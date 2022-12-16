Monitor ERP 远程支持全球客户 大幅降低网络安全风险
瑞典 ERP 供应商通过安全可控的远程支持会话确保对5000+客户系统的全面支持
简介
挑战：Monitor ERP 公司的 IT 支持团队位于瑞典，需要为分布在30多个国家的5000多名客户和30万名日常用户提供强大的安全性以及快速的解决时间。
解决方案： Monitor ERP's IT团队将他们之前的解决方案替换为 Splashtop On-Prem. 他们进行了转换，以便在解决客户的独特支持需求时最大限度地控制、安全和速度。
结果：通过 Splashtop，Monitor ERP 的 IT 团队提供了安全的定制化支持体验，成本相较之前的解决方案降低了50%。IT 团队能够安心地查看用户特定系统和服务器使用相关的全面日志数据，以避免不必要的责任。
"我们希望如何将远程支持部署到不同群组？Splashtop 即是一款兼具安全与控制功能的综合软件。其政策和分组确实很强大。"—— Monitor ERP 的 IT 和云计算团队经理 Christopher Hagman
摘要
Monitor ERP 总部位于瑞典胡迪克斯瓦尔（Hudiksvall），为30多个国家的5000多名客户和30万名日常用户提供培训、咨询以及支持服务。一直以来，Monitor ERP 的 IT 团队使用 TeamViewer 进行远程支持，但他们需要通过远程支持解决方案提供更好的控制和安全性。除此之外，其客户越来越担心网络安全漏洞的传播会使企业陷入瘫痪。
Monitor ERP 的远程支持团队发现他们不能再依赖这款一直在使用的远程支持工具。因为该工具缺乏基本的日志记录功能和高级认证功能，导致团队无法控制对服务器的访问或认证用户。Monitor ERP 向 TeamViewer 寻求帮助以定制安全配置�，但其请求没有得到任何回应。Monitor ERP 的 IT 负责人不得不迅速采取行动。他们需要找到一个可定制的解决方案，以便根据每个客户的具体需求进行配置。
今天，Monitor ERP 使用 Splashtop On-Prem 来远程支持数以千计的客户，包括需要保持其ERP系统全天候运行的第三方顾问。 他们根据每个客户的独特需求定制了远程支持体验，而不产生额外费用。 事实上，他们已经将远程支持成本降低了50%，同时优化了对环境的控制。 因此，他们的远程支持体验对终端用户来说更加安全和高效。
挑战：如何支持30个国家的5000个独特的客户 ERP 部署
对于中小型制造商来说，企业资源计划（ERP）是其命脉。ERP 软件可应用于财务、供应链管理、制造、运营实施等规划和管理业务的各个环节。确保 ERP 系统的安全性和高性能，对制造商的成功至关重要。
Monitor ERP 的 IT 支持团队为世界各地数数千家公司提供服务，近年来该公司在亚洲的服务公司实现了大规模增长。其客户已经越来越关注广泛传播的网络安全漏洞，许多中小型企业为此困扰。他们希望 Monitor ERP 能够确保公司的远程支持尽可能的安全，同时不会影响支持流程。
Monitor ERP 意识到必须迅速更换当前使用的远程支持解决方案，转而使用更安全可定制化解决方案。Monitor ERP 的 IT 和云计算团队经理 Christopher Hagman 表示："我们认为我们已经无法完全控制 TeamViewer 了。也就是说，我们不能保证以客户希望的方式为其提供安全的远程支持。"
据 Monitor ERP 负责远程支持的 IT 技术员 Teija Öberg 说，身份认证也成为之前采用的解决方案存在的主要安全漏洞之一。Teija 解释道："用户只需要一个 ID 码就可以连接到客户的服务器、查看客户的电脑并进行各种操作。同一个 ID 码可与任何人共享。更糟糕的是，任何安装相同 TeamViewer 软件的人都能连接到服务器或计算机。这一切让安全问题暴露无遗。"
解决方案：Monitor ERP 通过 Splashtop 实现灵活的安全性和控制力部署
Monitor ERP 评估了10个不同的远程支持解决方案，在最终选择 Splashtop 之前测试了其中5个方案。Christopher 指出，他们测试的其他四个解决方案都有高质量的功能，但都无法与 Splashtop 相比，Splashtop 具备所需的全部功能。
"我们希望如何将远程支持部署到不同群组？Splashtop 即是一款兼具安全与控制功能的综合软件。其政策和分组确实很强大。"Christopher 解释道。
Christopher 还提到，Splashtop 可以通过企业内部服务器提供远程支持，这一选项是非常关键的差异化因素。"这对我们来说相当重要，因为我们希望确保最看重安全性的客户能直接连接到我们的 ERP 系统，而无需任何中介。"
除了 Splashtop 的本地化部署选项，Monitor ERP 还将 Splashtop 的双因素认证和高级加密方法纳入独特的四级用户认证流程，该流程由活动目录识别支持。Teija 说："相较之前，Splashtop 认证要安全得多。"
