Splashtop 荣获 SDC“年度安全供应商”奖
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
Splashtop 为应用程序、网络和资源访问提供现代解决方案，融合了零信任网络访问、特权访问管理和安全访问服务边缘的现代框架，受到了一致认可。
2023年12月5日 荷兰阿姆斯特丹：Splashtop 是随处办公环境改革的先驱，在伦敦举办的第14届 SDC 颁奖典礼上一举荣获“年度安全供应商”奖，我们对此感到十分自豪。荣获的这一知名奖项凸显了 Splashtop 致力于通过企业级加密和基于权限的访问保护不同规模组织的决心。
自2006年创立以来，Splashtop 始终致力于提供尖端的远程访问和支持技术，使用户能够随处访问设备、应用和文档，同时不会影响性能。2023年，Splashtop 取得了重大飞跃，解决了远程员工、多云迁移、复杂网络访问、凭据管理等多个当代挑战，即使企业的 IT 资源有限。
今年，Splashtop 扩展了其安全产品组合，推出了用于端点安全、Wi-Fi 和服务器访问控制的突破性解决方案，以及 Splashtop Secure Workspace 创新型解决方案。这些解决方案解决了日益增长的网络攻击威胁所带来的各种挑战。尤其是 Splashtop Secure Workspace，通过将四个基础层（身份、设备、网络和凭据）相互联系，彻底改变了大型企业和中小型企业的访问管理。Splashtop 解决方案已被 Security Today 评选为“年度新品”，可以为组织提供强大的安全措施，而且遵循端到端的零信任原则和条件访问控制。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 强调了公司采取的前瞻性方法：“随着网络安全挑战的与日俱增，技术负责人必须专注于保护组织和最终用户。这一全球知名奖项证实了 Splashtop 为信息安全、数据保护和国际合规倡议所做的努力。”
荣获 SDC 的“年度安全供应商”奖项证明了 Splashtop 是非常值得信赖的行业合作伙伴，表明了 Splashtop 对安全性、合规性、风险管理和易用性的持续关注。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，可提供针对工作、学习和 IT 支持的远程和本地化解决方案，其远程体验快速、简单且安全，如同在现场操作设备一样。Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和快速响应的客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。（详情请访问网站 Splashtop.com）