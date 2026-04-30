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A laptop on a desk

如何从 Mac 远程访问和控制电脑

Trevor Jackins
阅读时间：5分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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无论居家办公、出差，还是只是想从不同地点访问办公室电脑，远程控制功能都是一项重大优势。但对许多 Mac 用户来说，由于操作系统的差异和兼容性问题，访问 Windows PC 的过程令人望而生畏。

远程桌面软件允许在 Mac 上管理文件、运行应用程序和执行 PC 上的工作任务，无需亲临现场。这一功能对于 IT 专业人员、远程工作人员和需要持续访问其资源的企业尤为重要。在 Mac 和 PC 之间设置远程访问虽然有各种优势，但也经常会遇到挑战，包括软件兼容性、网络配置和安全问题。

了解这些痛点是找到可靠高效的解决方案的关键。在本指南中，我们将向您介绍可简化远程访问 PC 过程的强大工具：Splashtop。Splashtop 直面挑战，可提供无缝、安全的远程访问体验，确保您能轻松从 Mac 连接 PC。

如何使用 Mac 远程控制电脑

从 Mac 远程访问 PC 的设置过程看似复杂，但只要使用正确的工具和步骤，就能轻松实现。请按照以下详细说明使用 Splashtop 建立无缝连接：

步骤 1：免费创建 Splashtop 帐户

首先访问 Splashtop 网站，创建免费账户。注册 Splashtop Remote Access 免费试用版，设置并使用远程访问功能。在注册过程中，请提供创建账户所需的详细信息，并验证电子邮件地址以激活账户。

步骤 2：下载 Splashtop Steamer 到您的 PC

然后，在 Windows PC 上下载 Splashtop Streamer 应用。访问 Splashtop 下载页面，选择 Windows 版的 Splashtop Streamer。按照屏幕上的说明安装此应用程序。安装完成后，使用 Splashtop 账户凭据登录。确保在设置中启用远程访问，以便 Mac 可以远程控制 PC。

步骤 3：下载 Splashtop Business 应用到您的 Mac

在 Mac 上打开 Splashtop 下载页面，下载适用于 Mac 的 Splashtop Business 应用。按照提供的说明安装应用程序。安装完成后，打开此应用，使用与在电脑上相同的 Splashtop 账户凭据登录。这样就能同步设备，为远程访问做好准备。

步骤 4：启动远程连接

安装并设置好下载的两个应用程序，在 Mac 上打开 Splashtop Business 应用。然后会在计算机列表中看到 Windows PC 被列为可用设备。点击电脑名称，启动远程连接。建立远程会话，允许 Mac 连接 PC。

步骤 5：轻松远程控制您的 PC

连接后，您现在可以像在电脑前一样从Mac控制您的PC。使用你的Mac无缝访问文件、运行应用程序并在PC上执行任务。Splashtop界面设计为用户友好，确保顺畅且高效的远程访问体验

按照以上详细步骤操作，即可轻松设置并使用 Splashtop 从 Mac 远程访问 PC，实现高效、安全的远程访问。

从 Mac 远程访问电脑的益处

使用远程访问功能从 Mac 控制 PC，在提高生产力、灵活性和效率方面有很多优势。主要优势包括：

  • 随处办公：在家中、办公室或旅行期间，通过 Mac 访问 Windows PC，确保工作流程无缝衔接。

  • 使用仅限 Windows 系统的软件：在 macOS 上运行仅限 Windows 系统的软件，如专门的商业、工程或设计应用程序。

  • 无需文件传输：直接在远程 PC 上打开、编辑和保存文件，无需在设备间传输文件（尽管 Splashtop 支持文件传输）！

  • 多显示器支持：通过 Mac 查看和控制多个 PC 屏幕，轻松高效处理多任务。

  • 安全可靠的连接：使用 Splashtop 等远程访问解决方案，为远程连接加密，确保数据隐私和安全。

实施远程访问可帮助 Mac 用户尽可能提高效率，并克服与 Windows PC 协同工作时的平台限制。

从 Mac 远程访问电脑时如何保护电脑安全

How to Ensure Secure Mac to PC Remote Access

从 Mac 远程访问电脑时，确保电脑的安全对于保护数据和隐私至关重要。Splashtop 具有强大的安全功能，确保为您提供安全可靠的远程访问体验。请按照以下做法以提高安全性：

1. 使用强密码

为 Splashtop 账户和电脑创建强大的唯一密码。避免使用容易猜到的信息。

2. 启用双因素身份验证（双因素身份验证）

为 Splashtop 账户激活双因素身份验证。除密码外，还需要采取第二种身份验证形式，例如向移动设备发送验证码，从而增加额外的安全层。

3. 及时更新软件

定期更新 Mac 和 PC 上的 Splashtop 应用程序以及操作系统。需要更新的应用通常包括可以防止漏洞的关键安全补丁。

4. 利用 Splashtop 安全功能

Splashtop 提供会话加密和设备身份验证等内置安全功能。有助于确保只有授权用户才能访问远程会话，从而保护数据免被未经授权访问。

按照以上步骤操作，充分利用 Splashtop 的全面安全功能，就能确保从 Mac 远程访问 PC 时的安全，提供安全可靠的远程访问体验。

使用 Splashtop 体验安全、快速、功能丰富的远程访问

无论您需要远程办公、远程教育还是 IT 支持，Splashtop 都能为您提供卓越的远程访问解决方案。

  • 安全：Splashtop 可确保您的设备、数据和隐私的安全。所有远程会话均受 TLS（包括 TLS 1.2）和256位 AES 加密保护。可为您提供设备验证、双因素身份验证等高级安全功能。

  • 快速响应：Splashtop 平台非常轻便，远程连接也不会出现滞后。Splashtop 的速度很快，您可以从 Mac 或任何其他计算机、平板电脑和移动设备访问 PC 时保持高效办公。

  • 顶级功能拖放文件传输、远程打印、会话录制等顶级功能帮助提升你的生产力，同时远程连接到你的PC。

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常见问题解答

远程会话期间能否在 Mac 和 PC 之间传输文件？
如何确保从 PC 到 Mac 远程访问的稳定和安全？
如何从 Mac 的睡眠模式打开远程 PC？
Mac 和 PC 需要在同一网络上才能进行远程访问吗？

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