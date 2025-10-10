IT系统监控是IT团队管理网络安全的最重要方式之一。它为他们提供端点、网络、应用程序等的清晰视图，使代理能够在问题出现时识别并解决问题。
然而，许多企业忽视了监控IT系统的重要性，没有对此进行投资，从而使他们的IT团队缺乏必要的支持和工具。因此，是时候探索IT系统监控的好处、挑战和最佳实践了，并看看Splashtop AEM如何为您的终端提供前所未有的可视性。
什么是IT系统监控？
IT系统监控是跟踪和管理组织的IT基础设施的过程，包括其服务器、网络、终端、数据库和应用程序。正确的IT系统监控会追踪几个关键指标，如服务器正常运行时间、网络健康状况和软件性能，以确保一切顺利运行。
IT系统监控帮助IT代理提前发现问题，这样他们可以在问题变得严重之前解决它们。这有助于保持高性能，确保IT环境的安全，并保护网络免受潜在威胁和漏洞。
为什么系统监控对企业很重要？
IT系统监控是网络安全和维持生产力的重要方面。通过适当的系统监控，您可以减少停机时间、提高性能、并保持系统安全，这还只是个开始。
IT系统监控的好处包括：
性能优化：定期分析指标和性能可以为您的网络提供有价值的见解，并识别需要改进的领域。
Security：系统监�控可以帮助快速识别可疑行为或模式。这使 IT 团队能够主动处理这些问题，并确保及时的安全补丁和更新。
主动维护：IT系统监控可以在潜在问题升级之前识别出来，从而让IT团队在问题造成损害之前进行修复。
改进的合规性：适当的安全性和分析是IT合规性的重要部分，IT系统监控通过确保所有端点和网络受到保护、监控并保持最新来帮助满足这些监管需求。
IT系统中应该监控什么？
虽然IT系统监控是一项重要任务，但同时也比较模糊——IT系统的多个元素和方面可以而且应该被监控，因此了解从哪里开始很重要。
需要跟踪的关键数据包括：
日志数据，包括在您的IT环境中写入日志文件的任何数据。
资产数据，包括CPU使用率以及每个资产上运行的进程和应用程序。
网络数据，包括带宽、网络连接详细信息和路由行为。
连接，包括进入和离开您的基础设施的连接。
基础设施，包括磁盘延迟、登录用户数、电源使用情况和内存数据。
应用程序指标，比如时间、错误率和资源使用情况。
虽然这些数据源中的每一个都包含各种指标和信息，但跟踪它们对于了解您的IT资产在应用程序和服务层面的性能是必不可少的。
IT系统监控的6个关键阶段
IT系统监控是一个由多个步骤组成的流程，其中每个步骤对于确保系统可靠性和性能都很重要。这些步骤是：
规划：首先你需要制定计划，包括设定目标和优先级、确定监控内容以及建立指标。这应包括服务健康模型、已定义的事件类型、事件检测标准、每个事件的优先级以及响应措施。
检测：检测和记录是监控过程的第一步。IT监控系统在超过设定阈值时会提醒用户，使代理能够解决潜在问题。
过滤：一旦检测到潜在的问题，IT监控系统可以根据源、级别、时间等标准进行过滤和关联，并检查来自其他警报的模式以确定是否存在问题。
分类：事件一旦被检测并过滤后，会根据设定的标准进行分类，如其类型和优先级，以便IT团队能够做出适当回应。
Response：一旦事件被识别和分类，IT 代理必须正确响应。根据 IT 监控系统和相关事件，这可能是一个自动化过程，也可能需要代理手动解决问题。
回顾：总而言之，重要的是要回顾事件及其对IT系统的影响。定期审查和监控您的IT系统监控计划和解决方案，有助于最大程度地减少损害并提高对未来事件的响应能力，使一切更加安全。
IT系统监控的常见障碍
虽然IT系统监控至关重要，但IT团队应该意识到它可能带来的一些挑战。当您实施IT监控系统时，请牢记这些常见的障碍：
1. 资源有限
IT系统监控可能对IT资源造成压力并使人员紧张。监控工具可以收集大量数据，这需要时间和资源来进行适当分析，因此较小的组织可能难以充分利用其监控系统。
2. 多样化的终端环境
随着远程/混合办公的兴起，BYOD 政策以及 物联网 设备的普及，员工使用的设备和终端种类比以往任何时候都要多。IT 团队常常在监控和管理各种终端时感到困难，但找到能够连接并支持员工使用的每个终端的 IT 监控软件至关重要。忽视设备可能在您的网络安全中留下巨大的盲点。
3. 集成监控工具
监控工具通常需要自定义配置或复杂集成才能正常工作。这意味着设置IT系统监控不仅耗费时间和资源，还可能遇到与旧系统或过时时基础设施的兼容性问题。组织应确保其设备、应用程序和操作系统都是最新的，并能与其选择的监控解决方案正确集成。
4. 扩展
