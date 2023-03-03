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A man using a laptop with Splashtop to replace TeamViewer

需要 TeamViewer 替代方案？使用 Splashtop 替代 TeamViewer

切换到 Splashtop，轻轻松松完成设置，享受更好的远程体验

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从 TeamViewer 切换 Splashtop 立省费用

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为什么 Splashtop 能作为 TeamViewer 的替代方案

  • 节约成本！我们保证，相比于 TeamViewer，Splashtop 每年能为您立省50％。同时，还能享用所需的全部重要远程访问功能。

  • 无忧订购管理服务！TeamViewer 取消流程非常复杂，而 Splashtop 只需一次点击即可随时关闭自动续订。 

  • 五星好评如潮！Splashtop 在第三方评论评论网站的用户满意度评级非常高。立即试用，亲自体验！

  • 卓越的客户服务体验！我们的团队始终坚持客户至上，立即与我们建立长期的合作伙伴关系。

  • 优质的远程访问解决方案！查看完整版对比，了解为什么 Splashtop 是更好的 TeamViewer 替代方案。 


A laptop computer that has Splashtop, the best TeamViewer replacement

从 TeamViewer 切换到 Splashtop 非常简单

无论使用 TeamViewer 远程访问一台或多台计算机，亦或是要满足整个组织的远程访问需求，切换到 Splashtop，设置都很简单。

订购或免费试用 Splashtop 后，只需两步即可从 TeamViewer 完成迁移。第一步，在被控端设备部署 Splashtop Streamer。第二步，在控制端设备下载 Splashtop Business 应用，用于远程访问已部署 Streamer 的设备。 

完成！甚至可以通过 TeamViewer 批量部署 Splashtop 到各种设备。查看从 TeamViewer 迁移到 Splashtop 的步骤。 

与 TeamViewer 对比可立省费用

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个人与团队

Splashtop 远程访问

¥43/月起

与 TeamViewer 相比，可立享五折优惠

从任何设备远程访问您的计算机。非常适合希望为用户启用居家办公的个人或企业/学校。

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适用于IT、支持和帮助台

Splashtop Remote Support

¥117/月起

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有人值守和无人值守的远程支持软件。为任何计算机、平板电脑或移动设备提供按需远程支持（QuickSupport）。

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Splashtop Enterprise

替代TeamViewer Tensor

与 TeamViewer 对比可立省费用

远程访问与远程支持软件，能满足用户的高级安全需求。

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Splashtop 能成为理想的 TeamViewer 替代方案的更多原因

  • 适用于任何设备的远程桌面软件

    无论使用什么操作系统或设备，Splashtop 都能满足要求！Splashtop 支持 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chrome 操作系统设备。远程桌面，从未如此简单！

  • 行业领先的安全功能

    具备加密连接、多级密码选项、双因素身份验证等安全功能，以更好地确保数据安全。了解有关  Splashtop 安全性的更多信息。

  • 高性能

    高性能始终如一，帧率高达 60fps，支持 4K 流式传输（以及 iMac Pro Retina 5K 流式传输），具备超高色彩保真度、实时远程连接和低延迟。

  • 主要工具和功能

    拖放式文件传输、多显示器支持、聊天、远程打印、远程重启、远程局域网唤醒、用户与设备管理等等！Splashtop 具备所有重要功能，但价格远远低于 TeamViewer。查看我们与 TeamViewer 的定价对比 

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