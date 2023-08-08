Splashtop for Remote Design Studios

利用 Splashtop 改进设计工作流程
高性能体验
Splashtop 可以提供面向设计软件的高分辨率远程访问，具备非常卓越的细节处理和响应水平。无论身在何处，都能像在办公室工作站一样设计和修改图形，几乎没有任何延迟。
安全第一
Splashtop 了解创意资产在设计工作中的重要性。我们强大的安全功能包括 256 位 AES 加密、两步验证和设备身份验证，可确保为您的项目和数据提供强大保护。
卓越的客户支持
Splashtop 的专业客户支持团队将在设计期间全程为您提供帮助。我们致力于为您提供即时、高效的帮助，确保您的远程访问体验流畅且高效。
享受易用性
Splashtop 的直观界面使远程访问设计工具更加简单。借助我们的实时协作工具和无缝屏幕共享，可以随时随地轻松与团队合作，即时查看内容并做出集体决策。
为什么选择 Splashtop 用于设计工作室？
通过 Splashtop，可以随时随地安全访问设计工具并与团队协作，确保创作过程的连续性。Splashtop 非常适合注重细节、准确性和高质量视觉呈现的创意作品。
如何挑选合适的解决方案
推荐
Splashtop Remote Access Performance
Splashtop Remote Access Performance 是面向视觉特效从业人员的终极远程访问解决方案，采用4:4:4色度采样以进行精确的色彩渲染，利用高保真音频实现完美音效，为远程触控笔和绘图板提供广泛的外围设备支持，非常适合细节创作。
喜爱的功能
4:4:4 色彩
4:4:4 色彩模式表明所有颜色组成都具有相同的采样率，可以获得最佳色彩精度和图像清晰度。
远程触控笔和绘图板
使用本地设备的触控笔实时控制远程电脑。
多显示器支持
可同时查看更多显示器，利用所有显示器工作！选择要查看的远程屏幕，可仅在1个窗口查看所有显示器。多对多功能（Business Remote Pro 支持该功能）允许使用单独窗口查看每台远程显示器，更好地管理本地设置。
文件传输
在计算机之间轻松传输文件。可直接传输文件，无需启动远程会话；也可在远程会话期间在文件传输窗口拖放文件或进行其他操作，在本地和远程计算机之间传输文件。
具备 4K 流式传输
支持 4K 分辨率流式传输，精确地处理细节。
高帧率
在高帧率远程会话中体验流畅的动画。
客户满意评论
我们经常与临时员工合作，用户管理功能让我们对 Splashtop 特别感兴趣。我们必须用安全的方法管理所有员工账户，以防止信息泄露。
Khara, Inc.