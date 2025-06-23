控制公司 Wi-Fi 和局域网的访问权限

为什么选择 Foxpass
超过40％的数据泄露源于用户凭据泄露，而令人震惊的的是，99％的与滥用权限相关的泄露事故由公司内部威胁造成，例如前雇员。我们的服务提供增强型 Wi-Fi 访问控制，可以显著降低这些特定威胁引起的漏洞风险。
Splashtop 子公司 Foxpass 的功能
用户名和密码身份验证
通过授予用户可在任何设备上使用的唯一用户名和密码，实现对网络（Wi-Fi & LAN）的访问控制（控制 Wi-Fi 的访问权限）。这种方法不需要 MDM 或代理。
基于证书的身份验证
使用 Foxpass 基于证书的身份验证来提高 Wi-Fi 安全性。这种方法对设备进行身份验证而不是通过密码，可以抵抗暴力和密码喷洒攻击。
日志/可见性
通过 Foxpass 的日志/可见性功能保持清晰度。可查看过去24小时的 RADIUS & LDAP 日志。使用增强型日志记录插件，可查看长达90天的日志和/或通过 Amazon Kinesis 将日志流式传输到 Splunk、SumoLogic 等 SIEM 系统。
立即使用 Foxpass 控制网络
通过 Foxpass 高效管理网络访问权限，享受高级安全性、无缝集成和超低风险。
- 减少“中间人”攻击，这类攻击的攻击者可能会建立同名欺诈网络或进行 Wi-Fi 窃听
- 基于证书的 RADIUS 可抵抗暴力攻击、凭证填充和密码喷洒。
- 有助于实现 SOC2、ISO 27001、NIST、HIPAA 和 PCI 合规性
- 轻松管理员工的入职和离职；与现有 SSO（Google、Azure、Okta、Active Directory 等）同步，员工离职时自动撤销其网络访问权限。
Foxpass 受到了 10万+ 用户的信赖
客户满意评论
与 Foxpass 团队合作完成的初次部署体验非常好。安装 Foxpass 后就会发现，这是一款为数不多的“完成设置后会忘记它的存在”的软件。
Todd Poletiek - Director of IT, NextDoor
客户满意评论
Splashtop 的支持非常专业。我希望其他 SaaS 公司也能像他们一样响应迅速又乐于助人。如果 IT 基础架构出现问题，谁也不想眼看着员工工作效率不断下降却无计可施，只能等待。
Andrew Jo - Principle Software Engineer, Verdigris