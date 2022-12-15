Home Farm Family Medicine 利用 Splashtop 在新冠肺炎期间建立一线医疗实践
查看医疗专业团队如何利用远程访问以及有限的资源新建诊所
摘要
Home Farm Family Medicine 使用 Splashtop 远程访问功能，使个人可以在家中处理文档和执行其他此类任务，同时又遵守 HIPAA。此外，从新冠肺炎开始，那些症状轻微，还没有严重到无法工作的员工可以利用 Splashtop 进行居家办公，不会交叉感染。
我们采访了 Home Farm Family Medicine 的 Jake Harrelson。他主要负责帮助患者解决医疗保健方面的任何问题。此外，他还担任网络管理员、疫苗计划协调员以及办公室各种任务的负责人。
来自 Home Farm Family Medicine
这个项目非常成功，你们都非常优秀、非常专业。在过去几个月里，能有机会了解和使用 Splashtop，我深感荣幸荣幸。我小时候的最大的梦想就是能获得可靠又稳定的远程访问软件，这种体验真的太美妙了。
Jake Harrelson, Patient Navigator
挑战：如何找到以客户为先、符合 HIPAA 标准的远程访问解决方案
到目前为止。 Home Farm Family Medicine一直由莫里森医生资助，他用尽了自己的储蓄和退休账户来启动这项业务。 有几个团队成员仍然是志愿者，他们一直在记录工作时间，以期待最终获得报酬。 该诊所需要财政帮助，直到他们获得保险公司的认证并可以向他们收费。
Home Farm Family Medicine 因资金极其有限，曾向许多家公司寻求帮助，以期找到不同的软件解决方案。Jake Harrelson 是网络管理员、疫苗项目协调员，负责办公室的各种重要事务，包括为团队寻找合适的解决方案。
杰克说："在我们开业并为文件共享目的建立内部网的一周前，我意识到，由于我们的人员扩张计划和有限的空间，我们将需要一个远程访问机制。 然后，当COVID-19来到我们国家时，对远程访问的需求扩大到使有症状的团队成员能够在家里工作。 当然，我们需要确保该解决方案符合HIPAA法律"。 远程任务包括实施他们的电子医疗记录系统、与保险公司的认证、计费等等。
Jake 熟悉 LogMeIn 和 TeamViewer 作为远程访问软件提供商，并在过去使用过它们。但是，根据他的经验，他们缺乏对 Home Farm Family Medicine 至关重要的亲密客户支持。
解决方案：Home Farm Family Medicine 开始订购 Splashtop 远程访问解决方案，不仅安全可靠，且具备高性能和卓越的客户服务。
Home Farm Family Medicine 正在尝试扩大员工规模而不必租用任何额外空间，并为员工提供居家办公的机会，以帮助减缓新冠肺炎的传播。
多方对比研究 LogMeIn 和 TeamViewer 的替代解决方案时，Jake 发现了 Splashtop，这款软件不仅评分高，而且符合 HIPAA。Jake 说：“最重要的是，Splashtop 团队能快速高效地响应我的请求，他们给我发了一封电子邮件，态度十分友好，这让我觉得我的选择没有错。”
杰克进一步强调了 Splashtop 的独特功能：
易于实施和使用：“设置和实施过程非常简单，帮助文章中的概述清晰明了。因为设置和使用都非常简单，所有员工都能平等地远程访问我们的办公网络和文件系统。
员工下班后或周末都在使用你们的软件。我们还设有专门用于在工作时间内进行远程访问的工作站。这是经常使用的，因为我们位于初始位置，在忙碌的日子里，这并没有我们需要的那么大。我还可以远程访问服务器和我们的大多数办公计算机，并且可以纠正可能发生的任何问题，而不必在下班时间开车进入办公室。”
广泛的设备支持：目前，Home Farm Family Medicine 的办公室有四台个人电脑作为端点，员工在家里可以使用各种个人设备连接这些端点。员工的家庭设备包括 Windows PC、安卓手机、iPhone 和 Mac 电脑。Jake 说：“Splashtop 在我们使用的所有设备上可以无缝运行。”
性能：“Splashtop 具有超高性能。我们经常使用 Splashtop，没出现过任何问题。没有任何员工报告说连接、使用等方面有问题，我自己也没遇到过任何问题。”
安全性：Home Farm Family Medicine 需要具备强大安全性的远程访问解决方案。Jake 说：“Splashtop 采用严格的安全程序，以保护我们的远程会话和数据安全。”
客户服务：“Splashtop 的客户服务团队绝对一流！他们的一言一行都让我们感到亲切友好，让我们更加坚定地将 Splashtop 作为我们首选的远程访问软件。我要为 Splashtop 的所有工作人员鼓掌！”
结果：节约成本和提高效率
Home Farm Family Medicine由于不需要租用额外的空间而节省了资金，并在不损失关键团队成员的情况下防止了疾病的传播。 杰克说："我想说的是，由于不需要额外的空间，我们每月至少能够节省1000美元，并且在工作场所的效率方面取得了不可估量的提高。 我们还能够帮助防止不必要的化石燃料排放，并通过允许远程工作节省了许多通勤时间！"
细节
关于 Home Farm Family Medicine
Home Farm Family 是最近在佛蒙特州郊区 Brattleboro 成立的一家家庭医学办公室。截至2020年6月，Home Farm 团队成员包括：一名医生，一名医师助理，两名注册护士（其中一名担任案件经理），一名经认证的心理健康顾问，一名医疗助理，一名办公室经理，一名患者导航员，以及几名学生和办公室职员。由于团队规模较小，所有团队成员都身兼多职。