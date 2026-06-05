TeamViewer 涨价--通过选择节省50%的费用Splashtop

TeamViewer 商业许可已经涨价。
TeamViewer 长期以来以其对企业的最大痛点之一而闻名：其成本。多年来，TeamViewer 多次提高其商业许可证的价格，使其成为市场上最昂贵的解决方案之一。除了基本订阅外，端点监控、补丁管理或集成等功能的额外费用迅速推高了总成本。这种缺乏透明定价的情况让许多客户对最终支付的金额感到惊讶。
相比之下，Splashtop 提供简单、可预测的定价模式，使远程访问和 IT 管理变得负担得起，没有隐藏的附加费用。无论您是 IT 团队、MSP 还是企业，Splashtop 都能以 TeamViewer 成本的一小部分提供高性能的远程访问和高级功能，如端点管理、补丁自动化和安全集成。与其他竞争对手相比，TeamViewer 的许可仍然处于较高水平，常常迫使公司重新评估他们是否真的从高昂的价格中获得了价值。
TeamViewer 提价
现在，个人 TeamViewer Business 订阅每年将花费您 ¥4,380。另一方面，Splashtop Remote Access Pro 起价为每年 ¥700。通过选择 Splashtop 而不是 TeamViewer，您每年可以节省 50% 或更多的许可证费用。
同样，TeamViewer 多用户计划（高级许可证）现在起价为每年 ¥9,828。此外，您还需要每年额外支付 ¥3,948 来添加更多频道，并且每年额外支付 ¥2,508 以便能够远程支持移动设备。与 Splashtop Remote Support 相比，后者起价为每年 ¥1,400，并包括移动设备支持。使用 Splashtop 每年可以节省数千元。
TeamViewer 企业许可证的起价为每年¥19,992，您如果要远程访问 iOS 和 Android 设备则须每年额外支付¥7,524，TeamViewer 只提供三个免费频道，您须每年额外支付¥3,948以添加频道。
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另外，还可以获得适合特定使用场景的解决方案。详细了解为什么 Splashtop 是更好的 TeamViewer 替代方案，然后找到适用的 Splashtop 解决方案！或可立即免费试用，体验 Splashtop！无需信用��卡或任何担保，立即免费试用。
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“我从事 IT 工作已有20年了，我能分辨产品的好坏。Splashtop 很棒，它的可靠性非常好。使用 TeamViewer 时，这款软件有时候会自动停止运行。Splashtop 的价格也很合理，而 TeamViewer 却贵的要命。我喜欢 Splashtop 这款产品，也愿意把它推荐给我的同行。” – Stuart Livingston，Nu Wave Backup
从 TeamViewer 迁移到 Splashtop 的快速步骤
从 TeamViewer 切换到 Splashtop 非常简单。按照以下步骤确保顺利过渡：
选择您的 Splashtop 计划：根据您的需求选择 Splashtop Remote Access、Splashtop Remote Support 或 Splashtop Enterprise。每个计划都提供透明、实惠的定价，没有隐藏附加费用。
创建您的 Splashtop 账户：在 Splashtop 网站上注册免费试用或直接购买订阅。
安装 Splashtop Streamer：在您想要访问的计算机和服务器上部署 Splashtop Streamer。为 IT 团队和 MSP 提供批量部署选项。
设置 Splashtop Business 应用：在您的本地设备（Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook）上安装 Splashtop Business 应用，以连接到您的远程系统。
配置用户和权限：使用 Splashtop 的管理控制台邀请团队成员、分配角色并设置访问权限。
开始远程会话：以远低于TeamViewer的成本启动安全、高性能的远程连接，具备文件传输、多显示器支持和远程打印等功能。