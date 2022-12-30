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“2023年 ConnectWise Control 最佳替代方案”– Splashtop

免费试用 Splashtop，比较 ConnectWise Control 与 Splashtop

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为什么 Splashtop 是更好的 ConnectWise Control 替代产品

Splashtop是ConnectWise Control（原ScreenConnect）的一个很好的替代品，因为。

  • Splashtop是一个 可靠、高度安全的远程访问 解决方案

  • Splashtop 具有 IT、帮助台和 MSP 所需的所有主要功能

  • 有3000万人使用，Splashtop在第三方评论网站上获得了 优异的客户满意度评价

  • Splashtop 易于设置、管理和扩展 - 您可以简化和巩固 IT 堆栈

Splashtop：ConnectWise Control 的替代产品

适用于企业内部 IT、帮助台和技术支持

Splashtop SOS

  • 与 ConnectWise Control One 相比，SOS+10的技术员许可证每年能节省CN¥735美元

  • 与 ConnectWise Standard 或 Premium 相比，SOS Unlimited 的技术员许可证每年能节省CN¥735-CN¥2,583美元

  • Splashtop 对于每名用户允许的连接次数不设限制

  • 为计算机以及 iOS、安卓等移动设备提供按需支持。

  • 随时在无人值守的情况下访问 Windows、Mac 以及 Linux 计算机。

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对于管理服务提供商（MSP）来说

Splashtop Remote Support

  • 远程支持和端点管理软件。

  • 可随时随地访问、监控和管理客户的计算机和服务器。

  • 包括按需远程支持工具，以及 ConnectWise Control Access 不具备的功能，如跨平台文件传输、免访问文件传输。

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适用于多合一远程访问和支持

Splashtop Enterprise

  • 为 IT 部门提供有人值守和无人值守的远程支持。

  • 最终用户可以远程访问自己的工作计算机。

  • 可为用户提供单点登录集成、粒度权限、基于群组的访问权限、预定访问等功能。

  • 灵活的许可选项 – 既可以选择远程访问最终用户许可，也可以选择远程支持技术员许可，或可同时选择这两种许可。

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Capterra 平均用户评分

客户满意评论

在Ultimate IT Guys，我们的大部分工作都是远程进行的。 因此，我们拥有一个易于使用、可靠和安全的远程控制工具--但成本合理，这一点至关重要。 我们还为一些客户提供办公室电脑的远程访问，以便他们在家或在旅行中工作。 我们转移到Splashtop ，因为价格不断上涨，支持水平不断下降，LogMeIn 。

Cleatus Davis at Ultimate IT Guys

客户满意评论

技术支持和被支持的用户都认为 Splashtop SOS 非常好用，不仅安装便捷，而且用户界面简单直观。根据我的经验，SOS 的屏幕渲染速度要比 AnyDesk 和 TeamViewer 快得多。

Alan Adler - Owner, Standout Designs

客户满意评论

在Ultimate IT Guys，我们的大部分工作都是远程进行的。 因此，我们拥有一个易于使用、可靠和安全的远程控制工具--但成本合理，这一点至关重要。 我们还为一些客户提供办公室电脑的远程访问，以便他们在家或在旅行中工作。 我们转移到Splashtop ，因为价格不断上涨，支持水平不断下降，LogMeIn 。

Cleatus Davis at Ultimate IT Guys

客户满意评论

技术支持和被支持的用户都认为 Splashtop SOS 非常好用，不仅安装便捷，而且用户界面简单直观。根据我的经验，SOS 的屏幕渲染速度要比 AnyDesk 和 TeamViewer 快得多。

Alan Adler - Owner, Standout Designs

易于设置、扩展和管理的远程访问

混合工作和远程工作正在成为新常态。 你的员工所经历的任何停机时间都会大大降低生产力。 Splashtop为您提供了一种快速和简单的方法来支持您管理的计算机、您的用户，甚至他们自己的个人设备。

Splashtop 的安装和操作都非常简单，这一特点可以帮助 IT 简化实施过程，帮助最终用户简化设置流程。Splashtop Enterprise 可以与您当前使用的 SSO 集成，帮助您更加简单和安全地完成用户身份验证。Splashtop 也可以与您当前使用的工单管理系统集成，让您在集中式 Web 管理控制台中管理用户和计算机。

快速、可靠和安全的远程访问

一直以来，Splashtop 的可靠性都很高，在用户满意度方面也赢得了一致好评。Splashtop 可以为您及您的团队提供可跨平台的高性能远程访问，让您可以使用任意 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备访问远程桌面，让 IT 可以访问任意计算机、平板电脑或移动设备以提供远程支持。

此外，Splashtop 具有各种高级安全功能和实践符合行业和政府的各项标准和法规，包括 SOC 2、GDPR、CCPA、HIPAA，解决了客户的后顾之忧。

通过 Splashtop 获得更好的客户服务体验

Splashtop 致力于为您提供卓越的客户服务。Splashtop 在加利福尼亚、日本、中国大陆地区、台湾地区、新加坡和阿姆斯特丹均设有服务团队，可以随时为您提供真人客户服务。新老客户均可拨打 Splashtop 的国际电话热线，通过真人客服获得帮助。

不论您是需要技术支持帮忙解决问题，还是对自己的帐户有疑问，Splashtop 团队都愿意随时为您服务。

免费试用 Splashtop，了解为什么 Splashtop 是更好的 ConnectWise Control 替代产品。您可以立即开始免费试用 Splashtop！

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