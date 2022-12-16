餐厅连锁店通过Splashtop 远程支持POS机终端

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Restaurant point of sale system POS remote support software

餐饮连锁店通过 Splashtop 远程支持 POS 终端

Bill Miller Bar-B-Q 改用 Splashtop 后，立省费用超过45%，而且产品性能也得到了提高。

摘要

Bill Miller Bar-B-Q 之前使用其他远程支持软件，2020年2月开始专用 Splashtop。Robert Collazo 被任命为 IT 总监时，对于 Bill Miller Bar-BQ 在远程支持解决方案方面的花销感到十分震惊。于是，他开始寻找替代方案，最终找到了 Splashtop。

如今，Bill-Miller-Bar-B-Q 的 IT 团队使用 Splashtop 远程访问并有效支持近1,000个销售点（POS）终端、企业设备和个人用户设备。

挑战：如何寻找高性价比远程支持解决方案

Bill Miller Bar-B-Q 的 IT 团队共有四名技术员，位于得克萨斯州圣安东尼奥市，共支持近1000个端点。IT 团队需要的远程访问和远程支持解决方案要满足以下要求：

  • 能够主动监测和管理 POS 终端和计算机，支持更新软件和传输文件

  • 能够在需要时远程提供即时的技术支持

  • 提供连续的高性能远程会话，以便 IT 团队能够有效地培训用户如何运行报告和使用 Digital Dining（一种餐厅 POS 软件）等应用。

  • 具备强大的安全架构，支持 PCI 合规性

  • 能够提供高效的远程 IT 支持，同时所需成本较低

Robert的团队较早使用的远程支持解决方案（Robert不想公开名字）成本过高，并且无法提供一致的性能。

解决方案：Bill Miller Bar-B-Q 发现了高性能、低成本的远程支持软件 Splashtop

IT 团队测试 Splashtop SRS Premium 后，发现该远程方案具备所需的所有功能。每年能立省数千美元的订购费用，还能提供比先前软件更好的性能。

实施和使用：该团队发现把设备迁移到 Splashtop 非常简单。Robert 说：我们可以设置组策略。然后快速部署，不仅我们的 IT 团队认为迁移过程很简单，企业用户也这样认为。Splashtop 简单直观，我们之前用过同类的远程支持工具，所以这次很轻松就能上手。”

性能：该团队享受到了快速、高性能的远程连接体验，没有任何滞后或连接问题。他们感到非常惊喜，因为现在获得了更好的体验，而所需成本却只有之前的一半。Bill Miller Bar-B-Q 的网络管理员 Tyler Wilber 针对 Splashtop 的性能继续解释道：“我在 Mac 上用 Splashtop 的时候，即使同时远程访问的设备超过5台，连接也能一直保持顺畅。”

安全性：Bill Miller Bar-B-Q 是一家连锁餐厅，需要各种高级安全功能。他们对 Splashtop 的安全性非常满意，Splashtop 能为其提供 PCI 合规等功能。

POS 终端的远程监控和管理：Bill Miller Bar-B-Q 的 POS 终端和公司电脑大多使用 Windows 操作系统，此外还有部分 Linux 服务器。通过 Splashtop 的端点监控和管理功，IT 团队能够提供高效支持。Tyler 提到了以下几个常用的 Splashtop 功能：

  • 脚本和任务：“我们使用一对多（现称为脚本和任务）功能，一次性将自解压 zip 文件发送到所有设备。”

  • 配置警报：“我们已经设置了警报，用于监测磁盘空间、CPU 利用率等。到目前为止，运行很顺利，没出现任何问题。”

对用户的即时支持：在 POS 系统出现故障时，技术员可以通过 Splashtop 立即远程访问解决出现的问题，以避免对客户造成不便或影响付款。

培训要求：IT 团队除了管理和支持 POS 系统外，还经常收到企业用户有关如何使用 POS 软件的帮助请求，比如如何运行工作报表、销售数据等。通过 Splashtop，技术员可以立即远程访问用户的 POS 终端，向用户展示如何操作。Splashtop 的远程会话快速且流畅，能够有效完成培训过程。

此外，Robert 提到：“Splashtop 在疫情期间发挥了重要作用，那时即使我们都居家办公，也能继续不间断地为企业用户提供帮助。我们现在几乎不需要去实体店，如果要去也是因为硬件问题。除此之外，任何问题都能远程解决。Splashtop 可以满足我们所有的远程访问需求。我们非常满意！”

细节


Bill Miller Logo

关于 Bill Miller Bar-B-Q

Bill Miller Bar-B-Q 是一家餐饮服务零售商，总部位于德克萨斯州的圣安东尼奥，有80多家分店。该连锁餐厅主营烤肉食品以及配菜和焙烤食品。

关于 Splashtop SRS Premium

Splashtop SRS Premium 主要面向 MSP 和 IT 人员，不仅能提供远程访问，还具备计算机管理和控制功能。

Splashtop SRS Premium 性价比非常高，具有高性能且对用户友好，是 LogMeIn Central 等远程访问/支持方案的理想替代方案。此外还能替代更昂贵、更复杂的 RMM 工具。免费试用（无需信用卡），或可安排演示以进一步了解。

  • 使用任意 Windows 、Mac、iOS 和安卓设备支持 Windows 和 Mac 电脑。

  • 高性能：Splashtop SRS Premium 和 Splashtop 的个人版解决方案一样，由多次获奖的远程访问引擎提供支持。具有高清音质和画质，快速的远程连接。

  • 关键功能：Splashtop SRS Premium 具有 MSP 和 IT 团队所需的各种关键功能，包括文件传输、聊天、远程唤醒、远程重启、会话录制、用户和计算机管理、分组等。

  • 价格低：与其他解决方案相比，Splashtop 可立省费用高达80%。另外，与其他远程访问提供商不同的是，Splashtop 不会涨价。

详细了解 Splashtop SRS Premium。

客户评价

Splashtop 让我们能轻松持续地为客户提供支持。不仅价格很有竞争力，而且具备一切我们所需的功能。”

Robert Collazo, Director of IT at Bill Miller Bar-B-Q

Bill Miller BBQ Logo
Repproviding efficient remote support using Splashtop Remote Support Premium at a call center

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