Splashtop 荣获 2026 Visionary Spotlight Award，以表彰其自主终端统一管理平台
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加利福尼亚州库比蒂诺，2026年7月16日——Splashtop 荣获 2026 Visionary Spotlight Award，该奖项由 ChannelVision Magazine 颁发。凭借其统一的 autonomous endpoint management (AEM) 平台，Splashtop 获得了远程监控和管理（RMM）类别中的服务提供商技术突破奖。
Splashtop 的云原生平台将 Managed Service Providers (MSPs) 日常使用的核心运营能力整合到一个简单、流畅的体验中。技术人员无需在多个产品之间来回切换以识别和解决问题，而是可以在一个平台上完成端到端工作，并全面掌握客户环境的可见性。Splashtop AEM 使 MSPs 能够标准化策略、自动化日常工作，并获得实时安全情报。这个统一平台可帮助 MSPs减少工具分散、提升技术人员效率，并在无需承担传统企业 RMM 平台成本和复杂性的情况下扩大运营规模。
"大多数 MSPs 并不需要一个试图包办一切的平台。Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示：“他们需要的是一个能把日常依赖的功能做到极致的平台。”"我们很荣幸获得 ChannelVision 的认可，因为他们理解我们想做的事：简化一件已经变得极其复杂的事情。"
不同于传统 RMM 平台通常需要多个产品或大量定制，Splashtop 提供统一的��运营环境，用于管理终端健康状态、安全性、自动化、补丁管理和远程支持。它还可作为 Microsoft Intune 的补充，通过实时运营能力扩展设备管理。
“随着 IT 环境变得更加分布式，安全需求也不断提升，每增加一层复杂性，MSPs 就越难快速响应并高效运营。我们的重点是帮助合作伙伴化繁为简，从而加快行动、强化安全，并打造更健康、更高盈利的业务。"
年度 Visionary Spotlight Awards 旨在表彰通信和渠道技术行业中表现卓越的产品、服务和部署。获奖者由 ChannelVision 编辑和独立评审团根据创新性、对行业未来的影响、功能差异化、易用性和互操作性评选产生。
"2026 年 VSA 反映出一个快速演变的渠道生态，顾问们正在应对新兴的 AI 驱动技术以及不断变化的买方期望，"ChannelVision 总裁兼 CEO Berge Kaprelian 表示。"VSA 通过表彰那些能够带来创新和可衡量业务价值的公司，帮助人们在纷杂信息中看清方向。祝贺今年所有 Visionary Spotlight Award 获奖者。"
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Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。
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