TeamViewer 涨价--通过选择节省50%的费用Splashtop

*2023年2月15日更新：在多个国家和地区，入门级 TeamViewer 远程访问方案目前定价为 CN¥59 /月，原价为$6.95/月，价格上涨近三倍。Splashtop Business Access 目前的定价仍为 CN¥35 /月，与 TeamViewer 相比，Splashtop 的性价比更高。

TeamViewer 已经提高了其商业许可证的价格。 现在，个人TeamViewer 商业订阅将花费你每年610.80美元*。 另一方面，Splashtop Business Access Pro的起价为每年99美元。 通过获取Splashtop ，而不是TeamViewer ，你每年可以节省50%或更多的许可证费用。

同样，TeamViewer 多用户方案（高级许可）起价为每年 $1,234.80。另外，如果要添加更多频道还须每年额外支付 $814.80，如果要远程支持移动设备每年须额外支付 $418.80。而 Splashtop SOS 的起价为每年 $199，移动设备支持无需额外付费。使用 Splashtop 每年可立省数千美元。

TeamViewer 企业许可证起价为每年2482美元，这还不包括你需要支付的每年1256.40美元的额外费用，以远程访问iOS和Android 设备，或者如果三个频道不够用，你需要支付的每年814.80美元的额外费用。

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“我从事 IT 工作已有20年了，我能分辨产品的好坏。Splashtop 很棒，它的可靠性非常好。使用 TeamViewer 时，这款软件有时候会自动停止运行。Splashtop 的价格也很合理，而 TeamViewer 却贵的要命。我喜欢 Splashtop 这款产品，也愿意把它推荐给我的同行。” – Stuart Livingston，Nu Wave Backup

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