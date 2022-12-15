Home Farm Family Medicine 利用 Splashtop 在新冠肺炎期间建立一线医疗实践

Home Farm Family Medicine 正在尝试扩大员工规模而不必租用任何额外空间，并为员工提供居家办公的机会，以帮助减缓新冠肺炎的传播。

在寻找LogMeIn 和TeamViewer 的替代解决方案时，Jake发现了Splashtop ，它的评价很高，并支持HIPAA合规。 他说："最重要的是，你们的团队迅速而有效地回应了我的公报，用友好的电子邮件让我觉得你们是正确的选择。"

杰克进一步强调了 Splashtop 的独特功能：

实施和使用的简易性："设置和实施过程令人难以置信的简单，在你们的帮助文章中得到了很好的概述。 设置和使用的便利性使每个工作人员都能平等地远程访问我们的办公网络和文件系统。

员工下班后或周末都在使用你们的软件。我们还设有专门用于在工作时间内进行远程访问的工作站。这是经常使用的，因为我们位于初始位置，在忙碌的日子里，这并没有我们需要的那么大。我还可以远程访问服务器和我们的大多数办公计算机，并且可以纠正可能发生的任何问题，而不必在下班时间开车进入办公室。”

广泛的设备支持。 Home Farm Family Medicine目前在办公室有四台PC作为端点，工作人员从家里用各种个人设备连接到这些端点。 家庭设备包括Windows PC、Android 电话、iPhone和Mac电脑。 杰克说："Splashtop ，在我们使用过的每台设备上都能无缝工作。"

性能。 " Splashtop 具有无可比拟的性能。 我们经常利用Splashtop ，没有任何问题。 我没有收到任何工作人员关于连接、使用或任何其他问题的报告，我自己也没有发现任何问题"。

安全性。 Home Farm Family Medicine需要一个具有强大安全性的远程访问解决方案。 杰克说："Splashtop ，利用严格的安全程序，保证我们的远程会话和数据安全"。

客户服务："Splashtop'的客户服务团队绝对是神一般的存在! 他们的善意话语和行动巩固了Splashtop ，使其成为我们远程访问软件的首选。 为你们所有人喝彩！"