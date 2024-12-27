SJ Pockmire 如何使用 Splashtop 在家里工作并保持生产力
案例研究：如何使用远程桌面实现居家办公
摘要
S.J. Pockmire 是摩尔县历史协会和 Vintage Soapworks 的一名志愿者，她通过 Splashtop Remote Access（一种远程访问软件解决方案）实现了居家办公，通过舒舒服服地在家办公，大幅减少了出差时间。
挑战：居家办公的渴望
SJ Pockmire 退休后，成为美国穆尔县历史协会的志愿者。大学期间，Pockmire 的专业是市场营销和平面设计，此外还掌握了一些计算机编程技能。她希望利用自己的技能从各个方面为该协会提供帮助。
该协会总部设在 Shaw House，是一家历史悠久的建筑，由协会拥有和维护。
“我喜欢在家工作，因为这座历史悠久的建筑已有 200 多年的历史，没有我的家庭办公室舒适，”Pockmire 说。
Pockmire 以前曾试用过很多远程访问产品，但都没有达到她的标准。“我过去一直使用 TeamViewer 和 Google Chrome Remote Desktop，但后来这些软件总是出问题。然后，我发现了 Splashtop，”Pockmire 说。
Splashtop 如何使远程办公变得简单
Pockmire 对于使用 Splashtop 充满期待。通过这款远程访问解决方案，她舒舒服服地待在家中，同时又能履行在摩尔县历史协会和 Vintage Soapworks 担当的大部分职责。
“我研究了市场上的所有软件，Splashtop 最容易安装并且可以立即开始使用，”Pockmire说，“这太棒了，非常适合 Mac。”
作为协会的志愿者，Pockmire 经常收到有关查看历史文献或照片的请求。历史文献和照片存储在该协会的计算机中。借助 Splashtop 的文件传输功能，Pockmire 不用亲自到协会，在家中就能满足每一次查看请求。
“我能够轻松地从协会的计算机上获取文书工作 [通过文件传输]，然后从家里通过电子邮件将其发送给请求信息的人，”Pockmire 说。
然后是摩尔县历史协会的附属公司 Vintage Soapworks，该协会通过每年售出 43,000 块肥皂为协会提供大量资金。Pockmire 自己设计肥皂标签，并使用位于协会的高质量打印机进行打印。
感谢 Splashtop，她在家中完成了大部分工作。
“真正的救星是不断变化的肥皂业务的发展，它使我能够随时在家中设计标签，然后使用 Splashtop 轻松地将它们传输到协会的计算机上。然后，我们在打印机上以高分辨率进行打印。”Pockmire 说，“十年前，我不得不坐在一间有 200 年历史的尘土飞扬的房间里做这项工作，现在我可以在舒适家中完成，每天只花半个小时或更短的时间去协会剪肥皂生产标签。
“绝不可能！我的意思是，如果我只能在这座老房子工作的话，这一切都绝不可能。而现在只要家里的电脑收到订单，我就能通过 Splashtop 随时在协会设置排版和打印标签，白天或者晚上都可以。”
通过 Splashtop Remote Access，Pockmire 能实现居家办公，同时满足协会和 Vintage Soapworks 的各项需求。在 Pockmire 等志愿者的辛勤工作下，该协会近年来取得了非常不错的成效。
“我们（摩尔县历史协会）仍在寻求增长，但最重要的是，我们不仅可以维护我们的建筑，而且还获得了额外的资金来将一栋建筑复原为儿童农业博物馆，”Pockmire 说。
细节
关于穆尔县历史协会
穆尔县历史协会（The Moore County Historical Association）是一家非营利组织，致力于收集、保存和分享北卡罗来纳州摩尔县的历史遗产。该组织的资金来源包括会费、捐赠、商品销售以及筹款活动的收益。
关于 Vintage Soapworks
Vintage Soapworks 是美国穆尔县历史协会的子公司，成立于2008年，旨在为该协会提供收入来源。该协会自主设计肥皂标签，然后将标签贴在内部生产的肥皂上。如今，Vintage Soapworks 的肥皂年均销量可达43,000块。
关于 Splashtop Remote Access
使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备访问其他 Windows、Mac 和 Linux 计算机。
通过具有高清质量和声音的快速连接轻松地控制您的计算机。
获得保持生产力所需的高级功能，包括拖放式文件传输、远程打印、远程唤醒、远程重启、聊天等。
与其他价格更高的远程访问产品相比，Splashtop 可立省80%
客户评价
我以前一直用 TeamViewer 和 Google Chrome 远程桌面软件，后来这两款软件出现了一些问题。再之后，我发现了 Splashtop。这款软件太棒了，对 Mac 非常友好。谢谢你们研发出这么出色的产品。
S.J. Pockmire