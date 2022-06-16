Splashtop 荣获 TrustRadius 颁发的“2022年最高评价奖”

Splashtop 荣获 TrustRadius 颁发的“2022年最受欢迎奖”
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TrustRadius 认为 Splashtop 在远程桌面与远程支持解决方案类别中处于领先地位。
2022年5月11日 加州库比蒂诺：Splashtop 在安全远程访问与支持解决方案领域处于领先地位，今天该公司宣布荣获 TrustRadius 颁发的“2022年最高评价奖”，TrustRadius 是一个备受推崇的 B2B 软件审查平台。
TrustRadius 研究副总裁 Megan Headley 表示："Splashtop Enterprise 在远程桌面软件和远程支持软件类别中荣获了两项最受欢迎奖，这些奖项的评比完全基于客户反馈。Splashtop Enterprise 的客户特意强调的几大功能有屏幕共享、互联网远程会话、从移动端启动远程控制以及高质量客户支持。"
Splashtop Enterprise 的客户在 TrustRadius 上的真实评价："Splashtop Enterprise 和其他所有产品一样强大，其导航非常简单易用，可以帮助用户管理大量的桌面和服务器系统。我非常喜欢一键查看所有显示器这一功能，然后还能任意切换到某一台单个显示器。Splashtop Enterprise 确实是个很棒的平台，能够为 IT 团队节省成本！"—— Queen’s Health Systems 公司（5001-10000名员工）最终用户技术部门 IT 经理 Mike Cleveland
"Splashtop的安全功能与双因素认证和设备验证非常强大，是我们决定使用该程序的一个重要原因。 它很安全，但安全并不妨碍使用该程��序。" Dirk van den Heuvel , 总裁/总经理, Groove Distribution, 11-50名员工。
"作为一名媒体制作教育工作者，我需要一台功能强大的台式电脑来运行我的视频制作程序。 有了Splashtop，我能够从我的个人笔记本电脑或从我在不同学校地点旅行时必须使用的任何其他办公室安全地访问我的工作计算机。 我能够轻松地编辑视频，而且不必担心我所有的文件都存放在哪里，也不必担心我在路上时没有同样的处理能力。 Splashtop将一台廉价的笔记本电脑变成了一台高端媒体制作机器"。 经过验证的用户，媒体制作公司，1001-5000名员工。
"我主要使用 Splashtop 为其他软件开发者提供支持或管理远程服务器。Splashtop 远程软件的安装非常简单，你可以轻松连接到其他系统。Splashtop 控制台可通过任何网页浏览器访问，可以在控制台中管理远程计算机。非常方便！一直以来，Splashtop 都非常值得信赖，其画质很出色。我能与远程系统交互，没有任何延迟，还能执行需要安全升级的任务。有些远程工具只允许你以用户身份操作，而不允许以管理员身份操作。"
FlixEngineering 有限责任公司（1-10名员工）首席执行官 Holger Flick
"Splashtop 是我工作流程中的一项重要资产。我无法想象没有它要如何开展工作。在所有远程桌面软件中，我最喜欢 Splashtop。因为这款软件简单易用，不需要花时间进行任何配置，就可以迅速开始工作。仅仅是其价位和可连接的设备数量就值得购买。"—— Xphias 有限责任公司（1-10名员工）执行编辑 Britton Hoskins
Splashtop企业 ，为跨设备��和操作系统的远程访问和支持提供一个应用程序。 其优雅的体验是如此快速和简单，用户感觉他们是在现场工作，但他们有自由和高性能的能力，可以在世界任何地方，使用任何设备或操作系统工作。 他们获得了4k高清质量，实时快速连接，帧率高达60帧，并可自定义设置，以实现最佳的远程会话体验。
IT 团队可以通过统一平台，为最终用户提供安全的远程技术支持，而不会受限于所处地理位置或使用的设备类型。通过高级远程支持功能，IT 部门可以有效支持混合工作场所，并尽量减少对生产流程造成的影响。Splashtop 的安全功能包括双因素认证、单点登录、精细化访问控制，并且符合 SOC 2 标准，支持《通用数据保护条例》（GDPR）、《加州消费者隐私法》（CCPA）以及其他政府法规。
SplashtopEnterprise 被TrustRadius社区认为是远程桌面和远程支持软件类别中的一个有价值的参与者，trScore为9.5分，超过475条经过验证的评论。
自2016年以来，“TrustRadius 最受欢迎奖”已经成为 B2B 的行业标准，是对技术产品客观公正的赞誉。该奖项的评比完全基于客户反馈，评选结果决不会受到分析师意见或 TrustRadius 客户身份的影响。TrustRadius“最受欢迎奖”评选方法和评分细则。
"Splashtop 首席执行官 Mark Lee 表示："Splashtop 始终把客户体验放在首位，无论是产品设计还是实时支持。能收到用户社区的积极反馈我们感到十分荣幸，同时我们非常感谢 TrustRadius 对我们的认可。"
如需了解更多关于 Splashtop 的远程访问与支持解决方案的信息，请访问 Splashtop.com 或在 TrustRadius 上查看评论。
关于Splashtop
Splashtop是安全远程访问和支持的领导者。 其灵活工作、学习和IT支持的解决方案提供了一种 "亲身体验"，就像在现场机器前一样快速、简单和安全。 Splashtop以60fps的4k质量提供高性能；先进的安全功能和合规性；所有设备和操作系统的访问和支持的一个应用程序；以及直接与专家联系的即时全球支持。 全球有3000多万用户，包括85%的财富500强企业的用户在使用Splashtop产品。 辉煌网
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