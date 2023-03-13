最近，Splashtop 荣获了最高评分远程桌面软件奖项。Splashtop 是一个非常强大的工具，可帮助用户随处远程控制计算机。通过 Splashtop，你可以在家里、咖啡店、客户的办公室或旅途中远程完成许多工作。

Splashtop 收获高评分一方面是因为其用户界面简单易用。例如，通过 Splashtop，只需一次单击即可从本地设备将 Control-Alt-Delete（Mac 的话则是 Command-Option-Esc）命令无缝发送到远程计算机。

那么，如何在远程桌面上使用 Ctrl-Alt-Del 呢？本文将带你了解如何轻松使用 Splashtop！

如何将 Ctrl-Alt-Del 发送到远程计算机

许多远程桌面工具非常方便，可用于控制远程计算机。甚至可以使用本地键盘和鼠标与远程设备进行交互。

但常见的问题是，如果尝试在键盘敲击组合键向远程计算机发送 Ctrl-Alt-Del 命令，则会发现该命令仅对本地计算机有效。这样可能会干扰当前的工作，也可能会影响远程办公任务的完成。

幸运的是，Splashtop 远程桌面软件能解决这一问题。通过 Splashtop，即使从计算机、平板电脑或移动设备建立连接，也可以仅需一次点击发送 Ctrl-Alt-Del 命令。

如何在 Windows 和 Mac 上找到 Ctrl-Alt-Del 按钮

如果使用 Windows 设备或 Apple Mac 连接远程计算机，可在远程计算机的窗口中看到 Splashtop 工具栏，通过该工具栏可以使用 Splashtop 的各项功能，包括用于切换显示器、查看所有显示器、锁定键盘和鼠标、聊天等按钮。

其中有一个三角形按钮，由“C”“A”“D”三个字母矩形按键组成，这就是 Ctrl-Alt-Del 按钮。点击该按钮，则可向远程连接的计算机发送 Ctrl-Alt-Del 命令。如果是 Mac 或远程访问 Mac 计算机，也可以使用该按钮发送 Ctrl-Alt-Del 命令。

如何在 iOS 和安卓上找到 Ctrl-Alt-Del 按钮

在 iOS 和安卓设备上使用 Splashtop 远程控制计算机时，虽然操作界面不同，但仍能发送 Ctrl-Alt-Del 命令。请按照以下步骤找到该按钮：

在远程连接会话中时，可以调出 Splashtop 控制栏。单击键盘图标旁边的 V 形或箭头按钮，即可调出 Splashtop 控制栏。默认情况下，该按钮位于视图的右下角。

单击“控制栏”图标，该按钮扩展为六个单独的菜单按钮。找到“设置”图标，如下图所示。

单击“设置”进一步展开视图，可以看到几个新选项，其中就包括“C-A-Del”按钮。点击该按钮即可向远程访问的计算机发送 Ctrl-Alt-Del 命令。

Splashtop 的优势

Splashtop 是一个功能强大的远程访问平台。远程连接计算机，感觉就像在办公现场一样。该软件具有许多有利于日常工作生活的功能，包括：

文件传输：Splashtop 远程桌面软件支持在本地设备和远程系统之间传输文件。该功能可以加快许多进程，减少使用其他第三方应用或电子邮件传输文件的需求。

用户管理：如果担心远程桌面的安全性，或者只是希望指定用户能使用 Splashtop，则可以控制远程桌面的访问权限。通过用户管理，可以创建角色和设置访问权限，仅允许特定的计算机和用户访问。

多显示器支持：如果在本地 PC 上使用多个显示器，则可以将这些显示器与远程连接系统的多个显示器同步。如果本地 PC 只有一个显示器，也可以与远程的多显示器进行无缝切换。

会话录制：有时出于法律问题或其他任何原因，可能需要录制会话、测试软件、创建录音。Splashtop 应用中有一个屏幕录制按钮，点击即可开始和停止录制，轻松将文件保存到本地计算机。

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