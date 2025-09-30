Splashtop 与 Wacom 联手为创意人员优化远程工作流程

Splashtop 与 Wacom 达成合作，为后期制作专业人员提供流畅高效的远程工作流程。
远程工作流程是一个热门话题，这是有原因的。 2020年，电影公司不得不迅速采用远程工作作为锁定和关闭办公室的创可贴解决方案。 一年多以后，它仍然是一种必需品，但重点已经从 采用远程工作 ，转移到 优化远程工作流程 。
自新冠疫情以来，Lexhag、Company 3 Toronto 、Boxel 等世界各地的电影工作室纷纷转向远程或灵活的工作流程。事实上，一些我们非常喜欢的节目和电影，比如《超人与露易斯》、《波达克》和《苍穹浩瀚》，其后期制作都是远程完成的。远程办公有许多优势，比如可以提高工作生活平衡、促进全球招聘、增强与世界各地员工以及承包商的合作等。
不过，远程工作流程的优化并不容易。首先，创作人员需要使用专门硬件、高处理能力、大量存储、各种插件以及非云端桌面应用程序。更重要的是，延迟和同步问题一直是远程工作流程的制约因素之一。为解决以上问题，Splashtop 与 Wacom 达成合作以优化远程工作站。
从任何地方的任何设备上利用一个强大的工作站
Splashtop的远程访问软件使创作者能够从任何地方的任何设备上利用他们强大的工作站。 它很容易部署，并在使用Wacom笔式平板电脑和显示器等后期制作工具进行远程工作时减少了延迟。 事实上， Splashtop在Adobe Max 2021上宣布将速度提高到60 fps 。 所有这些，同时支持手写笔的压力、方向、倾斜和大小，使艺术家们感觉他们就坐在他们的工作站里。
Wacom 是笔感应式数位屏和平板电脑市场的全球领先者，其设备为创意人员带来了真正的纸感绘图体验。Wacom 的客户需要高性能工具以完成严苛的工作流程。任何延迟都会影响创意人员的整体工作效率，远程工作期间也是如此。
因此，Splashtop 才会与 Wacom 形成良好的合作关系。这样一来，创意人员就不必牺牲远程工作站的灵活性或质量。
当今的创意人员需要便携式工作空间：Splashtop 与 Wacom 提供解决方案
随着向远程办公和弹性办公的转变，创作者开始调整工具，以展现更加便携的工作场所。虽然工作室可以容纳大型 Wacom Cintiq Pro 27”，但尺寸更加紧凑的 Wacom Cintiq Pro 16”更适合在家庭办公室编辑视频，尤其在办公空间有限的情况下。
为获得更好的远程工作体验，媒体和娱乐领域的创作人员纷纷转向新一代 Wacom 产品，包括 Intuos Pro 数位板和 Cintiq Pro 数位屏，两者均可与 Splashtop 无缝协作。
"在后期制作工作流程中使用Wacom设备的�艺术家能够使用Splashtop安全、无缝地连接到内部或云环境中，与Adobe Premiere Pro、Adobe After Effects等程序合作。艺术家可以无缝地利用Wacom Cintiq Pro和Wacom Intuos Pro的强大功能，在远离办公室的情况下进行编辑、合成和创造视觉效果，这对今天的远程友好型工作场所是一个很大的优势。" - Wacom
Splashtop 成功引起 Adobe 的关注
Adobe Video 的战略发展主管 Dave Helmly 和高级技术销售经理 Karl Soule 在旅行期间使用 Splashtop 远程访问其办公室计算机。亲身体验过后，二人对 Splashtop 印象深刻，于是开始向客户推荐。
Adobe 用户工作中会用到大量存储空间、PB 级素材、Wacom 等创意设备。编辑人员尤其需要具有强大 A/V 同步功能的高性能远程会话。Splashtop 允许创意工作人员在家中安全地访问现有的硬件、档案和基础设施，而不会影响用户体验
"[对于视频编辑]拥有响应性的东西是至关重要的。 能使A/V同步保持一致的东西。 Splashtop在这方面做得很好。" - 卡尔-苏尔，Adobe视频的高级技术销售经理
Boxel Studio 通过 Splashtop 实现向灵活办公的转变
为了培养工作/生活的平衡， Boxel工作室实施了 "工作室内的家庭办公室" ，给他们的员工更多的灵活性（大流行前）。 当他们在弄清远程工作的物流时，首席技术官安德烈-雷耶斯心里有一个问题。
“如何才能让我们的创意人员、合作者和其他团队成员居家办公的同时，还能访问我们的安全基础设施和专业工作站？”
答案是什么？ Splashtop企业。 Boxel Studio艺术家利用 Splashtop的USB设备重定向功能 ，在整个远程连接过程中使用他们自己的本地Wacom手写板。 通过Splashtop，他们的工作就像直接连接到他们的办公室工作站一样。
通过强大的远程工作流程提高工作效率
Splashtop 的远程桌面软件与 Wacom 平板电脑搭配使用，可优化后期制作远程工作流程。通过这种合作关系，创意人员可以在居家办公时提高工作效率、减少延迟，享受实体工作室般的工作站体验。