Splashtop Remote Support与TeamViewer Business
功能和价格比较
Splashtop Remote Support （10 台计算机）
Splashtop Remote Support （300 台计算机）
TeamViewer Business
许可和定价
CN¥1,400/并发用户
CN¥1,970/并发用户
CN¥3,948每年，仅限个人许�可证
远程访问和控制计算机
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为无限数量的设备提供按需支持
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可远程连接的设备数量
无限制
无限制
3
无人值守的托管端点数量
10
300
200
为 iOS 和安卓设备
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额外CN¥2,508/年
每个用户/频道允许的并发会话数量
10
10
3
跨平台文件传输（拖放）
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聊天（会话中）
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聊天（外部会话）
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会话录制
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两个用户可以同时远程访问同一台电脑（需两个许可）
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与工单和 ITSM 集成
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作为 TeamViewer Corporate 的附加组件提供
多显示器支持（多对多）
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远程打印
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远程重启
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用户管理
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组权限
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256位AES加密
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计算机和用户分组
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品牌定制
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比较Splashtop Remote Support与TeamViewer多用户企业计划。
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