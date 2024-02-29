connectwise ScreenConnect 价格上涨

connectwise Control 公司（现为 ScreenConnect）提高了其无人值守 "Access "产品的价格。connectwise 通过 Splashtop 获得所有顶级功能、更好的性能和更佳的客户体验
connectwise 最近提高了 ScreenConnect Access 产品的价格。connectwise Access 软件包旨在让用户在无人值守的情况下远程访问其管理的计算机。 套餐按您需要访问的计算机数量定价。 现在，25 台电脑的起步价为 30 美元/月（或CN¥2,520/年，因为connectwise Control Access 计划是按年计费的）。
对于起始等级，价格上涨了20％。 对于其他等级，价格上涨了多达275％！ 这是原始价格的三倍多。
ConnectWise 控制访问权限价格上涨
如下所示，电脑数量较多的套餐价格涨幅最大。 以下是connectwise ScreenConnect Access 每年的价格增长情况：
更新：2022 年 ScreenConnect 价格上涨
2022 年年中，connectwise 提高了connectwise ScreenConnect 支持计划（包括 One、标准和高级计划）的价格。 所有月度和年度计划的价格涨幅最高达 17.2%。 与此同时，同类的 Splashtop 计划在 2022 年没有涨价。
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