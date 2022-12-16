餐厅连锁店通过Splashtop 远程支持POS机终端
Bill Miller Bar-B-Q 通过改用 ，节省了45%以上的费用，而且他们得到了更好的性能。Splashtop
摘要
Bill Miller Bar-B-Q 2020年2月，从另一个远程支持软件转到 。Splashtop 当Robert Collazo被任命为IT总监时，他对Bill Miller Bar-B-Q在远程支持解决方案上的花费大吃一惊。 这时，他开始寻找新的解决方案，结果是Splashtop 。
今天，Bill Miller Bar-B-Q的IT团队使用Splashtop ，远程访问并有效支持近1000台销售点（POS）终端、公司电脑和商业用户的电脑。
挑战。寻找最具价值的远程支持解决方案
Bill Miller Bar-B-Q洛克菲勒的IT团队有四名技术人员，位于德克萨斯州圣安东尼奥，他们支持近1000个端点。 他们需要一个远程访问和远程支持解决方案，以便
使他们能够积极主动地监测和管理POS终端和计算机，更新软件和传输文件
允许他们在需要时立即远程提供即时的技术支持
提供连续的高性能远程会话，以便 IT 团队能够有效地培训用户如何运行报告和使用 Digital Dining（一种餐厅 POS 软件）等应用。
有一个强大的安全模型，支持PCI合规性
使他们能够提供有效的远程IT支持，而不需要花钱。
Robert的团队较早使用的远程支持解决方案（Robert不想公开名字）成本过高，并且无法提供一致的性能。
解决方案。 Bill Miller Bar-B-Q 找到Splashtop ，一个高性能、低成本的远程支持软件。
当IT团队测试Splashtop Remote Support Premium时，他们发现了他们所寻找的所有功能。 这也是一个能够为他们每年节省数千美元订阅费用的解决方案，并提供比他们以前的软件更好的性能。
实施和使用。 该团队发现将他们的设备迁移到Splashtop ，非常容易。 罗伯特说，"我们把它设置为一个组策略。 它的部署很迅速，不仅对我的IT团队，而且对商业用户来说都是一个非常容易的过渡。 Splashtop 是直观的，由于我们之前使用的是远程支持工具，所以不费吹灰之力就能上手 。"Splashtop
性能。团队经历了快速、高性能的远程连接，没有滞后或连接问题。 他们感到惊喜，因为他们现在以几乎一半的成本获得了更好的体验。 Bill Miller Bar-B-Q 的网络管理员Tyler Wilber进一步评论了Splashtop的性能，"我在我的Mac上使用Splashtop ，即使我同时远程进入五台以上的电脑，也能体验到持续流畅的连接。"
安全性。 Bill Miller Bar-B-Q作为一家连锁餐厅，需要高安全性的功能。 他们对Splashtop的安全性感到满意，该系统为他们提供了PCI兼容等功能。
对POS终端进行远程监控和管理。 他们的POS终端和公司电脑大多使用Windows 操作系统，他们还有一些Linux服务器。 Splashtop终端监控和管理功能使IT团队能够有效地提供支持。 泰勒指出了他们经常使用的几个Splashtop 功能。
1对多。"我们使用1对多的功能，一次性向所有设备发送自解压文件。"
配置警报。"我们已经设置了警报，以监测磁盘空间、CPU利用率等。 到目前为止，他们一直工作得很好，我们没有任何问题。"
对用户的即时支持。 在POS系统出现故障的情况下，技术人员可以通过Splashtop ，在对客户造成不便或影响计费过程之前，立即远程解决这个问题。
培训要求。除了管理和支持POS系统外，IT团队还经常收到企业用户关于使用POS软件的帮助请求，如运行劳动报告、销售数字等。 使用Splashtop ，技术人员可以立即远程进入用户的POS终端，并向他们展示如何进行操作。 Splashtop的快速和流畅的会议使有效的培训课程成为可能。
细节
关于 Bill Miller Bar-B-Q
Bill Miller Bar-B-Q 是一家餐饮服务零售商，总部位于德克萨斯州的圣安东尼奥，有80多家分店。该连锁餐厅主营烤肉食品以及配菜和焙烤食品。
关于 Splashtop Remote Support Premium
Splashtop Remote Support Premium是专为MSP和IT专业人员而设计的解决方案，除远程访问之外，它还提供计算机管理和控制功能。
Splashtop Remote Support Premium 不仅性价比高，而且对用户友好，可作为 LogMeIn Central 等远程访问和支持软件的替代方案。Splashtop Remote Support 也可以替代更昂贵复杂的 RMM 工具。立即免费试用，或安排演示以获取更多信息。
使用任意 Windows 、Mac、iOS 和安卓设备支持 Windows 和 Mac 电脑。
高性能：Splashtop Remote Support Premium 由 Splashtop personal 解决方案中屡获殊荣的远程访问引擎提供支持。享受高清质量和声音的快速连接。
主要功能：Splashtop Remote Support Premium 具备 MSP 和 IT 团队所需的主要功能，包括文件传输、聊天、远程唤醒、远程重启、会话录制、用户和计算机管理、分组等等。
价格低：与其他解决方案相比，Splashtop 可立省费用高达80%。另外，与其他远程访问提供商不同的是，Splashtop 不会涨价。
客户评价
Splashtop 这使得继续支持我们的客户变得非常容易。 它的价格很有竞争力，并具有我们所寻找的所有功能"。
Robert Collazo, Director of IT at Bill Miller Bar-B-Q