重要的是使用一个能够随着你的业务增长而扩展的监控解决方案。无论何时添加新用户和终端，你的解决方案都应该能够轻松添加额外的设备，而不会带来困难或飙升的成本。确保找到一个可扩展的解决方案，能够轻松跟上你的增长步伐。
5. 告警太多
IT系统监控解决方案可以快速分析大量数据，这可能导致警报过载，包括误报和低优先级问题。这可能适得其反并使IT团队感到不堪重负，但通过设置警报规则并使用具有AI和机器学习功能的解决方案可以帮助筛选噪音并识别重要问题。
优化IT系统监控：最佳实践
如果您想充分利用您的IT系统监控解决方案，可以遵循一些关键的最佳实践。牢记这些要点将帮助您的IT团队有效地管理系统，并无缝监控跨网络的终端：
1. 管理您的警报
如果您对每个低优先级的潜在问题发出警报，会很快让您的IT团队不堪重负。相反，设置警报以便他们接收高优先级通知，使他们能够快速管理最大的问题而不至于不堪重负。您还可以配置具有阈值和升级路径的警报，以确保它们不会被�忽略，并能够在适当的时间到达合适的代理。
2. 确保安全合规
网络安全和IT合规对您的业务的各个方面都至关重要，而IT系统监控是一个强大的安全工具，能够让您及早识别潜在威胁。使用IT系统监控来确保安全合规可以帮助证明您正在满足安全要求，并达到GDPR或HIPAA合规性等标准。
3. 制定程序
IT团队应该了解您的IT监控系统是如何工作的，它可以做什么，以及他们的职责是什么。良好且清晰的文件确立程序可以确保您的IT代理全面了解您的监控策略、工具和程序，使他们能够高效而有效地工作。
4. 进行例行性能审查
定期性能评审可以帮助识别趋势、问题以及增长空间。一定要监控你的指标，比如CPU和内存使用率、流量和响应时间，以便你可以识别需要改进的领域，并专注于改善你的监控流程。
IT系统监控的未来：需关注的关键趋势
IT系统监控是一个强大的工具，并且随着技术的进步，它只会变得更好。最近的发展帮助监控解决方案变得更加准确、高效和强大，因此IT团队可以突破噪声，解决最高优先级的问题。
IT系统监控的最大趋势之一是人工智能和机器学习技术的增长。它们使IT监控系统能快速分析和整理大量数据，识别模式和可疑行为，并从杂乱中识别优先级高的关注点，自动化响应。这使多个耗时的进程自动化，同时为IT团队提供清晰且可操作的见解。
因此，AI和ML技术可以解决效率低下的问题，降低成本，并改善分析，甚至在复杂的IT环境中。这些工具可以与IT代理一起使用，以有效应对警报并解决问题，而无需代理筛选每一个低优先级警报和误报。
此外，IT监控解决方案变得更加全面，能够从单一控制台覆盖多个端点、应用程序和操作系统。这提供了组织IT环境的统一视图，使IT团队能够获得完整的画面以及更全面的问题和警报分析。因此，IT代理可以从单一地点有效保护其端点和网络，即使在复杂和远程环境中也是如此。
使用Splashtop AEM转变IT系统监控
没有合适的工具，IT系统监控可能会成为一个耗费IT资源并让IT员工不堪重负的挑战。幸运的是，有一些解决方案设计用于提供网络和基础设施的整体视图，包括 Splashtop AEM（自主端点管理）。
Splashtop AEM为网络中的端点提供 远程监控和管理，包括任何操作系统上的远程设备。使用Splashtop AEM，您可以简化IT操作，自动化任务，并从一个控制台确保您的端点安全合规。
Splashtop AEM使IT团队能够从单一仪表盘管理多个端点，包括监控安全健康状况、保持合规性和追踪资产。借助其AI驱动的CVE见解，Splashtop AEM可以快速识别风险和漏洞，并通过智能操作提供主动警报和自动修复。
另外，Splashtop AEM的仪表盘洞察让您能够监控端点健康状态、补丁状态和合规性，而其库存报告提供了系统、硬件和软件清单的完整概览。
为什么Splashtop AEM是您进行IT系统监控的首选解决方案
IT系统监控对于维护安全性、合规性和效率至关重要，但必须正确实施。这意味着要知道监控什么，遵循最佳实践，并使用一个满足所有业务需求的解决方案，比如Splashtop AEM。
IT 团队经常被工单和请求压得喘不过气，但其实并不必须如此。大多数 IT 问题只需借助恰当的工具即可解决和防范，甚至不需要员工提交工单。Splashtop AEM 为IT团队提供了所需工具和技术，让他们能够监控终端，主动解决问题，并减轻工作负担。这包括：
警报和补救措施可在问题出现前自动解决问题。
实时监控您的端点。
操作系统、第三方和自定义应用的自动修补。
基于AI的CVE漏洞洞察。
可在整个网络中强制执行的可自定义策略框架。
硬件和软件库存跟踪和管理。
后台操作可访问任务管理器和设备管理器等工具，而不打扰用户。
准备好开始了吗？您今天就可以通过免费试用亲身体验 Splashtop AEM：