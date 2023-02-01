“中国皮克斯”追光动画利用 Splashtop 实现远程后期制作

据业内人士介绍，动画电影制作周期普遍需要三到五年。与真人电影不同，为了呈现更好的视觉效果，影片全程都需要精心打磨、逐帧渲染，对细节精细度、动画流畅度要求非常高，这就给动画电影制作过程带来了诸多技术挑战。在这种情况下，追光动画还要保持每年一部作品的更新速度，且每一部作品都匠心打造、诚意满满，这背后仰仗的不仅是多团队并行的创作模式，更是需要各种高端工作站和专业软件的加持。

据 《新神榜：杨戬》 制片人路晞介绍，该部影片于2019年初启动开发创作，上映时间早已确定，但受新冠疫情影响，追光的后期制作团队无法到办公室办公。

疫情来袭时，追光团队面临着两大挑战。

第一个挑战是如何帮助后期制作团队远程访问工作室的 Windows 和 Mac 高端工作站，确保团队成员能远程使用 Avid Media Composer、DaVinci Resolve 等专业软件，

远程完成视频剪辑、视效、混音、调色、配音、口型同步等后期制作活动。

第二个挑战是安全性。媒体与娱乐行业涉及的数字内容属于无形资产，最终将发布在各大影院、电视台等媒体服务平台。这类内容决不能在正式发布前被泄露！追光动画需要的远程访问解决方案不仅要满足自身的安全政策，而且要能保护其远程办公数据。

为了找到满足这两项需求的远程访问解决方案，追光团队进行了多种尝试。但最终却发现，市面上的大多远程软件更侧重于帮助 IT 部门提供远程支持，而非帮助用户实现远程办公。这些软件不仅价格昂贵、安全性薄弱、用户体验差，而且存在延迟和视频压缩问题。