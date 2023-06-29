控制谁有权访问贵公司的 Wi-Fi & 局域网

为什么选择 Foxpass
超过40％的数据泄露源于用户凭据泄露，而令人震惊的99％涉及滥用权限的泄露可以追溯到内部威胁，例如前雇员。 我们的服务提供的增强型 Wi-Fi 访问控制可以显著降低这些特定威胁引发的漏洞风险。
Splashtop 公司Foxpass的特点
用户名和密码认证
通过向每个用户授予可在任何设备上使用的唯一用户名和密码，控制网络 (Wi-Fi & LAN) 访问控制（控制谁有权访问您的 Wi-Fi）。 此方法不需要 MDM 或代理。
基于证书的身份验证
使用 Foxpass 基于证书的身份验证来提高 Wi-Fi 安全性。 这种方法对设备进行身份验证而不是密码，可以抵消暴力和密码喷洒攻击。
日志/可见性
使用 Foxpass 的日志/可见性功能保持清晰度。 您可以查看前 24 小时的 RADIUS & LDAP 日志。 使用增强型日志记录插件，可查看长达 90 天的日志和/或通过 Amazon Kinesis 将日志流式传输到 Splunk 或 SumoLogic 等 SIEM。
立即使用 Foxpass 控制您的网络
使用 Foxpass 高效管理网络访问权限。 享受顶级安全性、无缝集成和更低的风险。
- 减少来自可能建立同名欺骗网络或 Wi-Fi 窃听的攻击者的"中间人"威胁
- 基于证书的 RADIUS 可抵消暴力攻击、凭证填充密码喷洒 &
- 帮助达到 SOC2、ISO 27001、NIST、HIPAA PCI 合规性 &
- 轻松入职和下岗员工；-与现有 SSO（谷歌、Azure、Okta、Active Directory 等）同步，在员工离开时自动撤销网络访问权限。
超过 10 万名用户信任 Foxpass
客户满意评论
他们的支持是首屈一指的。 我希望其他SaaS公司能像他们一样反应迅速和乐于助人。 当 IT 基础架构出现问题时，您不想在员工工作效率下降时等待。
Andrew Jo - Principle Software Engineer, Verdigris
客户满意评论
与 Foxpass 团队合作进行初始设置是一次很棒的经历。 一旦我们安装了 Foxpass，它就是为数不多的真正"设置好然后忘记它的系统之一。
Todd Poletiek - Director of IT, NextDoor
客户满意评论
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Andrew Jo - Principle Software Engineer, Verdigris
客户满意评论
与 Foxpass 团队合作进行初始设置是一次很棒的经历。 一旦我们安装了 Foxpass，它就是为数不多的真正"设置好然后忘记它的系统之一。
Todd Poletiek - Director of IT, NextDoor