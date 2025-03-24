跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best LogMeIn Resolve alternative.

2026年 LogMeIn Resolve 最佳替代方案

Splashtop Enterprise 成本更低，运行更快

了解更多联系销售

获取更好的 LogMeIn Resolve 替代方案

相比于 LogMeIn Resolve，Splashtop Enterprise 价格更低、性能更高，可提供灵活的许可模式，以适应您的定制化需求。Splashtop Enterprise 作为多合一解决方案，集远程支持、远程控制、端点管理、服务台等各种功能于一体。Splashtop Enterprise 界面简单直观，可用性非常高。

订购 LogMeIn Resolve 前，不妨先试用 Splashtop，体验更高性能的远程桌面解决方案！

Splashtop Enterprise 与 LogMeIn Resolve 的对比

Remote Support

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

托管设备

每个并发许可证可支持300台计算机

100个端点

有人值守的远程访问会话

无限制

无限制

移动支持

包括在内

插件需每月另付20美元

具有 AR 功能的摄像头共享功能

添加在

插件不具备 AR 功能

第三方集成

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

ITSM 和工单解决方案

聊天

远程会话功能

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

USB 重定向

会话录制

黑屏功能

远程打印

远程监控与管理

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

警报

防病毒软件

添加在

添加在

脚本与任务


与 LogMeIn Resolve 相比，选择 Splashtop Enterprise 可立省至少20％！

了解更多
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号