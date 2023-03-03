需要 TeamViewer 替代方案？使用 Splashtop 替代 TeamViewer

无论使用 TeamViewer 远程访问一台或多台计算机，亦或是要满足整个组织的远程访问需求，切换到 Splashtop，设置都很简单。

订购或免费试用 Splashtop 后，只需两步即可从 TeamViewer 完成迁移。第一步，在被控端设备部署 Splashtop Streamer。第二步，在控制端设备下载 Splashtop Business 应用，用于远程访问已部署 Streamer 的设备。

完成！甚至可以通过 TeamViewer 批量部署 Splashtop 到各种设备。查看从 TeamViewer 迁移到 Splashtop 的步骤。