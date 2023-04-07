找一个更好的 GotoResolve 替代方案
Splashtop Enter prise 以低于 GoTo Resolve的价格提供高性能，并提供灵活的许可模式，以适应您的定制需求。 它在一体化解决方案中涵盖了远程支持、远程控制、端点管理、服务台等。 Splashtop Enterprise 提供了具有高可用性的直观界面。
订购 GoTo Resolve 前，不妨先试用 Splashtop，体验更高性能的远程桌面解决方案！
Splashtop Enterprise 与 GoTo Resolve 的对比
Remote Support
Splashtop Enterprise
GoTo Resolve
托管设备
每个并发技术员许可证可支持300台电脑
100 个端点
有人值守的远程访问会话
无限制
无限制
移动支持
包括在内
插件需每月另付20美元
具有 AR 功能的摄像头共享功能
添加在
插件不具备 AR 功能
第三方集成
Splashtop Enterprise
GoTo Resolve
ITSM 和工单解决方案
聊天
远程会话功能
Splashtop Enterprise
GoTo Resolve
USB 重定向
会话录制
黑屏功能
远程打印
远程监控&管理
Splashtop Enterprise
GoTo Resolve
警报
防病毒软件
添加在
添加在
一对多脚本