Splashtop 和 pb2 建筑工程公司荣获 Nucleus Research 颁发的”2025 ROI 奖”
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建筑工程公司通过 Splashtop 简化远程访问和 IT 支持，实现458%的投资回报率和11周的回收期
2025年7月1日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 与其客户 pb2 Architecture + Engineering 共同荣获「2025 年 ROI 大奖」。pb2 因部署 Splashtop 的远程访问、远程支持和自动端点管理一体化解决方案实现了458%的投资回报率，投资回收期仅为11周。
Nucleus Research 是全球领先的投资回报率（ROI）技术研究机构，其奖项评审员重点关注能够创造卓越的商业价值和投资回报率（ROI）十大企业技术项目，评估数据由 Nucleus 的独立分析师提供。pb2 部署的 Splashtop 因在运营效率、成本节约和 IT 可扩展性方面的重要影响，从不同行业的数百个候选解决方案中脱颖而出。
Nucleus Research 高级分析师 Cameron Marsh 表示：“pb2 对 Splashtop 的部署清楚地表明了 IT 领导者如何利用正确的技术取得显著成果。凸显了既经济高效又易于扩展和管理的平台的价值。对于支持混合工作模式的精益 IT 团队，Splashtop 确实可以提供企业级性能，同时又不具备企业级复杂性。”
关于��项目
pb2 是一家提供全方位服务的建筑工程公司，通过 Splashtop 安全支持了拥有超过200名员工的混合办公场所，无需增加基础设施的复杂性或 IT 员工数量。pb2 不再需要使用 VPN，并能够快速、直观地访问强大的办公工作站，使建筑师和设计师能使用任意设备随时随地工作。
pb2 的 IT 团队仅由三人组成，利用 Splashtop 的远程支持和端点管理工具减少每个支持工单所需时间、自动修补软件、提高合规性并可从单一平台主动监控系统。pb2 使用 Splashtop 作为现有 Microsoft Intune 部署的补充，以填补关键的端点管理空白并获得对软件更新的实时可见性和控制性。
pb2 建筑工程公司的 IT 经理 Jonah Fulmer 表示：“仅需一个平台，我们就能够为所有远程设备排除故障、主动监控系统、自动修补软件并确保合规性。”
根据 Nucleus Research 的投资回报率分析，Splashtop 帮助 pb2 避免了购买新技术、简化了支持工作流程，并在业务增长的同时保持了精简的 IT 布局。
pb2 建筑工程部 IT 经理 Jonah Fulmer 表示：“其他解决方案成本高，用户友好性不足，且缺乏支持我们不断增长的混合劳动力所需的功能，而 Splashtop 则简单易用，且能提供出色的性能和全面的功能。”从安全远程访问工作电脑的设计师，到支持设备、监控系统并保持其合规性的 IT 团队，Splashtop 与其他同类产品相比能为我们带来更卓越的价值。”
Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示：“pb2 取得的成果说明了 IT 领导者十分重视简洁性、速度以及可以在几周内衡量的成果。”能够帮助 pb2 的 IT 团队减少阻碍、提高生产力并保护工作环境安全，同时还能帮助他们确保不超支，我们感到非常荣幸。”
最近，Splashtop 在 G2 Summer Grid® 报告的不同类别获得最佳投资回报率（ROI）、最快实施速度和最易设置三项认可，在端点管理、补丁管理、远程监控和管理（RMM）、远程支持和远程桌面类别中获得了 Grid ® 领导者地位。要详细了解 Splashtop 多次获奖的解决方案，请访问网站 Splashtop.com。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。