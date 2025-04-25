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Splashtop Remote Support与TeamViewer Business

功能和价格比较

Splashtop Remote Support （10 台计算机）

Splashtop Remote Support （300 台计算机）

TeamViewer Business

许可和定价

CN¥1,400/并发用户

CN¥1,970/并发用户

CN¥3,948每年，仅限个人许可证

远程访问和控制计算机

为无限数量的设备提供按需支持

可远程连接的设备数量

无限制

无限制

3

无人值守的托管端点数量

10

300

200

为 iOS 和安卓设备
提供有人值守的支持

额外CN¥2,508/年

每个用户/频道允许的并发会话数量

10

10

3

跨平台文件传输（拖放）

聊天（会话中）

聊天（外部会话）

会话录制

两个用户可以同时远程访问同一台电脑（需两个许可）

与工单和 ITSM 集成

作为 TeamViewer Corporate 的附加组件提供

多显示器支持（多对多）

远程打印

远程重启

用户管理

组权限

256位AES加密

计算机和用户分组

品牌定制

比较Splashtop Remote Support与TeamViewer多用户企业计划。

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