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Executive on meeting possibly discussing Splashtop which is the best Connectwise alternative

2024 年最佳 ScreenConnect 替代软件 - Splashtop

比较connectwise ScreenConnect 与 Splashtop，免费开始使用 Splashtop

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为什么说 Splashtop 是 ScreenConnect 的最佳替代品？

Splashtop 是connectwise ScreenConnect 的绝佳替代品，因为它可以让您的屏幕与其他设备连接：

  • Splashtop 是非常安全可靠的远程访问解决方案

  • Splashtop 具有 IT、帮助台和 MSP 所需的所有主要功能

  • Splashtop 有3000万用户，在第三方评论网站获得的客户满意度评级很高

  • Splashtop 易于设置、管理和扩展 - 您可以简化和巩固 IT 堆栈

Splashtop ScreenConnect 的替代产品

适用于企业内部 IT、帮助台和技术支持

Splashtop SOS

  • 使用 SOS+10 与 ScreenConnect Remote Support One 相比，每位技术人员每年可节省 CN¥1,169 费用

  • 使用SOS Unlimited 与 ScreenConnect 标准版或高级版相比，每位技术人员每年可节省 CN¥1,169-CN¥1,659 费用

  • Splashtop 对于每名用户允许的连接次数不设限制

  • 为计算机以及 iOS、安卓等移动设备提供按需支持。

  • 随时在无人值守的情况下访问 Windows、Mac 以及 Linux 计算机。

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适用于托管服务提供商（(MSP）

Splashtop Remote Support

  • 远程支持和端点管理软件。

  • 可随时随地访问、监控和管理客户的计算机和服务器。

  • 包括按需远程支持工具，以及 ScreenConnect Unattended Access 中没有的功能（跨平台文件传输和无需访问的文件传输）。

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适用于多合一远程访问和支持

Splashtop Enterprise

  • 为 IT 部门提供有人值守和无人值守的远程支持。

  • 最终用户可以远程访问自己的工作计算机。

  • 可为用户提供单点登录集成、粒度权限、基于群组的访问权限、预定访问等功能。

  • 灵活的许可选项 – 既可以选择远程访问最终用户许可，也可以选择远程支持技术员许可，或可同时选择这两种许可。

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Capterra 平均用户评分

客户满意评论

技术支持和被支持的用户都认为 Splashtop SOS 非常好用，不仅安装便捷，而且用户界面简单直观。根据我的经验，SOS 的屏幕渲染速度要比 AnyDesk 和 TeamViewer 快得多。

Alan Adler - Owner, Standout Designs

客户满意评论

在 Ultimate IT Guys，大部分工作需要远程完成。所以找到一款操作简单、安全可靠又价格合理的远程控制工具，对我们而言至关重要。而且，我们的部分客户也需要远程访问办公室计算机，以实现居家办公或在旅途中办公。我们之所以改用 Splashtop，是因为 LogMeIn 一直在涨价，而且远程支持质量越来越低。

Cleatus Davis at Ultimate IT Guys

Ultimate IT Guys Logo

易于设置、扩展和管理的远程访问

如今，混合办公和远程办公正在成为新常态。任何原因造成的停工都会显著降低生产力。通过 Splashtop，可以更加高效地支持托管计算机和用户，甚至可以支持用户的个人设备。

Splashtop 的安装和操作都非常简单，这一特点可以帮助 IT 简化实施过程，帮助最终用户简化设置流程。Splashtop Enterprise 可以与您当前使用的 SSO 集成，帮助您更加简单和安全地完成用户身份验证。Splashtop 也可以与您当前使用的工单管理系统集成，让您在集中式 Web 管理控制台中管理用户和计算机。

简单快速、安全可靠的远程访问

一直以来，Splashtop 的可靠性都很高，在用户满意度方面也赢得了一致好评。Splashtop 可以为您及您的团队提供可跨平台的高性能远程访问，让您可以使用任意 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备访问远程桌面，让 IT 可以访问任意计算机、平板电脑或移动设备以提供远程支持。

此外，Splashtop 具有各种高级安全功能和实践符合行业和政府的各项标准和法规，包括 SOC 2、GDPR、CCPA、HIPAA，解决了客户的后顾之忧。

通过 Splashtop 获得更好的客户服务体验

Splashtop 致力于为您提供卓越的客户服务。Splashtop 在加利福尼亚、日本、中国大陆地区、台湾地区、新加坡和阿姆斯特丹均设有服务团队，可以随时为您提供真人客户服务。新老客户均可拨打 Splashtop 的国际电话热线，通过真人客服获得帮助。

不论您是需要技术支持帮忙解决问题，还是对自己的帐户有疑问，Splashtop 团队都愿意随时为您服务。

立即开始免费试用 Splashtop，亲自了解 Splashtop 为何是 ScreenConnect 的最佳替代品。 开始使用无需信用卡或承诺。

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