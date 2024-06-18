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“中国皮克斯”追光动画利用 Splashtop 实现远程后期制作

因疫情被迫关闭工作室，追光动画利用 Splashtop 完成《新神榜：杨戬》的后期制作

简介

Computer alert icon

挑战

如何远程访问工作室的高端工作站以进行后期制作。

Management solution wrench icon

解决方法

追光动画通过 Splashtop 的高级安全功能、高性能和广泛的设备支持实现了远程电影制作。

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结果

追光动画利用 Splashtop 如期完成《新神榜：杨戬》的后期制作为鼓励采用更加安全、高效的远程电影制作技术，追光动画还加入了 Splashtop 中国区合作伙伴计划。

2022年8月19日，动画电影《新神榜：杨戬》上映，仅用10天票房突破3亿，成为了今年沉寂已久的动画暑期档的一匹黑马。

影片中的三维水墨太极图、千年敦煌飞天舞、现代赛博朋克风格的神仙世界……无一不令观众拍案叫绝，直呼这部影片是“国漫特效天花板”！

这部制作精良的影片出自谁手？

原来是堪称“中国皮克斯”的追光动画，追光团队利用 Splashtop 远程完成了这部影片的后期制作。

挑战：如何帮助团队实现远程后期制作

据业内人士介绍，动画电影制作周期普遍需要三到五年。与真人电影不同，为了呈现更好的视觉效果，影片全程都需要精心打磨、逐帧渲染，对细节精细度、动画流畅度要求非常高，这就给动画电影制作过程带来了诸多技术挑战。在这种情况下，追光动画还要保持每年一部作品的更新速度，且每一部作品都匠心打造、诚意满满，这背后仰仗的不仅是多团队并行的创作模式，更是需要各种高端工作站和专业软件的加持。

《新神榜：杨戬》制片人路晞介绍，该部影片于2019年初启动开发创作，上映时间早已确定，但受新冠疫情影响，追光的后期制作团队无法到办公室办公。

疫情来袭时，追光团队面临着两大挑战。

第一个挑战是如何帮助后期制作团队远程访问工作室的 Windows 和 Mac 高端工作站，确保团队成员能远程使用 Avid Media Composer、DaVinci Resolve 等专业软件，

远程完成视频剪辑、视效、混音、调色、配音、口型同步等后期制作活动。

第二个挑战是安全性。媒体与娱乐行业涉及的数字内容属于无形资产，最终将发布在各大影院、电视台等媒体服务平台。这类内容决不能在正式发布前被泄露！追光动画需要的远程访问解决方案不仅要满足自身的安全政策，而且要能保护其远程办公数据。

为了找到满足这两项需求的远程访问解决方案，追光团队进行了多种尝试。但最终却发现，市面上的大多远程软件更侧重于帮助 IT 部门提供远程支持，而非帮助用户实现远程办公。这些软件不仅价格昂贵、安全性薄弱、用户体验差，而且存在延迟和视频压缩问题。

解决方案：追光动画使用 Splashtop 进行远程电影制作

多方考察对比之后，追光动画先试用了 Splashtop，体验了该款软件高清高帧率画面、流畅丝滑的操控以及各种高级安全功能之后，追光团队最终决定为团队成员正式配备 Splashtop。

广泛的设备支持：Splashtop 能够帮助追光团队使用任意设备远程访问物理环境和虚拟环境。Splashtop 软件与 Windows、Mac、Linux、iOS、安卓以及 Chrome 均兼容，而且在各种设备上的性能都稳定可靠。

超高性能：追光动画的后期制作团队经常要访问 PB 级存储素材，对于音视频同步功能和运行速度的要求很严苛。后期制作包括音视频剪辑、视效、混音、调色、配音、口型同步等，需要通过高性能远程会话才能确保远程后期制作的顺利进行。

Splashtop 向来以高性能赢得用户口碑，借助高性能引擎，可以实60帧/秒的 4K 流式传输以及 iMac Pro Retina 5K 流式传输；编解码引擎采用英特尔、NVIDIA 和 AMD 的最新硬件加速。连接快，延迟低，同时具有性能指示器，可以实时查看性能状态，包括每秒帧率（fps）和每秒位数（bps）。

高级安全功能：包括双因素身份验证、多级密码安全、黑屏、屏幕自动锁定、会话空闲超时、远程连接通知、日志记录、SSO集成、权限精细化控制等。

Splashtop 传输但不存储已编码的屏幕捕获数据流，传输过程采用端到端加密。所有 Splashtop 产品均符合 GDPR、SOC 2 等各项行业规范和法律法规。

主要产品：Splashtop Enterprise

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结果：追光动画如期完成影片制作并成为 Splashtop 渠道合作伙伴

《新神榜：杨戬》于2021年中期制作进入高峰期，年底后期启动同步制作。在 Splashtop 的帮助下，追光团队在2022年6月前如期完成整部影片的制作。

据悉，除了追光动画，许多国际知名影视公司也在使用 Splashtop 进行远程影片制作。比如 华纳兄弟新西兰（Warner Bros. International Television Production，WBITVP）。华纳兄弟新西兰已成功部署 Splashtop，帮助后期制作团队能够随时随地完成视频剪辑、动画制作、唇音同步、渲染等工作。

目前，追光动画不仅是 Splashtop 的忠实用户，而且已加入 Splashtop 中国区合作伙伴计划，希望向更多媒体与娱乐业同行推荐 Splashtop远程桌面软件，通过新一代远程桌面软件让远程电影制作效率更上一层楼。

Splashtop 将与追光动画携手，共同助力国漫日益发展壮大，帮助更多“手持火把追逐太阳的少年”精雕细琢、精益求精，为广大影迷带来更多高口碑大作！

Man wearing a buttoned t-shirt is engaged in an article discussing why thousands of users have switched to Splashtop

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细节

关于追光动画

追光动画电影公司由土豆网创始人、前CEO王微于2013年3月在北京创立，志在以匠人精神，创作具有中国文化特色和国际一流水准的动画电影。

追光团队目前拥有300人，具有全球领先的技术，扎实的艺术功底和独特视角，以及完善的制作管理体系。

追光动画发展至今已有九个年头，代表作共7部，包括《小门神》《阿唐奇遇》《猫与桃花源》《白蛇：缘起》《新神榜：哪吒重生》《白蛇2：青蛇劫起》《新神榜：杨戬》

其中“白蛇”系列斩获票房超十亿，让初出茅庐的追光动画一飞冲天，扛起了“国漫之光”的大旗。

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