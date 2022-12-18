跳转到主要内容
Splashtop
免费试用

确保业务连续性的同时保持媒体和娱乐业的低运营成本

Audio Perception 在迎接远程世界的挑战的同时，如何提高其竞争优势

摘要

新冠疫情加速了远程办公数字革命的进程，迫使媒体和娱乐等许多行业迅速适应。对于音频技术公司来说，远程办公新常态引发了一些问题：如何继续提供远程设计服务？无法联系到客户时，如何为客户提供快速有效的技术支持？

Audio Perception 的创始人 David Knauer 和 Jason Atkinson 解释了公司如何使用 Splashtop SOS 克服这一新常态带来的挑战。

挑战：为电视作曲家、音乐艺术家、歌曲作者、制片人、工作室所有者、技术和娱乐公司提供远程技术支持和远程设计服务

由于 Audio Perception 有许多需要技术支持的客户，该公司希望找到能够远程向这些客户提供技术支持的方法。David 说：“我们需要找到安全可靠、经济实惠的远程支持解决方案。我们想找一种方案既能为客户提供远程技术支持，又能提供远程设计服务。”

为了进行这些远程设计服务，Audio Perception 设计师需要一个工具，使他们能够在建造工作室的设计阶段与客户共享屏幕，以展示计划、蓝图、设计和数据。

这就是为什么Audio Perception的联合创始人Jason Atkinson花了大量时间研究在线远程访问解决方案产品和服务。 "他说："我们一直在使用TeamViewer ，但这个远程访问解决方案对它提供的功能来说，结果是非常昂贵的。 "我寻找更好的东西，重点是三个主要选择标准：功能、特性和价格"。

这时他发现了Splashtop SOS。 "阿特金森说："它完美地满足了我们所有的需求。

解决方案。一个可靠且价格合理的远程访问解决方案，与正确的功能捆绑在一起

SplashtopSOS 为Audio Perception ，提供了向客户提供远程支持的简便方法，它符合Jason的选择标准。 它不仅有一套方便的功能，而且以非常有竞争力的价格提供这些功能。 与其他解决方案（如TeamViewer ）相比，这导致了50%或更多的可观节约。 下面是两个解决方案的功能和价格的并列比较。

功能和价格比较

Splashtop SOS

TeamViewer 单用户计划

起始价

CN¥1,400（每个用户/年）

CN¥3,948（每个用户/年）*。

远程访问和控制计算机

按需支持（QuickSupport）

无限端点

支持iO和Android设备

额外的CN¥2,508/年

多个并发会话

跨平台文件传输（拖放）

聊天（会话中）

聊天（外部会话）

会话录制

两个用户可以同时远程访问同一台电脑（需两个许可）

多显示器支持（多对多）

远程打印

远程重启

用户管理

计算机和用户分组

组权限

256位AES加密

*TeamViewer 美元和欧元价格来自TeamViewer 美国和欧元货币网站，2020年7月。 TeamViewer 价格可能因国家而异。

在上面概述的众多便捷功能中，对 iOS 和 Android 设备的支持对于 Audio Perception 尤其重要，因为它们支持两种类型的设备。而且此功能已包含在 Splashtop SOS 标准软件包中，无需支付额外费用。Jason 和他的团队对解决方案感到非常满意。

"作为一种可靠的、价格合理的远程访问服务，Splashtop 对我们的业务工作流程非常有利，"Jason解释说。 "我们可以快速、轻松地提供客户所需的远程技术支持服务，特别是在这个社会疏远和COVID-19中断的时期。"

他进一步解释说："它使我们不仅能看到客户在其电脑上看到的东西，而且还能控制客户的电脑来进行技术支持，就像我们在房间里一样--这对我们为客户提供服务时非常重要。" 杰森说，这使他的团队能够分享他们的屏幕，远程向客户展示计划、蓝图、设计和数据。

结果。业务连续性和新的竞争优势

通过从TeamViewer 转到Splashtop SOS，Audio Perception 能够节省至少50%的成本，远程共享设计方案，并为客户提供可靠的远程支持。

Audio Perception 客户似乎对接受远程支持特别兴奋。 "Audio Perception 现在可以通过Splashtop ，控制你的屏幕，远程解决你的DAW问题和故障。"一位客户在Twitter上分享。 他补充说："如果你需要音乐技术帮助，& ，不要住在一个有这种帮助的地区。 这就像魔术一样。"

Jason 分享说，切换到 Splashtop SOS 最终带来了 Audio Perception 的竞争优势：“ Splashtop SOS 是一种支持选项，不仅使我们目前的客户无法寻求其他远程支持服务，而且还吸引了更大范围以外地区的新潜在客户。在洛杉矶，由于距离、旅行时间和成本的原因，现场支持并不实际。”

主要产品

Splashtop SOS

免费试用了解更多

细节

关于 Audio Perception

David Knauer 和 Jason Atkinson 结合30多年的计算机、音乐、电子、音频工程、软件、音频后期和声音设计经验，于2008年在加利福尼亚州洛杉矶成立了 Audio Perception。

该公司致力于以从上到下的完整方法提供全面的服务和支持，包括工作室设计、建造和声学，以及布线、配线架、墙板、计算机、软件和说明等各种类型的技术支持。

如今，Audio Perception 已成为一家知名的音频技术公司，提供提供咨询、设计、支持、销售和技术工程服务。面向对象包括音乐艺术家、词曲作者、制片人、娱乐公司、家庭影院/办公室/会议室市场，以及影视领域作曲家，例如好莱坞名作的作曲家 Mr.Robot、Fargo、Star Trek、Legion、GLOW、Law & Order、Glee 等等。

了解有关 Audio Perception 的更多信息。

关于 Splashtop SOS

Splashtop SOS 是一种有人值守的按需远程支持解决方案，具有可选的无人值守的随时访问计算机的功能。

通过 SOS，IT 支持可以通过简单的会话码立即连接用户设备。面向对象为服务台和支持人员。可对无限数量的设备提供临时的远程支持，无论用户所在的位置或问题出现的时间。SOS 用户可以轻松远程访问用户的 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook，进行远程控制，然后快速解决问题。SOS 可以缩短支持用户所需的时间，提高客户满意度，降低了远程支持团队的成本。

了解有关 Splashtop SOS 的更多信息。

来自 Audio Perception Inc.

Splashtop 为我们向专业音乐和音频客户提供的远程支持服务提供了完美的、具有成本效益的解决方案。

David Knauer, President

阅读完整版案例研究

立即下载

免费试用 Splashtop

了解更多安排演示
联系我们
扫码关注 随时随地留言咨询
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00

期待倾听您的声音

联系我们

获取 Splashtop 新闻和特惠消息

立即订购
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2023 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号