Splashtop 优于 BeyondTrust Appliance 的5个原因

相较于 BeyondTrust Appliance，Splashtop 是更具价值的远程支持解决方案，能够为您的 IT 团队提供更多的灵活性和可扩展性。阅读此文，了解其中的原因。
如何为组织选择正确的远程访问软件？对于这一问题，IT 团队需要考虑各种因素，比如总成本、许可和部署选项等。对于 IT 团队而言，要做出明智的选择非常困难。特别是需要比较市场上一些评价很高的解决方案时，做出抉择就更加困难。
Splashtop 旨在让您的使用体验在方方面面都尽可能做到简单快捷。为便于客户比较 BeyondTrust Appliance 和 Splashtop Enterprise，我们总结了 Splashtop Enterprise 的五个主要优势。
对于 IT 团队而言，BeyondTrust 是非常重要的支持工具之一。但归根结底，相较于 BeyondTrust Appliance，Splashtop Enterprise 性价比更高，能为 IT 团队带来更多价值。Splashtop Enterprise 的主要优势如下所示。
1. 整体来看，Splashtop 可提供的价值优于 BeyondTrust Appliance
在 IT 团队和最终用户所需的安全性、性能以及易用性方面，Splashtop 的优势比 BeyondTrust 更加明显。
BeyondTrust Appliance（旧称为 Bomgar Appliance）通过集中的会话管理与访问控制平台提供授权的远程访问。虽然其本地部署旨在利用公司的防火墙保护重要数据，但却因此无法提供足够的灵活性或可扩展性。
Splashtop Enterprise 作为一款多合一远程工具，集远程访问和远程支持于一体，其定价也非常灵活。Splashtop Enterprise 简单快捷、易于使用，其界面对用户非常友好，具备自动升级以及其他直观的功能，如下所示：
SSO集成
服务台
Splashtop Connector（跳点）
支持 AR 注释的相机共享
Splashtop Enterprise 如何在不增加 IT 预算的情况下为您提供更多价值
每年无需支付维护费用：以上同样的功能，Splashtop 的成本比 BeyondTrust 更低，且不收取维护费用。BeyondTrust 的初始永久许可费用很高，但这笔费用并非唯一，其维护费用也会逐年递增。相比之下，Splashtop 每年的订购费用则涵盖所有费用。所见即所得，Splashtop 的标价即为您所需支付的费用。
BeyondTrust 的永久许可意味着必须要收取维护费用，以便为用户提供必要的改进。Splashtop 采用订购许可，可自动升级修复任何漏洞或更新功能。也就是说，您时刻都能享受到 Splashtop 最新版。
广泛的设备支持：Splashtop 产品旨在帮助您从任何设备远程访问物理环境和虚拟环境。我们的产品与 Windows、Mac、Linux、iOS、安卓以及 Chrome 均兼容。我们在各种设备上的性能都稳定可靠。
支持批量部署环境：同时处理大量端点从未如此简单。我们的平台因高性能和可扩展性而著称，可轻松管理10万+个端点。
强大的安全性与合规性：Splashtop Enterprise 可提供行业领先的安全性，具有 SSO、2FA、会话录制的云存储、基于组的管理、行业标准加密、精细控制等功能。通过 Splashtop Enterprise，甚至可以部署并管理 Bitdefender Antivirus，以确保端点安全。
Splashtop 的标准安��全功能可以帮助 IT 团队增强网络安全保障，强化 IT 团队能发挥的作用。此外，Splashtop 支持 ISO 27001、SOC 2、GDPR 等行业标准与法规。
在任何环境中都可以轻松部署、管理和扩展的易用性：除此之外，Splashtop 易于部署、管理、扩展和使用，无需进行任何培训。Splashtop 有本地和云端两种选择，可轻松适应您的环境。
如果你在寻找一致性、高性能的远程连接和卓越的可用性，Splashtop Enterprise是适合你的软件，使其成为BeyondTrust竞争者中的首选。
2. 订购许可 vs 永久许可
在远程访问软件领域，订购许可和永久许可均占有一席之地。永久许可是更为传统的模式，即只需购买单一许可，无需考虑有效日期。如果购买的产品不需要频繁更新或额外的功能，这种模式非常适合。
