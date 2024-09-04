Splashtop 在 Gartner Peer Insights™ 远程桌面软件客户之声评选中荣获“卓越表现者”
在 Gartner 发布的有关远程桌面软件的报告中，远程 IT 解决方案提供商 Splashtop 的总体评分和“客户推荐意愿”评分最高。
2024年9月4日 加利福尼亚州库比蒂诺：远程解决方案提供商 Splashtop 今天宣布，在最新发布的《2024年 Gartner Peer Insights™ 远程桌面软件客户之声》报告中，Splashtop 荣获“卓越表现者”。在“卓越表现者”象限中，Splashtop 的整体体验得分达到甚至超越了市场平均水平。
Splashtop 的总体平均评分为4.8分（满分5分），根据符合条件的23条评论（截至2024年6月30日），Splashtop 的“客户推荐意愿”评分最高。Splashtop 是该报告收录的共计六家供应商中综合评分最高的一家，我们相信这一荣誉进一步提高了 Splashtop 作为 IT 管理者值得信赖的合作伙伴的声誉。
Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示：“同行评审是 IT 管理者在选择技术解决方案时可以使用的一项最强大的资源。在创立 Splashtop 时，我们的使命是创建市场上速度最快、最简单直观的远程访问解决方案。直至今天，我们依然坚定地遵守这一承诺。IT 专业人员每天都在使用我们的平台，他们给予了我们积极的评价，很荣幸能入选‘客户之声’。”
Splashtop 因为具备直观的界面、互操作性、安全性和卓越的客户支持，不断获得客户的高分评价。
“Splashtop 最大的优势在于其可靠性和丰富的基础版本选项。我们用过 Splashtop 的两个竞争产品，但还是 Splashtop 好用，足够可靠，基础版本选项全，客户服务也非常出色。非常推荐！”——美国制造业云架构 IT 总监，公司规模：2.5亿 - 5亿美元
“我非常喜欢 Splashtop 远程访问。这个软件的用户界面简单直观，使用起来很安全。”——美国制造业混合云和本地部署架构 IT 安全与风险管理经理，公司规模：5000万 - 2.5亿美元
“最好的客户服务体验，当之无愧。完全符合我们的需求。”——医疗和生物技术云架构 IT 负责人，公司规模：5亿 - 10亿美元
“易于管理和部署到大量客户。”——英国零售业云架构网络与系统管理员，公司规模： 5000万 - 2.5亿美元
“强大的产品和支持团队。”——医疗和生物技术云架构 IT 服务副总裁，公司规模：10亿 - 30亿美元
Gartner Peer Insights™ 是一个公共平台，由行业专业人员根据亲身经历提供经过验证的企业软件评论。《客户之声》报告综合了这些专业人员的评论，为 IT 决策者提供可操�作的见解以及同行驱动视角，以 Gartner 的专家研究作为补充。参与评论的人员均由 Gartner 独立核实，确保所有反馈意见都来自年收入在5000万美元或以上的企业 IT 决策者的真实经验。
随着企业不断探索远程工作和数字化转型的复杂性，Splashtop 始终致力于提供能够提高生产力、减少 IT 开销并确保全面安全的工具。 有关 Splashtop 屡获殊荣的远程桌面访问和远程支持解决方案的更多信息，请访问Splashtop.com。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其针对混合办公、IT 和 MSP 远程支持的解决方案可提供快速、简单且安全的使用体验。Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。详情请访问 Splashtop 官网：Splashtop.cn
免责声明
Gartner，《远程桌面软件客户之声》，同行贡献者，2024 年 8 月 30 日。
符合条件的审查：审查资格窗口 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 只有在 18 个月的提交期内获得 20 次或 20 次以上符合条件的已公布评审（以及 15 次或 15 次以上 "能力 "和 "支持/交付 "评级）的供应商才会被包括在内。 本方法不包括收入低于 5000 万美元的公司的审核。 Splashtop 收到 23 条评论。
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