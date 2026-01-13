Splashtop 在 2026 年 Gartner® 魔力象限™ 端点管理工具中获得荣誉提名
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Splashtop 致力于提供 AI 辅助自动化和实时端点管理功能，旨在帮助 IT 团队降低复杂性并提高安全性。
CUPERTINO, Calif., 2026年1月13日 — Splashtop今天宣布在2026年1月的Gartner® Magic Quadrant™针对端点管理工具的评选中获得荣誉提名。Splashtop 将这一提及视为对其在自主终端管理领域战略方向的认可，并承认在不断发展的终端管理市场中具有显著创新。
根据Gartner的数据，“到2029年，超过50%的组织将采用自主端点管理（AEM）功能，与高级端点管理和数字员工体验（DEX）工具相结合，这一比例将从2026年的15%增加到2029年的50%以上。”
Splashtop 自主端点管理 使中型 IT 团队在不颠覆现有基础设施的情况下实现现代化，加强了安全性和效率。Microsoft Intune®等设备注册和配置工具的补充，Splashtop AEM 将可见性和控制扩展到设备初始设置之外，帮助 IT 团队弥补关键运营差距。通过一个集中且用户友好的仪表盘，IT 团队可以清晰了解设备健康状况和当前风险，从而通过自动化代替人工干预实现更快速的响应和主动解决问题。
“超过20年来，Splashtop与我们的客户共同成长，因为人们的工作方式和威�胁环境都发生了变化，”Splashtop的首席执行官兼联合创始人Mark Lee说道。“我们相信，这一认可体现了IT团队对我们的信任，认为我们能够提供实用的、安全的管理解决方案，这些解决方案既价格适中，又符合当今组织的实际运营方式。”
Splashtop 继续在终端管理、补丁管理、远程监控和管理、以及遠端電腦支援领域，赢得客户和分析师的强烈认可，包括因快速实现价值和基于验证的客户反馈而获得的稳定认可和强劲的投资回报。
“作为技术负责人，我们面临的最大挑战之一是如何在分布式团队中保持对不断增长的终端设备的可见性和控制。Splashtop Autonomous Endpoint Management 通过提供集中式的实时监控和自动化功能解决了这一问题，显著减少了人工开销。它帮助我们主动发现和解决问题，避免对用户产生影响，从而提高正常运行时间和服务质量。例行任务的自动化——比如打补丁、软件部署和系统健康检查——为我们的团队腾出空间去专注于更高价值的项目。它还通过确保终端设备始终更新并符合要求来增强我们的安全态势。首席技术员，IT服务
随着组织逐渐适应日益分散的员工队伍和加速的安全威胁，自治端点管理在不增加运营负担的情况下变得至关重要，以保持控制。Splashtop 仍然专注于帮助 IT 团队现代化终端管理、降低风险，并实现即时价值。
如需了解更多信息或安排演示，请访问www.splashtop.com/products/autonomous-endpoint-management
披露:
Gartner，《终端管理工具魔力象限》，Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, Robin Milton-Schonemann, Todd Larivee, Craig Fisler，2026年1月5日。
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