越来越流行的模式（尤其对于云端解决方案）是基于订购的许可。此类订购许可中，用户购买的是特定计费周期内某个软件的使用权。通常，按月或按年计费。
订购许可 vs. 永久许可？这主要取决于您所在组织的需求。然而，新冠疫情让 IT 团队明白，当务之急是要准备一个足够灵活、易于扩展的解决方案。订购许可具备这种灵活性，但永久许可不具备。
Splashtop 致力于为用户提供更大的价值。为此，我们支持按年订购，总成本低于 BeyondTrust 的永久许可，同时还能提供更多灵活性。
Galveston Computer Solutions LLC 的系统管理员兼总裁 Steve Burdick 表示："用过 Splashtop 就会知道它的优势，我们决定不再使用 BeyondTrust。切换 Splashtop 后我们节省了数千美元。"
3. 云端部署 vs 本地部署
对于需要独立工作并在自有服务器上托管远程访问软件的组织来说，本地部署是个不错的选择。本地部署也适合那些有独立安全政策并需要将数据存储在公司内网的组织。
本地部署的缺点：内部基础设施的管理往往很困难、耗时长且成本高，从而几乎不可能实现快速扩展。
随着远程办公和混合办公的增加，许多组织已经转向基于云端的远程访问，以获得更多的灵活性。通过云端解决方案，您不需要管理内部基础设施。云端解决方案允许企业根据需求快速扩展。
虽然云端远程访问有很多优点，但我们也知道有些组织需要让其 IT 团队自我托管和自我管理某个解决方案。所以 Splashtop 也提供本地部署。
4. 卓越的客户服务
首先，Splashtop 以客户需求为导向。Splashtop 不仅要确保客户能轻松联系到我们，而且要能够快速响应客户需求。对我们而言，客户满意度不仅仅是衡量基准，更是我们的核心价值。我们甚至支持客户轻松更改或取消订购。卓越的客户服务是我们在售前和售后的使命，这不只是说说而已，我们也在认真践行。
Splashtop 在客户满意度方面一直领先于竞争对手，荣获 G2、TrustRadius 等机构颁发的“最高满意度”奖项。我们的竞争对手的响应率较低，但我们始终坚持将快速高效的客户支持作为首要目标。无论您的公司规模如何，Splashtop 可以确保您能直接联系到专业人员，获得即时的全球支持。
Galveston 计算机解决方案有限责任公司的系统管理员兼总裁 Steve Burdick 称："BeyondTrust 不仅价格高，而且在需要报价或续订时响应不及时，这一点非常令人不满。"
5. 同时面向 IT 支持和最终用户远程访问
BeyondTrust Appliance 主要面向 IT支持，具有授权访问控制、简化的审计和合规性等功能。
而 Splashtop Enterprise 则同时面向 IT 支持和最终用户远程访问。
IT 支持：通过有人值守和无人值守的控制等支持功能以及与工单系统和 PSA 系统的集成功能，Enterprise 使批量部署、更新和扩展变得简单。所有这些功能价格均低于 BeyondTrust Appliance。
最终用户访问：Enterprise 还可为最终用户提供快速的高清质量实时连接以及多个并发会话。远程访问功能包括 USB 设备重定向、远程打印、多显示器支持和会话录制，最终用户一定会喜欢 Splashtop 的远程访问功能。
除了以上标准功能以外，Enterprise 还可通过 Splashtop Connector 提供 RDP 连接，通过 Splashtop AR 提供具有 AR 功能摄像头共享。
结论：切换到 Splashtop Enterprise，以更高的性价享用更多的灵活性
对 IT 团队而言，BeyondTrust Appliance 是非常可靠的工具。但如果您感兴趣的是更灵活、高性价比的产品，Splashtop Enterprise 则是非常适合的解决方案。作为一款多合一工具，Splashtop Enterprise 不仅面向 IT 支持，而且还可提供远程访问功能，如 USB 设备重定向、多显示器支�持等。Splashtop Enterprise 能为您提供更多功能，同时为您确保行业标准的安全性和合规性。
订购前可以轻松免费试用，先体验 Splashtop 再决定是否订购。Splashtop 部署简单，随时能从 BeyondTrust 轻松切换到 Splashtop。
立即联系我们以了解更多信息、安排演示或免费试用 Splashtop Enterprise！
详细了解为什么 Splashtop 是更好的 BeyondTrust Remote Support 替代方案。