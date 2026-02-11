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Splashtop K.K. 凭借不断增长的远程支持需求，获得日本远程访问服务市场的第一市场份额

本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。

Splashtop K.K. 连续第二年被富士金矢研究所认可为该地区的市场领导者。

东京，2026年2月11日–Splashtop K.K.，Splashtop Inc.的东京子公司和日本远程访问解决方案的提供商，在富士化学研究所的2025年通信相关市场营销研究调查的市场调查中，根据分析，已经在日本远程访问服务市场上实现了市场份额第一。这是公司连续第二年在调查中排名第一，继其在2023财年获得第一名之后。

Bar chart showing projected increases in market quantity and amount (in million JPY) from FY2024 to FY2030, with both metrics rising steadily each year. Amount values are higher than quantity in each fiscal year.

日本远程访问服务市场的趋势*

根据报告，日本远程访问服务市场在2024财年的收入达到412亿日元，预计在2025财年增长到428亿日元，同比增长3.9个百分点。展望未来，市场预计将以3.2%的复合年增长率（CAGR）增长，到2030财年达到499亿日元。

除了由于混合办公方式的建立和业务连续性计划（BCP）措施推动的稳定需求之外，近年来，需求还在增加，用于远程设备操作和其他旨在提高安全意识、推动现场数字化转型（DX）、解决劳动力短缺的远程支持用例，尤其是在制造业和医疗保健领域。因此，报告预测远程访问的使用将超出传统远程工作应用程序，继续扩展。

通过超越远程办公实现日本第一

Two pie charts compare FY2024 market share and user share. In both, Splashtop is highlighted with 15.8% market share and 12.0% user share, other segments are labeled A, B, C, D, and Other.

根据报告分析，在日本远程访问服务市场中，Splashtop K.K. 在2024财政年度的收入份额中取得了15.8%的市场份额，位居第一，并预计将在2025财政年度继续保持领先地位。

此外，公司在2024财年用户（ID）份额中排名第一，占据了12.0%的市场份额。

Splashtop 解决方案结合了易用性——允许在当天即可部署——和实惠的价格，同时提供由 SSL/TLS 和 AES 256 位加密保护的安全和高速远程访问。它还提供低延迟性能，支持高达240帧每秒（在5G环境下），并提供多种管理功能，例如单点登录（SSO）集成和员工PC的集中安装，提高了管理员和最终用户的便利性。

此外，为了应对日益分散和多样的端点管理需求，公司去年开始提供自主端点管理（AEM），从而实现更为集成和统一的操作环境。

从2024财年到2025财年，收入增长不仅由更换需求支持，还由于远程支持领域在传统远程工作使用场景之外的广泛采用。该公司在支持云环境和本地环境方面的灵活性、以具有竞争力的价格提供高性能的能力，以及其减少管理工作负担的全面支持功能均得到了积极评价。

除了远程工作之外，远程支持的使用案例也在扩大，例如拥有多地点的公司设备管理、数字标牌和无人零售店。由于成本上升也导致了更多从竞争服务的切换，高级远程支持的需求持续增长。通过进一步增强多维度的支持能力，公司预计将在未来保持其市场份额。

“我们非常感谢我们的用户，以及众多的转售商和合作伙伴公司，因为在日本远程访问服务市场再次被评为第一名*，”Splashtop K.K.的代表董事水野义明表示。“展望未来，我们将积极利用AI驱动的自主端点安全功能，以进一步支持客户的安全需求。到2027年，我们的目标不仅是成为远程访问市场的第一，而且在远程支持和AEM市场也要占据领先地位，包括售点系统、服务机器人和数字标牌等使用案例。

展望未来，总部位于东京千代田区的Splashtop K.K.将继续提供一个远程访问和支持平台，该平台能够安全、集中地管理跨行业和不同公司规模的多样化设备和使用环境，支持不断变化的需求，帮助实现更加灵活和高效的工作方式。

新闻摘要

  • 根据富士樱花研究所的市场调查，Splashtop K.K. 在继 2023 财年之后，连续第二年在日本的远程访问服务市场份额中排名第一。

  • 除了混合办公和BCP计划外，远程访问和遠端電腦支援的需求正在扩大，特别是在制造和医疗保健行业，由于安全增强、现场DX和节省劳动力措施驱动。除了远程办公之外的使用预计将继续增长。

  • 远程支持的需求在多站点企业的设备管理、无人商店和数字标牌等领域变得越来越明显。结合由成本优化驱动的服务转换，预计市场将持续增长。

引用：

* 来源: 富士奇美研究所株式会社，“2025年通信相关市场的市场研究调查”，发布于2025年12月10日

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