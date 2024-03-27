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User deciding to go with Splashtop instead of Teamviewer

TeamViewer高级计划与Splashtop Remote Support

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Splashtop Remote Support

TeamViewer Premium

起始价格（每年）

每个并发用户CN¥1,970 （适用于 300 台计算机）

CN¥6,228/并发用户

2个并发用户

CN¥3,940

$2,169.60

3个并发用户

CN¥5,910

$2,984.40

支持iOS和Android

须另付CN¥2,508

比较Splashtop Remote Support与TeamViewer单用户商业计划

2020年7月，来自TeamViewer美国和欧元货币网站的TeamViewer美元和欧元价格。TeamViewer价格可能因国家/地区而异。

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客户满意评论

我在 IT 领域工作了20年，知道什么是好产品。从支持的角度来看，我找不到比这个更好的软件了。登录进去就能远程访问和支持。Splashtop 非常好用，而且特别安全可靠。用过 TeamViewer 之后，觉得这个软件简直太好用了。但 Splashtop 和 TeamViewer 不同，它并没有试图打造成一款适用于所有人、所有场景的全能软件，而是坚持做好自己。不过，TeamViewer 贵得太离谱了，Splashtop 价格就合理多了。我更喜欢 Splashtop，已经把它推荐给了其他业内的朋友。

Stuart Livingstone - NuWave Backup

MSP IT professional benefiting from Splashtop Remote Support Premium

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为什么 Midwest PROTECH 选择 Splashtop 而非 TeamViewer

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