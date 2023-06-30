2024 年最佳 ScreenConnect 替代软件 - Splashtop

为什么说 Splashtop 是 ScreenConnect 的最佳替代品？
Splashtop 是connectwise ScreenConnect 的绝佳替代品，因为它可以让您的屏幕与其他设备连接：
Splashtop 是非常安全可靠的远程访问解决方案
Splashtop 具有 IT、帮助台和 MSP 所需的所有主要功能
Splashtop 有3000万用户，在第三方评论网站获得的客户满意度评级很高
Splashtop 易于设置、管理和扩展 - 您可以简化和巩固 IT 堆栈
Splashtop ScreenConnect 的替代产品
Capterra 平均用户评分
客户满意评论
技术支持和被支持的用户都认为 Splashtop SOS 非常好用，不仅安装便捷，而且用户界面简单直观。根据我的经验，SOS 的屏幕渲染速度要比 AnyDesk 和 TeamViewer 快得多。
Alan Adler - Owner, Standout Designs
客户满意评论
在 Ultimate IT Guys，大部分工作需要远程完成。所以找到一款操作简单、安全可靠又价格合理的远程控制工具，对我们而言至关重要。而且，我们的部分客户也需要远程访问办公室计算机，以实现居家办公或在旅途中办公。我们之所以改用 Splashtop，是因为 LogMeIn 一直在涨价，而且远程支持质量越来越低。
Cleatus Davis at Ultimate IT Guys
易于设置、扩展和管理的远程访问
如今，混合办公和远程办公正在成为新常态。任何原因造成的停工都会显著降低生产力。通过 Splashtop，可以更加高效地支持托管计算机和用户，甚至可以支持用户的个人设备。
Splashtop 的安装和操作都非常简单，这一特点可以帮助 IT 简化实施过程，帮助最终用户简化设置流程。Splashtop Enterprise 可以与您当前使用的 SSO 集成，帮助您更加简单和安全地完成用户身份验证。Splashtop 也可以与您当前使用的工单管理系统集成，让您在集中式 Web 管理控制台中管理用户和计算机。
通过 Splashtop 获得更好的客户服务体验
Splashtop 致力于为您提供卓越的客户服务。Splashtop 在加利福尼亚、日本、中国大陆地区、台湾地区、新加坡和阿姆斯特丹均设有服务团队，可以随时为您提供真人客户服务。新老客户均可拨打 Splashtop 的国际电话热线，通过真人客服获得帮助。
不论您是需要技术支持帮忙解决问题，还是对自己的帐户有疑问，Splashtop 团队都愿意随时为您服务。
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