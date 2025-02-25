Splashtop Business Access 与 TeamViewer Business 的对比

Splashtop Remote Access 与 TeamViewer Business 的对比
功能和价格比较
Splashtop Remote Access Pro
TeamViewer Business
许可和定价
¥700每用户/每年
（批量折扣更划算！）
每年 ¥4,380
仅限个人许可证
远程访问和控制计算机
✔
✔
从 Windows、Mac、iOS、安卓、Web 应用和 Chrome 浏览器进行远程控制
✔
✔
每个用户/频道允许的并发会话数量
10
3
可远程连接的设备数量
无限制
3
跨平台文件传输（拖放）
✔
✔
聊天（会话中）
✔
✔
聊天（外部会话）
✔
✔
会话录制
✔
✔
多用户（最多3个）可同时远程访问同一台电脑（需要购买多许可证）
✔
✗
多显示器支持（多对多）
✔
✔
远程打印
✔
✔
远程唤醒（局域网唤醒）
✔
✔
远程重启
✔
✔
按多用户团队中的用户分配计算机访问权限
✔
✗
电脑分组
✔
✗
256位AES加密
✔
✔
两步验证
✔
✔
锁定远程屏幕
✔
✔
空白的远程屏幕
✔
✔
设备认证
✔
✔
通过网络链接共享屏幕
✔
✔
查看完整版对比，了解为什么 Splashtop 是更好的 TeamViewer 替代方案。 查看 Splashtop 与 TeamViewer 的定价对比。