TeamViewer 免费版安全&隐私问题

TeamViewer 免费版本不具备基本的安全和隐私功能。订购 TeamViewer 商业许可证之前，不妨先试用 Splashtop，原因如下。
TeamViewer 的免费版远程桌面软件仅限个人用途。但是，TeamViewer 免费版缺少商业版本中的一些功能。
实际上，免费版本中许多缺少的功能对于用户的安全和隐私至关重要。当前的 TeamViewer 免费用户，或正在考虑使用免费版的用户，应注意这些问题及影响。
TeamViewer免费版缺少的功能
TeamViewer 已在其免费版本中禁用了这些功能（多年来，TeamViewer 已禁用了越来越多的功能以吸引用户购买商业计划）：
与所有版本的 TeamViewer 兼容
远程工作时黑屏可保护隐私
客户电话和在线支持
自动功能和安全更新
TeamViewer 免费版没有自动安全更新功能，将用户置于重大安全风险之中。实际上，最近（2020）TeamViewer 承认目前存在一个安全漏洞，影响了 Windows 平台的8至15名 TeamViewer 用户。
每次使用软件应用程序时，都能及时收所有安全更新至关重要。
而且，如果您担心隐私，则缺少黑屏功能可能会导致一些问题。 此功能允许你基本上将正在远程访问的计算机的屏幕变为黑色，这样其他人就看不到你在屏幕上做什么。
有时用户需要处理�专有或机密信息，因此黑屏功能至关重要。 否则，远程计算机上或附近的任何人都可以看到你正在做的一切。
最重要的是，如果您遇到任何问题，在使用免费版本时将无法联系 TeamViewer 的电话或在线支持。
避免昂贵的TeamViewer商业计划：以更优惠的价格获得更高的安全性
即使对于单个用户，TeamViewer 商业计划也可能非常昂贵。
另一方面，Splashtop Remote Access 作为种高性能的远程访问解决方案，可提供与 TeamViewer 商业版相同的关键功能（包括安全更新，客户支持和隐私屏）。
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而且，Splashtop 的价格远远低于 TeamViewer，每年可立省至少50%。查看 Splashtop 与 TeamViewer 定价对比。
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Splashtop Remote Access 适用于个人用户远程访问电脑，适用于组织实现远程办公和居家办公，也适用于教育机构帮助学生和教师远程访问学校设备。
如果您正在寻找远程支持解决方案，请详细了解 Splashtop Remote Support。