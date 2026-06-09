学校容易忽视的 Wi-Fi 安全重要性

Wi-Fi 作为教育机构的支柱，从在线家庭作业网站到虚拟教师会议，无一不依赖 Wi-Fi。大多数 K-12 管理员对自身的 Wi-Fi网络安全充满信心，他们认为现有的网络安全措施已经足够。
不幸的是，这种自信往往是错误的。Wi-Fi 安全是学校网络安全系统的薄弱环节，但却经常被忽略。根据 Comparitech.com 的数据，2022年，美国各大院校因遭受勒索软件攻击而造成的损失金额达94.5亿美元。
Wi-Fi 安全的错觉
学校通常依赖多种安全解决方案，例如反恶意软件和防网络钓鱼工具。虽然这些解决方案是强大安全策略的重要组成部分，但它们并不一定能让学校的 Wi-Fi 网络免受所有威胁。
认为 Wi-Fi 网络本质上是安全的，只要采取安全措施就能提供足够的保护，这是一种非常危险的错误观念。IT 人员通常在校外办公，在他们无意中忽略了 Wi-Fi 安全时，情况尤其如此。
Wi-Fi 漏洞的风险
事实上上，Wi-Fi 网络可能被内部或外部恶意行为者利用，以未经授权访问系统，从而导致严峻复杂的情况。通过窃听或拦截 Wi-Fi 数据（又叫做中间人攻击，缩写为 MITM），恶意行为者可以窃取教师和管理员的凭据。
从而可以未经批准访问不受保护的管理员/员工网络，操纵评分系统，甚至导致系统完全关闭，阻碍考试等学术活动。
除此之外，MITM 攻击还可能为其他攻击提供网关，然后部署勒索软件，或者出于恶意目的窃取个人数据。这类网络攻击并非理论上的假设，而是真实发生过的事件，如果没有采取正确的措施，则定会再次发生。
网络安全：保持可见性与控制力
网络安全的另一个重要方面是要保持对网络访问的可见性和控制力，其中包括对前雇员或毕业生访问权限的管理。恶意访问可能导致意外漏洞、敏感信息泄露，还可能规避设置的网络过滤器，尤其是在教育机构中。务必确保定期审查和更新访问控制，以确保只有当前获得授权的个人用户才有访问权限。
“邪恶双胞胎攻击”（又名 Wi-Fi 窃听）：学校 Wi-Fi 网络中的隐患
“邪恶双胞胎”攻击是 Wi-Fi 网络攻击的一种，非常可怕但却经常被忽略。在这类攻击中，黑客会创建一个恶意 Wi-Fi 网络，在名称和外观上均与合法网络极为相似。该恶意网络即为原始网络的“邪恶双胞胎”，诱导用户连接的是恶意网络，而非合法网络。令人担忧的是，邪恶双胞胎攻击的操作非常简单，只需要很少的技术技能，即使不懂技术的学生，也能执行这类攻击。
毫无戒心的教师在日常办公时可能会在不知不觉中连接到恶意网络。一旦连接，教师的设备就会暴露在危险之中。操作邪恶双胞胎网络的黑客可以监视教师的在线活动，拦截教师的登录凭据等敏感数据，还有可能窃取对机密资源的访问权限。
满足会议合规要求
K-12 学校必须遵守多项关键法规，包括《儿童在线隐私保护法案》(COPPA)、《儿童互联网保护法案》(CIPA)、《家庭教育权利和隐私法案》(FERPA) 以及《健康保险可携性与责任法案》(HIPAA)。
这些法律法规要求学校必须确保学生的网络安全，保护学生档案隐私，并保护学生健康信息安全。为了满足这些监管要求，实施强大的 Wi-Fi 安全框架是必备要素。
RADIUS 在合规性与 Wi‑Fi 安全中的作用
RADIUS（远程认证拨号用户服务）可以在帮助学校遵守这些标准方面发挥关键作用。该协议通过提供对 Wi-Fi 网络的安全、经过身份验证的访问来实现对这些法律法规的遵守。Foxpass RADIUS 服务器等强大的访问控制产品可与现有的系统集成，所需的设置时间非常短。
使用 RADIUS，当用户尝试访问网络时，其凭据会经过身份验证，其设备会通过评估以判断是否符合安全标准。通过这种方式，可以减少未经授权访问的可能性，从而降低数据泄露的风险。通过限制对学生敏感数据和健康信息的访问，有助于满足 FERPA、COPPA 和 HIPAA 的隐私要求。
RADIUS 身份验证提供的控制还可以帮助实现 CIPA 合规性。通过确保仅授权用户才能访问网络，学校可以更好地管理和监控在线活动，为防止访问不当网络内容提供必要的保障措施。
立即为学校提供保护
对安全盲目乐观可能会为 K-12 学校带来严重后果。立即评估当前的安全措施并考虑可能存在的漏洞，尤其是在 Wi-Fi 网络中。千万不要等到漏洞发生后才意识到 Wi-Fi 安全的重要性。
立即实施 Foxpass RADIUS 等解决方案，以确保学校的网络安全且合规，真正做到防患于未然。永远不要忘记，安全不仅仅是保护系统和数据，还关系到学生的未来。在 K-12 学校的 Wi-Fi 安全方面，安全无患好过后悔遗憾。