获取更好的 LogMeIn Resolve 替代方案
相比于 LogMeIn Resolve，Splashtop Enterprise 价格更低、性能更高，可提供灵活的许可模式，以适应您的定制化需求。Splashtop Enterprise 作为多合一解决方案，集远程支持、远程控制、端点管理、服务台等各种功能于一体。Splashtop Enterprise 界面简单直观，可用性非常高。
订购 LogMeIn Resolve 前，不妨先试用 Splashtop，体验更高性能的远程桌面解决方案！
Splashtop Enterprise 与 LogMeIn Resolve 的对比
Remote Support
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
托管设备
每个并发许可证可支持300台计算机
100个端点
有人值守的远程访问会话
无限制
无限制
移动支持
包括在内
插件需每月另付20美元
具有 AR 功能的摄像头共享功能
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插件不具备 AR 功能
第三方集成
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
ITSM 和工单解决方案
聊天
远程会话功能
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
USB 重定向
会话录制
黑屏功能
远程打印
远程监控与管理
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
警报
防病毒软件
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脚本与任务