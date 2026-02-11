Splashtop K.K. 凭借不断增长的远程支持需求，获得日本远程访问服务市场的第一市场份额
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Splashtop K.K. 连续第二年被富士金矢研究所认可为该地区的市场领导者。
东京，2026年2月11日–Splashtop K.K.，Splashtop Inc.的东京子公司和日本远程访问解决方案的提供商，在富士化学研究所的2025年通信相关市场营销研究调查的市场调查中，根据分析，已经在日本远程访问服务市场上实现了市场份额第一。这是公司连续第二年在调查中排名第一，继其在2023财年获得第一名之后。
日本远程访问服务市场的趋势*
根据报告，日本远程访问服务市场在2024财年的收入达到412亿日元，预计在2025财年��增长到428亿日元，同比增长3.9个百分点。展望未来，市场预计将以3.2%的复合年增长率（CAGR）增长，到2030财年达到499亿日元。
除了由于混合办公方式的建立和业务连续性计划（BCP）措施推动的稳定需求之外，近年来，需求还在增加，用于远程设备操作和其他旨在提高安全意识、推动现场数字化转型（DX）、解决劳动力短缺的远程支持用例，尤其是在制造业和医疗保健领域。因此，报告预测远程访问的使用将超出传统远程工作应用程序，继续扩展。
通过超越远程办公实现日本第一
根据报告分析，在日本远程访问服务市场中，Splashtop K.K. 在2024财政年度的收入份额中取得了15.8%的市场份额，位居第一，并预计将在2025财政年度继续保持领先地位。
此外，公司在2024财年用户（ID）份额中排名第一，占据了12.0%的市场份额。
Splashtop 解决方案结合了易用性——允许在当天即可部署——和实惠的价格，同时提供由 SSL/TLS 和 AES 256 位加密保护的安全和高速远程访问。它还提供低延迟性能，支持高达240帧每秒（在5G环境下），并提供多种管理功能，例如单点登录（SSO）集成和员工PC的集中安装，提高了管理员和最终用户的便利性。
此外，为了应对日益分散和多样的端点管理需求，公司去年开始提供自主端点管理（AEM），从而实现更为集成和统一的操作环境。
从2024财年到2025财年，收入增长不仅由更换需求支持，还由于远程支持领域在传统远程工作使用场景之外的广泛采用。该公司在支持云环境和本地环境方面的灵活性、以具有竞争力的价格提供高性能的能力，以及其减少管理工作负担的全面支持功能均得到了积极评价。
除了远程工作之外，远程支持的使用案例也在扩大，例如拥有多地点的公司设备管理、数字标牌和无人零售店。由于成本上升也导致了更多从竞争服务的切换，高级远程支持的需求持续增长。通过进一步增强多维度的支持能力，公司预计将在未来保持其市场份额。
“我们非常感谢我们的用户，以及众多的转售商和合作伙伴公司，因为在日本远程访问服务市场再次被评为第一名*，”Splashtop K.K.的代表董事水野义明表示。“展望未来，我们将积极利用AI驱动的自主端点安全功能，以进一步支持客户的安全需求。到2027年，我们的目标不仅是成为远程访问市场的第一，而且在远程支持和AEM市场也要占据领先地位，包括售点系统、服务机器人和数字标牌等使用案例。
展望未来，总部位于东京千代田区的Splashtop K.K.将继续提供一个远程访问和支持平台，该平台能够安全、集中地管理跨行业和不同公司规模的多样化设备和使用环境，支持不断变化的需求，帮助实现更加灵活和高效的工作方式。
新闻摘要
根据富士樱花研究所的市场调查，Splashtop K.K. 在继 2023 财年之后，连续第二年在日本的远程访问服务市场份额中排名第一。
除了混合办公和BCP计划外，远程访问和遠端電腦支援的需求正在扩大，特别是在制造和医疗保健行业，由于安全增强、现场DX和节省劳动力措施驱动。除了远程办公之外的使用预计将继续增长。
远程支持的需求在多站点企业的设备管理、无人商店和数字标牌等领域变得越来越明显。结合由成本优化驱动的服务转换，预计市场将持续增长。
引用：
* 来源: 富士奇美研究所株式会社，“2025年通信相关市场的市场研究调查”，发布于2025年12月10日
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