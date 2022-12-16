餐厅连锁店通过Splashtop 远程支持POS机终端

Bill Miller Bar-B-Q 2020年2月，从另一个远程支持软件转到 。Splashtop 当Robert Collazo被任命为IT总监时，他对Bill Miller Bar-B-Q在远程支持解决方案上的花费大吃一惊。 这时，他开始寻找新的解决方案，结果是Splashtop 。

今天，Bill Miller Bar-B-Q的IT团队使用Splashtop ，远程访问并有效支持近1000台销售点（POS）终端、公司电脑和商业用户的电脑。

挑战。寻找最具价值的远程支持解决方案

Bill Miller Bar-B-Q洛克菲勒的IT团队有四名技术人员，位于德克萨斯州圣安东尼奥，他们支持近1000个端点。 他们需要一个远程访问和远程支持解决方案，以便

使他们能够积极主动地监测和管理POS终端和计算机，更新软件和传输文件

允许他们在需要时立即远程提供即时的技术支持

提供连续的高性能远程会话，以便 IT 团队能够有效地培训用户如何运行报告和使用 Digital Dining（一种餐厅 POS 软件）等应用。

有一个强大的安全模型，支持PCI合规性

使他们能够提供有效的远程IT支持，而不需要花钱。

Robert的团队较早使用的远程支持解决方案（Robert不想公开名字）成本过高，并且无法提供一致的性能。

解决方案。 Bill Miller Bar-B-Q 找到Splashtop ，一个高性能、低成本的远程支持软件。

当IT团队测试Splashtop Remote Support Premium时，他们发现了他们所寻找的所有功能。 这也是一个能够为他们每年节省数千美元订阅费用的解决方案，并提供比他们以前的软件更好的性能。

实施和使用。 该团队发现将他们的设备迁移到Splashtop ，非常容易。 罗伯特说， " 我们把它设置为一个组策略。 它的部署很迅速，不仅对我的IT团队，而且对商业用户来说都是一个非常容易的过渡。 Splashtop 是直观的，由于我们之前使用的是远程支持工具，所以不费吹灰之力就能上手 。"Splashtop

性能。团队经历了快速、高性能的远程连接，没有滞后或连接问题。 他们感到惊喜，因为他们现在以几乎一半的成本获得了更好的体验。 Bill Miller Bar-B-Q 的网络管理员Tyler Wilber进一步评论了Splashtop的性能，"我在我的Mac上使用Splashtop ，即使我同时远程进入五台以上的电脑，也能体验到持续流畅的连接。"

安全性。 Bill Miller Bar-B-Q作为一家连锁餐厅，需要高安全性的功能。 他们对Splashtop的安全性感到满意，该系统为他们提供了PCI兼容等功能。

对POS终端进行远程监控和管理。 他们的POS终端和公司电脑大多使用Windows 操作系统，他们还有一些Linux服务器。 Splashtop终端监控和管理功能使IT团队能够有效地提供支持。 泰勒指出了他们经常使用的几个Splashtop 功能。

1对多。"我们使用1对多的功能，一次性向所有设备发送自解压文件。"

配置警报。"我们已经设置了警报，以监测磁盘空间、CPU利用率等。 到目前为止，他们一直工作得很好，我们没有任何问题。"

对用户的即时支持。 在POS系统出现故障的情况下，技术人员可以通过Splashtop ，在对客户造成不便或影响计费过程之前，立即远程解决这个问题。

培训要求。除了管理和支持POS系统外，IT团队还经常收到企业用户关于使用POS软件的帮助请求，如运行劳动报告、销售数字等。 使用Splashtop ，技术人员可以立即远程进入用户的POS终端，并向他们展示如何进行操作。 Splashtop的快速和流畅的会议使有效的培训课程成为可能。





