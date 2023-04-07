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An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best GoTo Resolve alternative.

2023 年最佳 GoTo Resolve 替代方案

Splashtop Enterprise 成本更低，运行速度更快

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Splashtop Enter prise 以低于 GoTo Resolve的价格提供高性能，并提供灵活的许可模式，以适应您的定制需求。 它在一体化解决方案中涵盖了远程支持、远程控制、端点管理、服务台等。 Splashtop Enterprise 提供了具有高可用性的直观界面。

订购 GoTo Resolve 前，不妨先试用 Splashtop，体验更高性能的远程桌面解决方案！

Splashtop Enterprise 与 GoTo Resolve 的对比

Remote Support

Splashtop Enterprise

GoTo Resolve

托管设备

每个并发技术员许可证可支持300台电脑

100 个端点

有人值守的远程访问会话

无限制

无限制

移动支持

包括在内

插件需每月另付20美元

具有 AR 功能的摄像头共享功能

添加在

插件不具备 AR 功能

第三方集成

Splashtop Enterprise

GoTo Resolve

ITSM 和工单解决方案

聊天

远程会话功能

Splashtop Enterprise

GoTo Resolve

USB 重定向

会话录制

黑屏功能

远程打印

远程监控&管理

Splashtop Enterprise

GoTo Resolve

警报

防病毒软件

添加在

添加在

一对多脚本

与选择 Splashtop Enterprise 相比 GoTo Resolve 可节省20％以上！

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