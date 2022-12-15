SJ Pockmire 如何使用 Splashtop 在家里工作并保持生产力

S.J. Pockmire 是摩尔县历史协会和 Vintage Soapworks 的一名志愿者，她通过 Splashtop Business Access（一种远程访问软件解决方案）实现了居家办公，能够舒舒服服地在家办公，可以大幅减少出差时间。

挑战：居家办公的渴望

SJ Pockmire 退休后，成为美国穆尔县历史协会的志愿者。大学期间，Pockmire 的专业是市场营销和平面设计，此外还掌握了一些计算机编程技能。她希望利用自己的技能从各个方面为该协会提供帮助。

该协会总部设在 Shaw House，是一家历史悠久的建筑，由协会拥有和维护。

“我喜欢在家工作，因为这座历史悠久的建筑已有 200 多年的历史，没有我的家庭办公室舒适，”Pockmire 说。

Pockmire 以前曾试用过很多远程访问产品，但都没有达到她的标准。“我过去一直使用 TeamViewer 和 Google Chrome Remote Desktop，但后来这些软件总是出问题。然后，我发现了 Splashtop，”Pockmire 说。

Splashtop 如何使远程办公变得简单

Pockmire 对于使用 Splashtop 充满期待。通过这款远程访问解决方案，她舒舒服服地待在家中，同时又能履行在摩尔县历史协会和 Vintage Soapworks 担当的大部分职责。





作为协会的志愿者，Pockmire 经常收到有关查看历史文献或照片的请求。历史文献和照片存储在该协会的计算机中。借助 Splashtop 的文件传输功能，Pockmire 不用亲自到协会，在家中就能满足每一次查看请求。

“我能够轻松地从协会的计算机上获取文书工作 [通过文件传输]，然后从家里通过电子邮件将其发送给请求信息的人，”Pockmire 说。

然后是摩尔县历史协会的附属公司 Vintage Soapworks，该协会通过每年售出 43,000 块肥皂为协会提供大量资金。Pockmire 自己设计肥皂标签，并使用位于协会的高质量打印机进行打印。

感谢 Splashtop，她在家中完成了大部分工作。

“真正的救星是不断变化的肥皂业务的发展，它使我能够随时在家中设计标签，然后使用 Splashtop 轻松地将它们传输到协会的计算机上。然后，我们在打印机上以高分辨率进行打印。”Pockmire 说，“十年前，我不得不坐在一间有 200 年历史的尘土飞扬的房间里做这项工作，现在我可以在舒适家中完成，每天只花半个小时或更短的时间去协会剪肥皂生产标签。

“绝不可能！我的意思是，如果我只能在这座老房子工作的话，这一切都绝不可能。而现在只要家里的电脑收到订单，我就能通过 Splashtop 随时在协会设置排版和打印标签，白天或者晚上都可以。”

通过 Splashtop Business Access，Pockmire 能实现居家办公，同时满足协会和 Vintage Soapworks 的各项需求。在 Pockmire 等志愿者的辛勤工作下，该协会近年来取得了非常不错的成效。

“我们（摩尔县历史协会）仍在寻求增长，但最重要的是，我们不仅可以维护我们的建筑，而且还获得了额外的资金来将一栋建筑复原为儿童农业博物馆，”Pockmire 说。