尽量降低责任风险：Monitor ERP 无法从以前采用的远程支持解决方案中获得日志数据。但 Splashtop 允许使用日志数据审查用户活动，并允许在出现问题时进行追溯。"你必须明白，Monitor ERP 对客户的整个生产环境有控制权。因为我们有权限，所以能够控制一切。一旦发生意外，我们可能要对因此造成的损失负责，"Christopher 解释说。
Splashtop 让 Monitor ERP 的支持和法律团队感到非常放心，因为他们可以查看连接到系统的具体人员、所处位置和进行的操作，包括实时记录和历史记录。"这样一来我们就能非常自信地�说，'不好意思，这是我们的错，'或者‘这不是我们的错，我们不负责任’。承担责任可导致非常高的成本。我是说，对于我们公司而言，我们希望确保，如果你在使用我们的远程软件，我们是唯一能够访问该软件的人。"
促进顾问网络的成功：Monitor ERP 的内部顾问也使用 Splashtop，而且这个用户群正在快速增长，其规模远超预期。在实施过程中，他们使用 Splashtop 在服务器上设置客户的 ERP 系统，在更换和更新服务器、迁移数据库等很多时候都会用到 Splashtop。Teija 称："我在瑞典坐在办公室电脑前，为在德国的安卓手机配置顾问的电子邮件，这个时候我觉得自己无拘无束。"
Splashtop 允许 Monitor ERP 为不同的顾问授予不同的权限。Teija 指出："这比使用 VPN 要容易得多，而且总体上更安全，因为我们可以把每个顾问分配到特定的权限组，以防止他们转移到其他领域。"
Splashtop 使 Monitor ERP 的总部能够控制权限授予，顾问仅能访问其直接服务的客户。这一措施可以促进 Monitor ERP 的顾问与第三方顾问的关系，第三方顾问指临时为 Monitor ERP 客户提供本地化服务的顾问。第三方顾问可以通过 Monitor ERP 解决方案直接使用 Splashtop 为其客户提供安全的支持。
"有了 Splashtop，第三方顾问只需一次点击即可。如果第三方顾问正在通话中，则只需发送9位访问码给我们的支持人员，就能立即连接，提供高效、快速的支持，"Teija 说。
Monitor ERP 的顾问也会感到很安全，因为他们知道任何其他人都无法通过 Splashtop 访问其服务器或擅自改动其客户环境。"一般来说，如果支持方式不对，我们甚至不允许其提供支持，"Teija 进一步澄清道。
结论：定制化控制与安全性可缩短 TTR 并降低成本
Splashtop 为 Monitor ERP 提供了各种控制和安全功能，使 IT 团队能够更加宏观更加全面地管理远程支持。Christopher 说："如果我们需要在系统内进行任何改动，如政策或分组，就能自己完成。"Teija 补充道："如果我们出了错，Splashtop 也知道该如何为我们提供及时支持。这一点真的非常有用，特别是在最初部署时，为了给不同客户提供定制化支持，我们研究了各种各种方式。"
Monitor ERP 的 IT 支持团队可以缩短问题解决时间（TTR），同时降低成本，从而提高海外客户满意度。该团队现在可以从其位于瑞典的服务器即时连接到中国和马来西亚的客户，从而减少基础设施开支。"我们过去需要在亚洲搭建服务器，因为 TeamViewer 连接有延迟。30万次连接，如果每次都需要一两分钟，我们就会浪费大量时间。自从有了 Splashtop，就再也不用担心这种情况发生。"Teija 说。
虽然 Monitor ERP 的客户不愿意切换到其他解决方案，但换完后他们最后也都很喜欢 Splashtop。Teija 告诉我们，"当时有很多人抱怨说，'这是什么软件？会不会更糟？为什么要换呢？’不过，大家在用过之后又跟我们反馈，'这款软件确实好用。切换到这个软件非常值得。'"
总而言之，针对远程支持不断优化其安全性和控制力，使 Monitor ERP 公司的支持成本降低了50%。Christopher Hagman 指出：“远程支持的安全性、控制力和速度不断提升，而所需成本却非常低，这一点让人很惊喜。我们跟 Splashtop 签了长期协议，随着我们的不断发展，Splashtop 会成为我们使用的主要工具之一。”
细节
关于 Monitor ERP
Monitor ERP 总部位于瑞典胡迪克斯瓦尔（Hudiksvall），为30多个国家的5000多名客户提供培训、咨询以及支持服务。该公司是一个完整的 ERP 系统，旨在为现代制造企业提供对整个业务流程的控制。
关于 Splashtop On-Prem
Splashtop On-Prem 是远程支持和远程访问解决方案，可以完全自托管到企业网络。Splashtop On-Prem 可以满足当今数字企业的各种需求，不仅具有强大的安全性、高性能和许多便捷功能，而且支持自定义，可与各种工具和操作系统兼容。
客户评价
Splashtop 的部署简单、快速且可靠，你一定会觉得自己的钱花得物超所值。我每天都在用 Splashtop。
Christopher Hagman - Team Manager of IT and Cloud at Monitor ERP