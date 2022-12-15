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IT technician reading a case study on how Home Farm Family Medicine Leverages with Splashtop

Home Farm Family Medicine 利用 Splashtop 在新冠肺炎期间建立一线医疗实践

查看医疗专业团队如何利用远程访问以及有限的资源新建诊所

摘要

Home Farm Family Medicine 使用 Splashtop 远程访问功能，使个人可以在家中处理文档和执行其他此类任务，同时又遵守 HIPAA。此外，从新冠肺炎开始，那些症状轻微，还没有严重到无法工作的员工可以利用 Splashtop 进行居家办公，不会交叉感染。

我们采访了 Home Farm Family Medicine 的 Jake Harrelson。他主要负责帮助患者解决医疗保健方面的任何问题。此外，他还担任网络管理员、疫苗计划协调员以及办公室各种任务的负责人。

来自 Home Farm Family Medicine

这个项目非常成功，你们都非常优秀、非常专业。在过去几个月里，能有机会了解和使用 Splashtop，我深感荣幸荣幸。我小时候的最大的梦想就是能获得可靠又稳定的远程访问软件，这种体验真的太美妙了。

Jake Harrelson, Patient Navigator

挑战：如何找到以客户为先、符合 HIPAA 标准的远程访问解决方案

到目前为止。 Home Farm Family Medicine一直由莫里森医生资助，他用尽了自己的储蓄和退休账户来启动这项业务。 有几个团队成员仍然是志愿者，他们一直在记录工作时间，以期待最终获得报酬。 该诊所需要财政帮助，直到他们获得保险公司的认证并可以向他们收费。

Home Farm Family Medicine 因资金极其有限，曾向许多家公司寻求帮助，以期找到不同的软件解决方案。Jake Harrelson 是网络管理员、疫苗项目协调员，负责办公室的各种重要事务，包括为团队寻找合适的解决方案。

杰克说："在我们开业并为文件共享目的建立内部网的一周前，我意识到，由于我们的人员扩张计划和有限的空间，我们将需要一个远程访问机制。 然后，当COVID-19来到我们国家时，对远程访问的需求扩大到使有症状的团队成员能够在家里工作。 当然，我们需要确保该解决方案符合HIPAA法律"。 远程任务包括实施他们的电子医疗记录系统、与保险公司的认证、计费等等。

Jake 熟悉 LogMeIn 和 TeamViewer 作为远程访问软件提供商，并在过去使用过它们。但是，根据他的经验，他们缺乏对 Home Farm Family Medicine 至关重要的亲密客户支持。

解决方案：Home Farm Family Medicine 开始订购 Splashtop 远程访问解决方案，不仅安全可靠，且具备高性能和卓越的客户服务。

Home Farm Family Medicine 正在尝试扩大员工规模而不必租用任何额外空间，并为员工提供居家办公的机会，以帮助减缓新冠肺炎的传播。

多方对比研究 LogMeIn 和 TeamViewer 的替代解决方案时，Jake 发现了 Splashtop，这款软件不仅评分高，而且符合 HIPAA。Jake 说：“最重要的是，Splashtop 团队能快速高效地响应我的请求，他们给我发了一封电子邮件，态度十分友好，这让我觉得我的选择没有错。”

杰克进一步强调了 Splashtop 的独特功能：

易于实施和使用：“设置和实施过程非常简单，帮助文章中的概述清晰明了。因为设置和使用都非常简单，所有员工都能平等地远程访问我们的办公网络和文件系统。

员工下班后或周末都在使用你们的软件。我们还设有专门用于在工作时间内进行远程访问的工作站。这是经常使用的，因为我们位于初始位置，在忙碌的日子里，这并没有我们需要的那么大。我还可以远程访问服务器和我们的大多数办公计算机，并且可以纠正可能发生的任何问题，而不必在下班时间开车进入办公室。”

广泛的设备支持：目前，Home Farm Family Medicine 的办公室有四台个人电脑作为端点，员工在家里可以使用各种个人设备连接这些端点。员工的家庭设备包括 Windows PC、安卓手机、iPhone 和 Mac 电脑。Jake 说：“Splashtop 在我们使用的所有设备上可以无缝运行。”

性能：Splashtop 具有超高性能。我们经常使用 Splashtop，没出现过任何问题。没有任何员工报告说连接、使用等方面有问题，我自己也没遇到过任何问题。”

安全性：Home Farm Family Medicine 需要具备强大安全性的远程访问解决方案。Jake 说：“Splashtop 采用严格的安全程序，以保护我们的远程会话和数据安全。”

客户服务：“Splashtop 的客户服务团队绝对一流！他们的一言一行都让我们感到亲切友好，让我们更加坚定地将 Splashtop 作为我们首选的远程访问软件。我要为 Splashtop 的所有工作人员鼓掌！”

主要产品

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结果：节约成本和提高效率

Home Farm Family Medicine由于不需要租用额外的空间而节省了资金，并在不损失关键团队成员的情况下防止了疾病的传播。 杰克说："我想说的是，由于不需要额外的空间，我们每月至少能够节省1000美元，并且在工作场所的效率方面取得了不可估量的提高。 我们还能够帮助防止不必要的化石燃料排放，并通过允许远程工作节省了许多通勤时间！"

细节

关于 Home Farm Family Medicine

Home Farm Family 是最近在佛蒙特州郊区 Brattleboro 成立的一家家庭医学办公室。截至2020年6月，Home Farm 团队成员包括：一名医生，一名医师助理，两名注册护士（其中一名担任案件经理），一名经认证的心理健康顾问，一名医疗助理，一名办公室经理，一名患者导航员，以及几名学生和办公室职员。由于团队规模较小，所有团队成员都身兼多职。

IT studying a case study on how Splashtop supported Home Farm Family Medicine

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