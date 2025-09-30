减少课堂压力：远程访问如何让教师的生活更轻松

新冠疫情爆发已有两年之久，显然远程学习不会消亡。了解远程访问如何帮助教师减轻负担。
新冠疫情迫使学校快速适应远程学习。虽然在线课程及其他选项已经存在30余年，但以前从未有如此多的学校需要在虚拟学习环境中支持如此多的学生。
2020年3月学校开始实施远程学习时，大家都认为这只是权宜之计。到2022年2月，显然远程学习不会消失，无论是由于流行病激增还是气候相关事故。许多学校和家庭作为应急措施采取的方法也可以成为有效的学习工具。
无论是作为应急措施还是面对面教学的重要补充，远程学习都将继续存在。根据《教育周刊》关于远程学习的报告，由于教师要专门为在线教学制定计划，他们正在使用虚拟工具提高效率。考虑到这一点，教育机构必须为教师提供更好的工具，为其打造极具吸引力的安全的远程或混合学习环境。
其中一种虚拟工具是专为教师设计的远程访问与支持解决方案
学生和教师远程访问校内计算机
新冠疫情期间，远程访问帮助许多人实现居家办公，从而成为我们职业生活的基石。但远程访问不仅适用于远程办公的专业人员。
学生在学校每天都要使用校内计算机。如果无法访问学校计算机实验室提供的应用程序，学生则不能在家中获得相同的学习体验。除非学生可以远程访问校园网络。
没有远程访问，学生则处于不利地位，从而进一步加剧教师当前面临的难题。教师不仅要关注学生行为、作弊和联网能力，还必须了解学生的家庭设备上具备和不具备的工具。
远程访问帮助教师实现居家办公，所有必要的资源都变得触手可及。成绩、笔记、学生项目的下载资料等等，都可以在家中访问，即使这些数据保存在校内计算机上。
促进学生与教师的课堂互动
正如所有老师或家长都会告诉你的那样，师生互动对于任何课堂的成功不可或缺。在课堂上，教师可以使用 Splashtop 远程控制课堂：通过平板电脑推进幻灯片演示或在大屏幕上展示示例，同时还可以在教室中自由走动并与学生一对一交谈。
Splashtop Classroom：无论是在线下课堂还是居家学习，Splashtop Classroom 都能为教师和学生提供绝佳的合作选择，允许直接从教师的设备向学生分享内容。学生在使用 Splashtop Classroom 时甚至可以控制课程或分享自己的笔记，确保所有学生都参与到课堂中。
Mirroring360：Mirroring360 提供屏幕共享和镜像技术，可为任何教室带来尖端技术体验。虽然交互式白板成本高昂，但 Mirroring360 可提供相同的连接性。教师可以将屏幕共享到投影仪或其他可用技术。学生可以与教师和同学共享作业。
Val Verde 联合学区曾用过 SMART 交互式白板、Interwrite 平板电脑甚至 Apple TV 进行屏幕共享，但这些都不符合该学区对此类解决方案的要求——简单高效。Val Verde 的教育服务助理总监 Michael R. McCormick 对该学区实施的 Splashtop 工具印象深刻。他说：
“Splashtop 可以创造激情，触及了共同核心所要求的教育实质。远程技术是教育发展的加速器。”
随时随地的校内学习体验
学校通过远程访问软件可以将校内体验带给学生，让学生能够随时随地学习，从而减轻教师的负担。
学生设备可能无法运行实验室项目所需的强大软件。更重要的是，学校可能也没有资金购买许可证以让学生在家庭设备上安装此类软件。Splashtop Enterprise for Remote Labs 可提供优质的解决方案，帮您同时解决这两个问题。
借助 Splashtop Enterprise for Remote Labs，学生可以在家中访问学校实验室。教师可以为学生安排特定的时间段用于访问实验室计算机，从而更大限度地利用学校对特定软件和工具的投资。学校可以借助这一软件，根据每个教室的特殊需求为不同用户授予不同权限，从而增强安全性。学校 IT 团队可以为学生和教师提供按需支持，无论他们是在校园还是在家中。
疫情前，阿什维尔高中的学生在上计算�机动画和游戏课程；如今，在转向远程学习后，这些学生无法完全把这些软件带回家。但通过 Splashtop，学生可以使用学校实验室的计算机，这样一来问题就解决了。阿什维尔高中的老师 Kathryn Bradley 对这一变化感到非常兴奋。
“ Splashtop 完美地满足了我们的需求，” 布拉德利说。 “我们可以使用新冠肺炎大流行之前已经开发的课程来制作动画和游戏艺术课程的完整课程。”
及时提供 IT 支持
最后也是非常重要的一点，远程访问软件具备内置的 IT 支持则可以减少因不可避免的技术问题而对学习时间造成的干扰。教师无需等待学校的 IT 技术员到教室诊断问题，而是可以拨打支持热线，连接到远程会话，并在几分钟内恢复运行。
如果教师居家办公，或者 IT 不在校内怎么办？支持是远程提供的，可以在任何地方进行，因此不会对课堂造成干扰。
简单可行且以教育为重心
随着新冠疫情的持续，教师在多个方面面临困境。让教师的生活更轻松至关重要，而且就像投资正确的软件一样简单。Splashtop 在2021年被 EdTech 评为“十大学生参与平台”之一，是教师在混合课堂中摸索时值得信赖的解决方案。
不仅是技术员这么认为，教师也这样想。Val Verde 区哥伦比亚小学的五年级老师 Chris Parsons 说：
“Splashtop 是出色的教学改善和课堂管理工具……教师在课堂上可以离开台式机，去与学生沟通交流，同时还能远程控制台式机、做注释……而且，Splashtop 允许学生将屏幕镜像到课堂上。”