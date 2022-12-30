“2023年 ConnectWise Control 最佳替代方案”– Splashtop

为什么 Splashtop 是更好的 ConnectWise Control 替代产品
Splashtop是ConnectWise Control（原ScreenConnect）的一个很好的替代品，因为。
Splashtop是一个 可靠、高度安全的远程访问 解决方案
Splashtop 具有 IT、帮助台和 MSP 所需的所有主要功能
有3000万人使用，Splashtop在第三方评论网站上获得了 优异的客户满意度评价
Splashtop 易于设置、管理和扩展 - 您可以简化和巩固 IT 堆栈
Splashtop：ConnectWise Control 的替代产品
Capterra 平均用户评分
客户满意评论
在Ultimate IT Guys，我们的大部分工作都是远程进行的。 因此，我们拥有一个易于使用、可靠和安全的远程控制工具--但成本合理，这一点至关重要。 我们还为一些客户提供办公室电脑的远程访问，以便他们在家或在旅行中工作。 我们转移到Splashtop ，因为价格不断上涨，支持水平不断下降，LogMeIn 。
Cleatus Davis at Ultimate IT Guys
客户满意评论
技术支持和被支持的用户都认为 Splashtop SOS 非常好用，不仅安装便捷，而且用户界面简单直观。根据我的经验，SOS 的屏幕渲染速度要比 AnyDesk 和 TeamViewer 快得多。
Alan Adler - Owner, Standout Designs
客户满意评论
在Ultimate IT Guys，我们的大部分工作都是远程进行的。 因此，我们拥有一个易于使用、可靠和安全的远程控制工具--但成本合理，这一点至关重要。 我们还为一些客户提供办公室电脑的远程访问，以便他们在家或在旅行中工作。 我们转移到Splashtop ，因为价格不断上涨，支持水平不断下降，LogMeIn 。
Cleatus Davis at Ultimate IT Guys
客户满意评论
技术支持和被支持的用户都认为 Splashtop SOS 非常好用，不仅安装便捷，而且用户界面简单直观。根据我的经验，SOS 的屏幕渲染速度要比 AnyDesk 和 TeamViewer 快得多。
Alan Adler - Owner, Standout Designs
易于设置、扩展和管理的远程访问
混合工作和远程工作正在成为新常态。 你的员工所经历的任何停机时间都会大大降低生产力。 Splashtop为您提供了一种快速和简单的方法来支持您管理的计算机、您的用户，甚至他们自己的个人设备。
Splashtop 的安装和操作都非常简单，这一特点可以帮助 IT 简化实施过程，帮助最终用户简化设置流程。Splashtop Enterprise 可以与您当前使用的 SSO 集成，帮助您更加简单和安全地完成用户身份验证。Splashtop 也可以与您当前使用的工单管理系统集成，让您在集中式 Web 管理控制台中管理用户和计算机。
通过 Splashtop 获得更好的客户服务体验
Splashtop 致力于为您提供卓越的客户服务。Splashtop 在加利福尼亚、日本、中国大陆地区、台湾地区、新加坡和阿姆斯特丹均设有服务团队，可以随时为您提供真人客户服务。新老客户均可拨打 Splashtop 的国际电话热线，通过真人客服获得帮助。
不论您是需要技术支持帮忙解决问题，还是对自己的帐户有疑问，Splashtop 团队都愿意随时为您服务。
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