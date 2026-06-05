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Two happy workers who saved by switching to Splashtop after a TeamViewer price increase.

TeamViewer 涨价--通过选择节省50%的费用Splashtop

Splashtop Team
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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TeamViewer 商业许可已经涨价。

TeamViewer 长期以来以其对企业的最大痛点之一而闻名：其成本。多年来，TeamViewer 多次提高其商业许可证的价格，使其成为市场上最昂贵的解决方案之一。除了基本订阅外，端点监控、补丁管理或集成等功能的额外费用迅速推高了总成本。这种缺乏透明定价的情况让许多客户对最终支付的金额感到惊讶。

相比之下，Splashtop 提供简单、可预测的定价模式，使远程访问和 IT 管理变得负担得起，没有隐藏的附加费用。无论您是 IT 团队、MSP 还是企业，Splashtop 都能以 TeamViewer 成本的一小部分提供高性能的远程访问和高级功能，如端点管理、补丁自动化和安全集成。与其他竞争对手相比，TeamViewer 的许可仍然处于较高水平，常常迫使公司重新评估他们是否真的从高昂的价格中获得了价值。

TeamViewer 提价

现在，个人 TeamViewer Business 订阅每年将花费您 ¥4,380。另一方面，Splashtop Remote Access Pro 起价为每年 ¥700。通过选择 Splashtop 而不是 TeamViewer，您每年可以节省 50% 或更多的许可证费用

同样，TeamViewer 多用户计划（高级许可证）现在起价为每年 ¥9,828。此外，您还需要每年额外支付 ¥3,948 来添加更多频道，并且每年额外支付 ¥2,508 以便能够远程支持移动设备。与 Splashtop Remote Support 相比，后者起价为每年 ¥1,400，并包括移动设备支持。使用 Splashtop 每年可以节省数千元

TeamViewer 企业许可证的起价为每年¥19,992，您如果要远程访问 iOS 和 Android 设备则须每年额外支付¥7,524，TeamViewer 只提供三个免费频道，您须每年额外支付¥3,948以添加频道。

查看 Splashtop 与 TeamViewer 定价完整版对比。或可详细了解为什么 Splashtop 是更好的 TeamViewer 替代方案

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选择 Splashtop，您可以更为优惠的价格获得快速高效、安全可靠的远程访问解决方案！您既可快速与自己的设备建立远程连接，还可享用远程工作时提高工作效率所需的全部重要功能。

另外，还可以获得适合特定使用场景的解决方案。详细了解为什么 Splashtop 是更好的 TeamViewer 替代方案，然后找到适用的 Splashtop 解决方案！或可立即免费试用，体验 Splashtop！无需信用卡或任何担保，立即免费试用。

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无需等到当前订购到期。填写立即启用申请表，即可立即开始使用 Splashtop，无需支付额外费用！

“我从事 IT 工作已有20年了，我能分辨产品的好坏。Splashtop 很棒，它的可靠性非常好。使用 TeamViewer 时，这款软件有时候会自动停止运行。Splashtop 的价格也很合理，而 TeamViewer 却贵的要命。我喜欢 Splashtop 这款产品，也愿意把它推荐给我的同行。” – Stuart Livingston，Nu Wave Backup

从 TeamViewer 迁移到 Splashtop 的快速步骤

从 TeamViewer 切换到 Splashtop 非常简单。按照以下步骤确保顺利过渡：

  1. 选择您的 Splashtop 计划：根据您的需求选择 Splashtop Remote AccessSplashtop Remote SupportSplashtop Enterprise。每个计划都提供透明、实惠的定价，没有隐藏附加费用。

  2. 创建您的 Splashtop 账户：在 Splashtop 网站上注册免费试用或直接购买订阅。

  3. 安装 Splashtop Streamer：在您想要访问的计算机和服务器上部署 Splashtop Streamer。为 IT 团队和 MSP 提供批量部署选项。

  4. 设置 Splashtop Business 应用：在您的本地设备（Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook）上安装 Splashtop Business 应用，以连接到您的远程系统。

  5. 配置用户和权限：使用 Splashtop 的管理控制台邀请团队成员、分配角色并设置访问权限。

  6. 开始远程会话：以远低于TeamViewer的成本启动安全、高性能的远程连接，具备文件传输、多显示器支持和远程打印等功能。

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常见问题解答

TeamViewer 在价格上涨后是否仍对移动设备支持收取额外费用？
TeamViewer 的不同许可计划在定价上有区别吗？
Splashtop 是否提供免费试用？

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