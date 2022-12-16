餐厅连锁店通过Splashtop 远程支持POS机终端

餐饮连锁店通过 Splashtop 远程支持 POS 终端
Bill Miller Bar-B-Q 改用 Splashtop 后，立省费用超过45%，而且产品性能也得到了提高。
摘要
Bill Miller Bar-B-Q 之前使用其他远程支持软件，2020年2月开始专用 Splashtop。Robert Collazo 被任命为 IT 总监时，对于 Bill Miller Bar-BQ 在远程支持解决方案方面的花销感到十分震惊。于是，他开始寻找替代方案，最终找到了 Splashtop。
如今，Bill-Miller-Bar-B-Q 的 IT 团队使用 Splashtop 远程访问并有效支持近1,000个销售点（POS）终端、企业设备和个人用户设备。
挑战：如何寻找高性价比远程支持解决方案
Bill Miller Bar-B-Q 的 IT 团队共有四名技术员，位于得克萨斯州圣安东尼奥市，共支持近1000个端点。IT 团队需要的远程访问和远程支持解决方案要满足以下要求：
能够主动监测和管理 POS 终端和计算机，支持更新软件和传输文件
能够在需要时远程提供即时的技术支持
提供连续的高性能远程会话，以便 IT 团队能够有效地培训用户如何运行报告和使用 Digital Dining（一种餐厅 POS 软件）等应用。
具备强大的安全架构，支持 PCI 合规性
能够提供高效的远程 IT 支持，同时所需成本较低
Robert的团队较早使用的远程支持解决方案（Robert不想公开名字）成本过高，并且无法提供一致的性能。
解决方案：Bill Miller Bar-B-Q 发现了高性能、低成本的远程支持软件 Splashtop
IT 团队测试 Splashtop SRS Premium 后，发现该远程方案具备所需的所有功能。每年能立省数千美元的订购费用，还能提供比先前软件更好的性能。
实施和使用：该团队发现把设备迁移到 Splashtop 非常简单。Robert 说：“我们可以设置组策略�。然后快速部署，不仅我们的 IT 团队认为迁移过程很简单，企业用户也这样认为。Splashtop 简单直观，我们之前用过同类的远程支持工具，所以这次很轻松就能上手。”
性能：该团队享受到了快速、高性能的远程连接体验，没有任何滞后或连接问题。他们感到非常惊喜，因为现在获得了更好的体验，而所需成本却只有之前的一半。Bill Miller Bar-B-Q 的网络管理员 Tyler Wilber 针对 Splashtop 的性能继续解释道：“我在 Mac 上用 Splashtop 的时候，即使同时远程访问的设备超过5台，连接也能一直保持顺畅。”
安全性：Bill Miller Bar-B-Q 是一家连锁餐厅，需要各种高级安全功能。他们对 Splashtop 的安全性非常满意，Splashtop 能为其提供 PCI 合规等功能。
POS 终端的远程监控和管理：Bill Miller Bar-B-Q 的 POS 终端和公司电脑大多使用 Windows 操作系统，此外还有部分 Linux 服务器。通过 Splashtop 的端点监控和管理功，IT 团队能够提供高效支持。Tyler 提到了以下几个常用的 Splashtop 功能：
脚本和任务：“我们使用一对多（现称为脚本和任务）功能，一次性将自解压 zip 文件发送到所有设备。”
配置警报：“我们已经设置了警报，用于监测磁盘空间、CPU 利用率等。到目前为止，运行很顺利，没出现任何问题。”
对用户的即时支持：在 POS 系统出现故障时，技术员可以通过 Splashtop 立即远程访问解决出现的问题，以避免对客户造成不便或影响付款。
培训要求：IT 团队除了管理和支持 POS 系统外，还经常收到企业用户有关如何使用 POS 软件的帮助请求，比如如何运行工作报表、销售数据等。通过 Splashtop，技术员可以立即远程访问用户的 POS 终端，向用�户展示如何操作。Splashtop 的远程会话快速且流畅，能够有效完成培训过程。
此外，Robert 提到：“Splashtop 在疫情期间发挥了重要作用，那时即使我们都居家办公，也能继续不间断地为企业用户提供帮助。我们现在几乎不需要去实体店，如果要去也是因为硬件问题。除此之外，任何问题都能远程解决。Splashtop 可以满足我们所有的远程访问需求。我们非常满意！”
细节
关于 Bill Miller Bar-B-Q
Bill Miller Bar-B-Q 是一家餐饮服务零售商，总部位于德克萨斯州的圣安东尼奥，有80多家分店。该连锁餐厅主营烤肉食品以及配菜和焙烤食品。
关于 Splashtop SRS Premium
Splashtop SRS Premium 主要面向 MSP 和 IT 人员，不仅能提供远程访问，还具备计算机管理和控制功能。
Splashtop SRS Premium 性价比非常高，具有高性能且对用户友好，是 LogMeIn Central 等远程访问/支持方案的理想替代方案。此外还能替代更昂贵、更复杂的 RMM 工具。免费试用（无需信用卡），或可安排演示以进一步了解。
使用任意 Windows 、Mac、iOS 和安卓设备支持 Windows 和 Mac 电脑。
高性能：Splashtop SRS Premium 和 Splashtop 的个人版解决方案一样，由多次获奖的远程访问引擎提供支持。具有高清音质和画质，快速的远程连接。
关键功能：Splashtop SRS Premium 具有 MSP 和 IT 团队所需的各种关键功能，包括文件传输、聊天、远程唤醒、远程重启、会话录制、用户和计算机管理、分组等。
价格低：与其他解决方案相比，Splashtop 可立省费用高达80%。另外，与其他远程访问提供商不同的是，Splashtop 不会涨价。
客户评价
Splashtop 让我们能轻松持续地为客户提供支持。不仅价格很有竞争力，而且具备一切我们所需的功能。”
Robert Collazo, Director of IT at Bill Miller Bar-B-Q