有多有用。

Splashtop macOS 远程桌面

远程桌面软件非常重要，但面对市场上令人眼花缭乱的各种软件，我们必须对自己的实际需求进行评估，以找出最适合的远程桌面软件。Splashtop 或许并非最好的远程桌面软件，但这款软件对于 Mac 确实非常友好。

Splashtop 不仅功能强大，而且远程连接速度快、安全性能高；可对各种操作系统提供跨平台支持，还具备改善用户体验的各种其他功能。如果想详细了解 Splashtop 及其重要作用，可立即免费试用！