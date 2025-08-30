为什么远程访问应成为您的业务连续性计划的一部分

使用远程访问工具可确保您的团队即使在被迫在家中立即工作时也能保持生产力。
“业务连续性计划（BCP）是创建预防和从公司潜在威胁中恢复的系统所涉及的过程。 BCP确保人员和资产受到保护，并在发生灾难时能够快速运行。” – Investopedia
在危机管理或灾难恢复计划中没有业务连续性计划的潜在后果可能很严重。考虑到企业今天可能面临的威胁数量，得知大多数公司没有业务连续性计划是令人惊讶的。
例如，新冠肺炎大流行已迫使成千上万的公司要求其雇员在家工作。情况恶化的速度使许多公司措手不及，争先恐后地寻找一种方法来帮助其员工在家中有效地工作。
这种情况表明，拥有适当的工具以使员工能够从他们在短时间内无缝地继续远程工作是非常重要的。
业务持续计划必须包括让员工能够实现远程办公的解决方案。因此，各个公司都应将远程访问软件纳入此项计划，以确保企业的持续运营。
通过远程访问实现业务连续性
远程访问使用户能够从另一台设备访问其计算机。在远程会话中进行连接时，您可以实时控制远程计算机并像坐在前面一样使用它。您可以打开任何文件并使用任何应用程序，就像在办公室时一样。
远程访问可确保员工即使在突然无法亲自亲自使用的情况下也可以访问其工作计算机。这意味着即使您的整个团队需要在家工作，他们仍然可以访问所需的一切。
通过使用远程访问，您的业务运营可以在我们现在看到的新冠肺炎疫情下继续不间断地进行。
获取更好的远程访问软件
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