ConnectWise Control 价格上涨

最近 ConnectWise Control 提高了其无人值守“访问”产品的价格。Splashtop 具有全部主要功能，性能更佳，客户体验更卓越。

ConnectWise 最近提高了 connectwise Control Access 的产品定价。Access 软件包用于帮助用户以无人值守的方式远程访问其托管计算机。该软件包将根据所需访问的计算机数量定价。目前，25台计算机的起始价格为$30/月（或 CN¥2,520 /年，ConnectWise Control Access 方案只支持按年计费）。

对于起始等级，价格上涨了20％。 对于其他等级，价格上涨了多达275％！ 这是原始价格的三倍多。

ConnectWise 控制访问权限价格上涨

如下所示，包含更多计算机的套餐的价格涨幅最大。 以下是 connectwise Control Access 每年的价格是如何上涨的：

ConnectWise Control Support 的定价更新

2022年年中，ConnectWise提高了ConnectWise控制支持计划的价格，包括One计划、标准计划和高级计划。 高达17.2％的涨价适用于所有月度和年度计划。 同时，类似的 Splashtop 计划在 2022 年没有涨价。

切换到 Splashtop

通过 Splashtop Remote Support，MSP 可以实现对托管端点的无人值守访问，可享受 Connectwise Control Access 不具备的远程监控和管理功能！

相较于 ConnectWise Control Access，Splashtop 功能更多，远程连接快速，客户服务体验卓越。详情见 Splashtop 与 ConnectWise Control 比较。

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