平衡服务台支持的安全&效率

随着组织越来越多地接受远程办公和依赖远程支持，IT服务台技术人员面临着确保安全和数据隐私的关键任务，以保护其组织免受日益复杂的网络威胁。

但是，在某些情况下，实施安全措施可能会影响效率。 例如，在访问特定资源或系统之前需要额外的步骤或身份验证过程可能会减慢整体支持过程。

但是，请务必注意，为了提高效率而牺牲安全性可能会导致严重的后果，例如数据泄露。 因此，IT专业人员必须在安全与效率之间取得平衡，以确保敏感信息的安全和隐私，同时为最终用户提供及时的支持。

本博客将分享最佳实践，以帮助 IT 服务台实现这一关键平衡。 以下是 IT 支持专业人员在最大限度地降低效率的同时提供安全的远程支持的五个技巧：

1 — 实施基于风险的访问控制

根据与其角色或使用的设备相关的风险等级，向技术人员授予资源访问权限。 这种方法可确保根据最小权限原则，技术人员只有最少的访问权限来执行任务。

精细的权限控制使您可以根据组织的要求灵活地管理用户访问和权限。 例如，IT 管理员可以设置基于角色、基于用户、基于计算机或基于群组的权限，并相应地限制对某些功能和操作的访问权限。

2 — 简化支持工具的身份验证流程

双因素身份验证是一项必不可少的安全措施，可为您的帐户增加一层额外保护，并确保只有经过授权的人员才能访问最终用户设备。 启用 2FA 要求用户提供由身份验证器应用程序生成的一次性验证码及其密码。 这样可以确保即使攻击者获得了用户的密码，他们仍然需要访问用户的移动设备才能进入。

IT 管理员还应实现单点登录 (SSO) 或密码管理器，以简化用户的身份验证流程。 这通过减少密码薄弱或重复使用的几率来增强安全性，并使用户能够使用一组凭证访问多个资源，从而节省时间。 使用 SSO 还可以使 2FA 等登录策略统一应用于所有应用程序。 此外，它可以自动执行与入职和下线相关的许多账户管理。

3 — 自动执行例行任务、整合工具和简化工作流程

自动执行常规任务，例如监控、软件更新、日志收集和报告，可以最大限度地减少手动错误，同时腾出技术人员的时间，使他们能够专注于更复杂的问题并提供更快的支持。

过时的软件可能会使您的组织面临安全漏洞。 确保定期更新和修补远程支持工具、工作站和应用程序，以最大限度地减少潜在威胁。

此外，整合多种工具并利用统一平台满足各种需求可提高效率并减少安全风险。 采用简单而简化的支持工作流程，最大限度地减少响应和解决最终用户请求的时间，不仅使最终用户获得卓越的支持体验，也为技术人员带来卓越的支持体验。

4-确保遵守数据隐私法规

IT 服务台必须确保工具符合数据隐私法规（例如 SOC 2、GDPR、CCPA），以保护敏感信息、建立客户信任并避免代价高昂的处罚。 实施政策和程序以保持合规性并进行定期审计。

记录是维持组织内部审计和合规性的关键方面。 通过保留详细的事件日志，组织可以轻松跟踪和识别可能发生的任何可疑或未经授权的活动。 这可以帮助防止潜在的安全漏洞或其他违规行为，并确保组织遵守相关法规和标准。

5-教育远程支持人员了解最佳实践

定期对 IT 服务台技术人员进行培训，使其了解最新的安全最佳实践和有效的故障排除技术。 这将确保他们有能力应对安全和效率挑战。

遵循最佳实践，&使用安全合规的远程支持工具

通过实施上述最佳实践，IT 专业人员可以维护安全的远程支持环境，同时提供用户期望的快速高效支持。 实现这种平衡不仅可以增强组织的整体安全态势，而且还有助于提高生产力和用户满意度。 选择满足组织业务和安全需求的正确远程支持工具。

Splashtop 对在线安全和数据隐私的承诺体现在其旨在帮助 IT 服务台技术人员提供安全高效的远程支持的全面功能中。 通过利用 SSO 集成、双因素身份验证、精细的权限控制、简化的工作流程以及其他高级安全和生产力功能，您可以在不影响远程支持服务的质量和效率的情况下保持高度的安全性。

例如，您可以将 Splashtop 配置为自动将日志实时发送到客户的中央日志管理服务器（例如，像 Splunk 这样的 SIEM）。 或者，Splashtop API 可以从 Splashtop 检索日志并以编程方式将其存档。 无论哪种方式，您都可以确保您的团队在不影响效率的情况下维护正确的日志。

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