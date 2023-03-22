使用 Mac 随时随地通过 Splashtop 远程控制 Windows PC 计算机，仿佛自己就在远程 PC 前。

需要访问电脑，但却没有随身携带？没问题！通过 Splashtop 远程桌面软件，可以从包括 Mac 在内的任意设备无缝控制 PC。

您可以通过 Splashtop 随时连接到您的 PC。连接成功后，您可以在 Mac 屏幕上实时查看远程 PC 的屏幕。然后，您可以使用 Mac 的键盘和鼠标远程控制 PC，就像在真实办公环境中一样。

您还可以从 MacOS 访问 Windows 设备，Splashtop 适用于所有操作系统。

您可以按照以下说明在几分钟内完成对 Splashtop 的设置，然后您可以自由灵活地从 Mac 控制您的 PC。

如何使用 Mac 远程控制电脑

步骤 1：免费创建 Splashtop 帐户

免费试用 Splashtop Business Access 以创建 Splashtop 帐户。无需信用卡或任何担保，立即免费试用。Splashtop Business Access 是非常理想的远程桌面解决方案，可随处访问远程电脑。

步骤 2：下载 Splashtop Steamer 到您的 PC

可使用 Streamer 应用从其他设备访问远程电脑。在电脑上安装 Streamer 应用。

步骤 3：下载 Splashtop Business 应用到您的 Mac

Splashtop Business 应用可以安装在 Mac 等任意设备上，以远程访问 PC。在 Mac 上安装该应用。

步骤 4：启动远程连接

只需在 Mac 上打开 Splashtop Business 应用，然后选择您的 PC，即可随时启动远程会话。完成！

步骤 5：轻松远程控制您的 PC

通过 Mac，您可以远程控制您的 PC、打开 PC 上的任何文件和使用任何应用程序。Splashtop 的快速连接和高清质量音视频能够为您提供简单直观的使用体验。

为什么选择 Splashtop

无论您需要远程办公、远程教育还是 IT 支持，Splashtop 都能为您提供卓越的远程访问解决方案。