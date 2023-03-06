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Splashtop Business Access 与 TeamViewer Business 的对比

功能和价格比较

Splashtop Business Access Pro

TeamViewer Business

许可和定价

CN¥693每用户/每年

（批量折扣更划算！）

CN¥3,948每年
仅限个人许可

远程访问和控制计算机

从 Windows、Mac、iOS、安卓、Web 应用和 Chrome 浏览器进行远程控制

# 每个用户/频道的并发会话

10

3

可远程连接的设备数量

无限制

3

跨平台文件传输（拖放）

聊天（会话中）

聊天（外部会话）

会话录制

两个用户可以同时远程访问同一台电脑（需两个许可）

多显示器支持（多对多）

远程打印

远程唤醒（局域网唤醒）

远程重启

按多用户团队中的用户分配计算机访问权限

电脑分组

256位AES加密

两步验证

锁定远程屏幕

空白的远程屏幕

设备认证

通过网络链接共享屏幕

查看完整版对比，了解为什么 Splashtop 是更好的 TeamViewer 替代方案。点击查看我们与 TeamViewer 的定价对比

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