确保业务连续性的同时保持媒体和娱乐业的低运营成本

在媒体和娱乐领域，不仅能确保业务连续性，同时保持较低运营成本
面对远程办公挑战，Audio Perception 如何提高竞争优势
摘要
新冠疫情加速了远程办公数字革命的进程，迫使媒体和娱乐等许多行业迅速适应。对于音频技术公司来说，远程办公新常态引发了一些问题：如何继续提供远程设计服务？无法联系到客户时，如何为客户提供快速有效的技术支持？
Audio Perception 创始人 David Knauer 和 Jason Atkinson 介绍了其如何使用 Splashtop Remote Support 克服这一新常态带来的挑战。
挑战：为电视作曲家、音乐艺术家、歌曲作者、制片人、工作室所有者、技术和娱乐公司提供远程技术支持和远程设计服务
由于 Audio Perception 有许多需要技术支持的客户，该公司希望找到能够远程向这些客户提供技术支持的方法。David 说：“我们需要找到安全可靠、经济实惠的远程支持解决方案。我们想找一种方案既能为客户提供远程技术支持，又能提供远程设计服务。”
为了进行这些远程设计服务，Audio Perception 的设计师要通过某个工具，在建立工作室的设计阶段与客户共享屏幕，向其展示方案、蓝图、设计图样和数据。
为此，Audio Perception 的联合创始人 Jason Atkinson 投入大量时间研究在线远程访问解决方案产品和服务。他说：“我们一直在用 TeamViewer，但从这个远程访问解决方案能提供的功能来看，性价比很低。我想要找到更好的方案，筛选标准主要包括功能、性能和价格。”
就在那时，他发现了 Splashtop Remote Support。他说：“这个软件完全符合我们的所有需求。”
解决方案：安全可靠的高性价比远程访问解决方案，并具备各种实用功能
通过 Splashtop Remote Support，Audio Perception 可以轻松向客户提供远程支持，完全满足 Jason 的筛选标准。不仅具有便捷的功能集，而且价格极具竞争力。与 TeamViewer 等其他解决方案相比，可立省至少50%的费用。下面是这两种解决方案的功能和价格详细对比。
功能和价格比较
Splashtop Remote Support
TeamViewer 单用户计划
起始价
¥1,400（每用户/年）
¥4,380（每用户/年）
远程访问和控制计算机
按需支持（QuickSupport）
无限端点
支持iO和Android设备
加收¥2,508/年
多个并发会话
跨平台文件传输（拖放）
聊天（会话中）
聊天（外部会话）
会话录制
两个用户可以同时远程访问同一台电脑（需两个许可）
多显示器支持（多对多）
远程打印
远程重启
用户管理
计算机和用户分组
组权限
256位AES加密
*上表中的 TeamViewer 美元和欧元价格摘自定期更新的 TeamViewer 美国和欧洲货币网站。TeamViewer 价格会因国家/地区而异。
在上述便捷功能中，Audio Perception 同时使用 iOS 和 Android 两类设备，所以能够支持 iOS 和 Android 设备这项功能对 Audio Perception 尤为重要。Splashtop Remote Support 标准版就具备这项功能，无需额外付费。Jason 及其团队对这个解决方案非常满意。
Jason 解释说：“Splashtop 的远程访问服务安全可靠、价格合理，对我们的业务工作流程非常有利。我们可以快速、轻松地为客户提供所需的远程技术支持服务，特别是在社交隔离时期和新冠疫情引起的混乱之中。”
他又进一步说道：“通过 Splashtop，我们不仅能看到客户计算机屏幕上的内容，而且还能控制这台计算机提供技术支持，就像在会议室一样。在为客户提供服务时，这一点非常重要。”Jason 说，通过 Splashtop 还能使团队成员共享屏幕，向客户远程展示方案、蓝图、设计图样和数据。
结果：形成业务连续性和新的竞争优势
从 TeamViewer 切换到 Splashtop Remote Support，Audio Perception 成本可立省至少50%，可以远程共享设计方案并为客户提供可靠的远程支持。
Audio Perception 的客户似乎对接受远程支持感到特别兴奋。“通过 Splashtop 控制屏幕后，Audio Perception 即可远程解决 DAW 问题并远程排除故障”，这是 Jason 在 Twitter 上分享的一个客户案例。Jason 补充道：“如果你需要音乐技术方面的帮助，但身边又没人能提供这样的帮助。Splashtop 非常神奇。”
Jason 分享道，转用 Splashtop Remote Support 后最终为 Audio Perception 赢得了竞争优势，他说：“Splashtop 作为远程支持方案，不仅可以让我们的老客户不用寻求其他远程支持服务，还可以吸引洛杉矶以外地区的新的潜在客户，在这些地区，由于距离、旅行时间和成本等原因，现场支持显得不切实际。”
细节
关于 Audio Perception
David Knauer 和 Jason Atkinson 结合30多年的计算机、音乐、电子、音频工程、软件、音频后期和声音设计经验，于2008年在加利福尼亚州洛杉矶成立了 Audio Perception。
该公司致力于以从上到下的完整方法提供全面的服务和支持，包括工作室设计、建造和声学，以及布线、配线架、墙板、计算机、软件和说明等各种类型的技术支持。
如今，Audio Perception 已成为一家知名的音频技术公司，提供提供咨询、设计、支持、销售和技术工程服务。面向对象包括音乐艺术家、词曲作者、制片人、娱乐公司、家庭影院/办公室/会议室市场，以及影视领域作曲家，例如好莱坞名作的作曲家 Mr.Robot、Fargo、Star Trek、Legion、GLOW、Law & Order、Glee 等等。
关于 Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support 作为远程支持解决方案，可以帮助支持团队进行有人值守、按需远程支持以及无人值守、随时远程访问。
借助 Splashtop Remote Support，IT 支持专业人员可以通过简单的会话码立即连接用户设备。专为帮助台和支持专业人员设计。无论用户身在何处，无论问题何时出现，都能按需支持无限数量的设备。技术员可以轻松远程访问用户的 Windows、Mac、Linux、iOS、Android 或 Chromebook，进行控制并快速解决问题。Splashtop 可以缩短支持用户所需时间，保持较高的客户满意度，降低远程支持团队的成本。
来自 Audio Perception Inc.
Splashtop 的远程支持解决方案极具成本效益，非常完美，我们可以提供给专业音乐和音频客户。
David Knauer, President