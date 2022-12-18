确保业务连续性的同时保持媒体和娱乐业的低运营成本
Audio Perception 在迎接远程世界的挑战的同时，如何提高其竞争优势
摘要
新冠疫情加速了远程办公数字革命的进程，迫使媒体和娱乐等许多行业迅速适应。对于音频技术公司来说，远程办公新常态引发了一些问题：如何继续提供远程设计服务？无法联系到客户时，如何为客户提供快速有效的技术支持？
Audio Perception 的创始人 David Knauer 和 Jason Atkinson 解释了公司如何使用 Splashtop SOS 克服这一新常态带来的挑战。
挑战：为电视作曲家、音乐艺术家、歌曲作者、制片人、工作室所有者、技术和娱乐公司提供远程技术支持和远程设计服务
由于 Audio Perception 有许多需要技术支持的客户，该公司希望找到能够远程向这些客户提供技术支持的方法。David 说：“我们需要找到安全可靠、经济实惠的远程支持解决方案。我们想找一种方案既能为客户提供远程技术支持，又能提供远程设计服务。”
为了进行这些远程设计服务，Audio Perception 设计师需要一个工具，使他们能够在建造工作室的设计阶段与客户共享屏幕，以展示计划、蓝图、设计和数据。
这就是为什么Audio Perception的联合创始人Jason Atkinson花了大量时间研究在线远程访问解决方案产品和服务。 "他说："我们一直在使用TeamViewer ，但这个远程访问解决方案对它提供的功能来说，结果是非常昂贵的。 "我寻找更好的东西，重点是三个主要选择标准：功能、特性和价格"。
这时他发现了Splashtop SOS。 "阿特金森说："它完美地满足了我们所有的需求。
解决方案。一个可靠且价格合理的远程访问解决方案，与正确的功能捆绑在一起
SplashtopSOS 为Audio Perception ，提供了向客户提供远程支持的简便方法，它符合Jason的选择标准。 它不仅有一套方便的功能，而且以非常有竞争力的价格提供这些功能。 与其他解决方案（如TeamViewer ）相比，这导致了50%或更多的可观节约。 下面是两个解决方案的功能和价格的并列比较。
功能和价格比较
Splashtop SOS
TeamViewer 单用户计划
起始价
CN¥1,400（每个用户/年）
CN¥3,948（每个用户/年）*。
远程访问和控制计算机
按需支持（QuickSupport）
无限端点
支持iO和Android设备
额外的CN¥2,508/年
多个并发会话
跨平台文件传输（拖放）
聊天（会话中）
聊天（外部会话）
会话录制
两个用户可以同时远程访问同一台电脑（需两个许可）
多显示器支持（多对多）
远程打印
远程重启
用户管理
计算机和用户分组
组权限
256位AES加密
*TeamViewer 美元和欧元价格来自TeamViewer 美国和欧元货币网站，2020年7月。 TeamViewer 价格可能因国家而异。
在上面概述的众多便捷功能中，对 iOS 和 Android 设备的支持对于 Audio Perception 尤其重要，因为它们支持两种类型的设备。而且此功能已包含在 Splashtop SOS 标准软件包中，无需支付额外费用。Jason 和他的团队对解决方案感到非常满意。
"作为一种可靠的、价格合理的远程访问服务，Splashtop 对我们的业务工作流程非常有利，"Jason解释说。 "我们可以快速、轻松地提供客户所需的远程技术支持服务，特别是在这个社会疏远和COVID-19中断的时期。"
他进一步解释说："它使我们不仅能看到客户在其电脑上看到的东西，而且还能控制客户的电脑来进行技术支持，就像我们在房间里一样--这对我们为客户提供服务时非常重要。" 杰森说，这使他的团队能够分享他们的屏幕，远程向客户展示计划、蓝图、设计和数据。
结果。业务连续性和新的竞争优势
通过从TeamViewer 转到Splashtop SOS，Audio Perception 能够节省至少50%的成本，远程共享设计方案，并为客户提供可靠的远程支持。
Audio Perception 客户似乎对接受远程支持特别兴奋。 "Audio Perception 现在可以通过Splashtop ，控制你的屏幕，远程解决你的DAW问题和故障。"一位客户在Twitter上分享。 他补充说："如果你需要音乐技术帮助，& ，不要住在一个有这种帮助的地区。 这就像魔术一样。"
Jason 分享说，切换到 Splashtop SOS 最终带来了 Audio Perception 的竞争优势：“ Splashtop SOS 是一种支持选项，不仅使我们目前的客户无法寻求其他远程支持服务，而且还吸引了更大范围以外地区的新潜在客户。在洛杉矶，由于距离、旅行时间和成本的原因，现场支持并不实际。”
细节
关于 Audio Perception
David Knauer 和 Jason Atkinson 结合30多年的计算机、音乐、电子、音频工程、软件、音频后期和声音设计经验，于2008年在加利福尼亚州洛杉矶成立了 Audio Perception。
该公司致力于以从上到下的完整方法提供全面的服务和支持，包括工作室设计、建造和声学，以及布线、配线架、墙板、计算机、软件和说明等各种类型的技术支持。
如今，Audio Perception 已成为一家知名的音频技术公司，提供提供咨询、设计、支持、销售和技术工程服务。面向对象包括音乐艺术家、词曲作者、制片人、娱乐公司、家庭影院/办公室/会议室市场，以及影视领域作曲家，例如好莱坞名作的作曲家 Mr.Robot、Fargo、Star Trek、Legion、GLOW、Law & Order、Glee 等等。
关于 Splashtop SOS
Splashtop SOS 是一种有人值守的按需远程支持解决方案，具有可选的无人值守的随时访问计算机的功能。
通过 SOS，IT 支持可以通过简单的会话码立即连接用户设备。面向对象为服务台和支持人员。可对无限数量的设备提供临时的远程支持，无论用户所在的位置或问题出现的时间。SOS 用户可以轻松远程访问用户的 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook，进行远程控制，然后快速解决问题。SOS 可以缩短支持用户所需的时间，提高客户满意度，降低了远程支持团队的成本。
了解有关 Splashtop SOS 的更多信息。
来自 Audio Perception Inc.
Splashtop 为我们向专业音乐和音频客户提供的远程支持服务提供了完美的、具有成本效益的解决方案。
David Knauer, President