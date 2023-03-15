Splashtop 跨平台远程访问连接让您能从 PC 访问并远程控制 Mac，就像在 Mac 前一样。

虽然 Mac 计算机和 Windows PC 运行的操作系统不同，但您仍然可以使用 PC 通过 Splashtop 远程访问您的 MacOS 计算机。

有了 Splashtop，您永远不会感到与 Mac“失去联系”，您可以随时随地远程访问自己的 Mac。而且，您无需其他 Mac 或 Apple 设备即可访问自己的 Mac。您可以使用任何计算机、平板电脑或移动设备远程访问自己的 Mac。

与其他远程访问工具不同，Splashtop 是完全跨平台的，可以在访问 Mac 计算机时为您提供同样的功能、高性能连接以及安全性。

以下步骤可帮助您通过 Splashtop 免费实现对 Mac 的远程访问，您只需几分钟即可完成设置，并随时可使用 Splashtop 从 PC 远程访问您的 Mac。

如何从 PC 远程访问 Mac

步骤 1：免费创建 Splashtop 帐户

点击免费试用 Splashtop Business Access 创建帐户。Splashtop Business Access 是您理想的远程桌面解决方案，可帮助您从任何设备访问自己的计算机。

步骤 2：下载 Splashtop Steamer 到您的 Mac

Steamer 应用程序可帮助您从另一台设备远程访问您的 Mac。在您的 Mac 上安装 Steamer 应用。

步骤 3：下载 Splashtop Business 应用到您的 PC

Splashtop Business 应用程序是您远程连接 Mac 时在 PC 上会使用的工具。在您的 PC 上安装此应用。

步骤 4：从 Splashtop Business 应用启动远程连接

现在您已完成设置！每次您想远程连接到 Mac 时，请在 PC 上打开 Splashtop Business 应用，然后选择您要远程连接的 Mac 计算机以启动连接。

然后，您将看到 Mac 屏幕并能够实时远程控制。

为什么 Splashtop 可以从 Windows PC 远程访问 Mac

从 PC 远程访问 Mac 也没问题。通过 Splashtop，您能在远程连接中使用 MacOS 操作系统的所有特性和功能。您可以访问所有文件，并能在 Mac 上远程运行任何软件应用程序。

如前所述，许多远程访问产品在访问 Mac 计算机时无法提供同等的功能。但是，使用 Splashtop，您可以在远程访问 Mac 时享受所有重要功能，包括拖放文件传输、远程打印、会话记录等。

您还可以通过本地扬声器听取远程 Mac 上的音频。能够提供 Mac 远程计算机音频的远程访问平台为数不多，Splashtop 则是其中之一。

Splashtop 因其安全性、易用性和高性能远程连接而获得非常高的用户评分。