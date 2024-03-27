TeamViewer高级计划与Splashtop Remote Support

Splashtop价格更低，并且具有与TeamViewer相同的主要功能
数千企业成功从 TeamViewer 切换到 Splashtop。Splashtop 是安全可靠的高性能远程访问和远程支持解决方案。
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Splashtop 具有与 TeamViewer 同等的高级功能（文件传输、远程打印、多显示器支持等）。
全球有超过3000万用户使用Splashtop
从 TeamViewer 轻松迁移
了解�为什么 Splashtop 能作为 TeamViewer 的替代方案
TeamViewer Premium
起始价格（每年）
每个并发用户CN¥1,970 （适用于 300 台计算机）
CN¥6,228/并发用户
2个并发用户
CN¥3,940
$2,169.60
3个并发用户
CN¥5,910
$2,984.40
支持iOS和Android
须另付CN¥2,508
比较Splashtop Remote Support与TeamViewer单用户商业计划。
2020年7月，来自TeamViewer美国和欧元货币网站的TeamViewer美元和欧元价格。TeamViewer价格可能因国家/地区而异。
客户满意评论
我在 IT 领域工作了20年，知道什么是好产品。从支持的角度来看，我找不到比这个更好的软件了。登录进去就能远程访问和支持。Splashtop 非常好用，而且特别安全可靠。用过 TeamViewer 之后，觉得这个软件简直太好用了。但 Splashtop 和 TeamViewer 不同，它并没有试图打造成一款适用于所有人、所有场景的全能软件，而是坚持做好自己。不过，TeamViewer 贵得太离谱了，Splashtop 价格就合理多了。我更喜欢 Splashtop，已经把它推荐给了其他业内的朋友。
Stuart Livingstone - NuWave Backup