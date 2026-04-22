Splashtop CEO Mark Lee 被评为 2026 年度湾区年度企业家®决赛入围者
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入围殊荣反映出一个以韧性、创新以及在移动、云和AI驱动转型方面具有长期影响力的职业生涯
加利福尼亚州库比蒂诺，2026年4月22日 – Splashtop Inc.，一家全球安全分布式工作解决方案提供商，今日宣布，其首席执行官兼联合创始人Mark Lee已被评为2026年湾区年度企业家®决赛入围者。由Ernst & Young LLP (EY US)创立的这个享有声望的项目，表彰那些通过创新、韧性和价值创造来引领成功企业的大胆远见者。
李因其在超过二十年的时间里表现出的企业领导才能而入选，他的领导才能体现在其识别转折点的早期能力、重组业务以适应变化的条件，以及以长期关注和纪律执行力。他的经验涵盖了技术变革的连续浪潮，从移动和云计算到今天的AI驱动环境，他始终在随着市场需求的变化调整业务。他的职业生涯包括在英特尔早期的工程工作，OSA Technologies的创办和成功退出，以及Splashtop的发展和演变，使其成为一个全球性组织，为超过三千万用户提供服务。
“我对此荣誉深感荣幸。作为一名工程师，我被好奇心和解决实际问题的愿望驱动。我有机会创建了多家公司，并随着世界的变化调整方向。让这一切有意义的是，与我信任的人一起工作，并继续为当今组织运营的日益复杂的环境构建解决方案。
在Lee的领导下，Splashtop�重新定义了其在市场中的角色，从远程访问扩展到更广泛的IT操作和自主终端管理。该公司的解决方案帮助组织简化工作流程、加强安全性，并更高效地支持分布式员工。Mark 与他的三位联合创始人和麻省理工学院校友 Thomas Deng（产品管理执行副总裁）、Philip Sheu（CTO）和 Robert Ha（COO）一起创建并领导Splashtop。
企业家年度奖计划已经庆祝了40年，并且在扩展到全球之前，在美国表彰了超过11,000位企业家。入围者由一个独立评审小组选出，他们是引领行业未来发展的杰出领袖。地区奖项获得者将在今年晚些时候公布，并将晋级至全国比赛。
新闻摘要
Mark Lee是Splashtop的首席执行官兼联合创始人，这是一家推动安全、分布式工作的全球公司
Mark Lee 被安永评选为2026年湾区年度企业家®决赛入围者
Mark Lee 创办了 OSA Technologies，该公司以超过 1 亿美元的价格被收购
Mark Lee 与联合创始人 Thomas Deng、Philip Sheu 和 Robert Ha 一起创立并领导 Splashtop
在Mark Lee的领导下，Splashtop已发展到为全球超过三千万用户服务
Splashtop 的领导层专注于远程访问、远程支持和终端管理的安全性、性能和客户体验
Mark Lee 是一位企业家，以引领公司实现重大技术转变和建立以客户为中心的长期业务而闻名
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理��，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。