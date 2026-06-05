利用远程技术改善客户体验

在当今世界，人们期望获得出色的客户体验。制造商和分销商如何实现这一目标？继续阅读，找出答案。
如今，产品制造商和分销商的客户希望购买的不仅仅是有形产品。他们还期望获得出色的客户体验，包括可以确保产品的持续可靠性的高效售后支持。这就是为什么有效的 B2B 客户支持策略最终可以增加收益。
通过具有卓越客户体验（CX）的可靠远程支持，可以保留客户并增加长期关系价值。客户终身价值是盈利性收入增长的核心。
完美搭档：高效的远程支持团队 & 强大的技术
收到预期效果的公司也认识到，仅提供强大的远程支持还不够。在解决客户问题时，公司必须考虑到自身的技术支持人员和客户所需的工作量。正如麦肯锡咨询公司在文章《重新规划疫后劳动力》中指出的那样，新冠疫情爆发以来，高效技术远程支持团队的价值越来越显而易见。
除了高效的远程支持人员，强大而简单的技术也是出色客户体验的基础。如今，使用技术满足客户需求至关重要。技术可以在改善客户体验的同时显著提高成本效率。全球云计算巨头 Rackspace Technology 最近发布的《客户体验和技术调查报告》中揭示了几项最新发现，印证了这一事实。
以上因素共同导致公司转向 Splashtop 寻求远程客户支持。详见以下两个示例：
Munster 商业设备�公司以低成本提供出色的客户体验
在寻找降低运营成本的方法时，Munster 商业设备公司（以下简称 Munster）发现，技术人员因打印和扫描问题需前往客户现场的次数激增，导致运营成本提高。而实际上，许多打印和扫描问题根本无需前往客户县城即可解决。
Munster 选择了远程支持软件解决方案作为降低成本和通过出色的技术支持提升客户体验的理想方式。他们决定尝试 Splashtop Remote Support，因为同行公司强烈推荐它用于遠端電腦支援。
Munster 发现，Splashtop 解决方案简单易用，可提供高级远程支持，是唯一的价格合理的高端解决方案。该公司还特别提到了 Splashtop、LogMeIn 和 TeamViewer 之间的价格差异。逐一比较后，在普通产品方面，Splashtop 提供的功能比 LogMeIn 和 TeamViewer 更多。所以说Splashtop 不仅价格合理，而且物超所值。
“Splashtop 允许我们为数百个客户提供远程支持。如果没有它，我们必须不断到现场解决本可以远程解决的客户问题，到现场解决问题会导致服务部门利润的降低。”—— Munster 商业设备公司销售经理 Darach Meade
雅马哈发动机株式会社在客户现场远程支持物联网设备
雅马哈将表面贴装技术（SMT）产品推向市场，这是一项重大的技术差异化举措。该公司通过提供专门用于产品查询与问题的客户支持联系电话，面向 SMT 产品推出远程维护服务。由于雅马哈 SMT 业务采用 Splashtop 作为远程支持解决方案，其技术员能够显著缩短问题响应和解决时间，提高客户满意度。
在使用 Splashtop 之前，雅马哈的 IT 团队通过基于 Windows 的 SMT 设备收集信息以发现技术问题。然后，IT 团队会通过文件、电子邮件和照片与客户交换信息。设备出现问题时，如何缩短修复时间就是主要难题。为了解决问题，经常需要更换设备部件，还需要服务工程师前往现场进行维修。服务工程师的现场服务对雅马哈而言成本极高。
雅马哈 SMT 集团信息服务主管 Miharu Masui 及其团队无法缩短服务工程师的派遣时间。因此，他们决定利用 Splashtop 来缩短客户与其取得联系以及确定原因之间的时间。这一切都发生在派遣工程师之前。
借助 Splashtop，雅马哈 SMT 集团可以直接远程访问 SMT 物联网设备，快速捕获有关技术问题根本原因的准确信息。在 Splashtop 之前，他们必须与客户口头沟通操作屏幕和方法的状态。这样通常会带来糟糕的客户体验。现在，雅马哈可以直接访问设备，获取错误历史记录和操作日志。由于可以快速轻松地获取操作状态和方法的完整情境，客户体验也得到了极大地改进。
目前，Splashtop 是雅马哈 SMT 集团的核心技术解决方案，可用于提供全年24小时不间断的远程维护服务。
“Splashtop 可以让我们比以前更安全、更准确地从客户那里获取信息，不会浪费任何时间，我们可以在客户设备上快速采取下一步操作。使用 Splashtop 进行远程支持大大减轻了我们技术员和客户的负担。”—— 雅马哈表面贴装技术信息服务主管 Masui 先生
Splashtop 增强现实让远程支持更加出色
随着 Splashtop AR（增强现实）的推出，产品制造商和分销商更有理由利用 Splashtop Enterprise 进行远程客户支持。
如果用户在远程办公场所遇到问题，可以立即与远程 IT 技术员共享使用中的任何设备的摄像头。然后，技术员（和用户）可以直接在屏幕上进行注释。�技术员和用户可以通过独有的颜色区分各自的注释内容（见下图）。
Splashtop AR 的优势：
减少停机时间：通过远程引导现场人员使用互动 AR 注释和双向沟通来更快地解决问题。
提高技术员的工作效率：通过远程诊断和故障排除功能使技术员能够支持多个异地场所，减少上门服务。
知识共享与协作：帮助现场的非技术人员解决问题，为现场学徒提供二级技术指导。
提高客户和员工满意度：在资深远程技术员的帮助下指导员工或客户解决技术问题，从而提高首次呼叫解决率。
Splashtop AR 允许专业技术员像在现场一样远程进行故障排除、发现并解决问题，让远程支持质量进一步提升。最终不仅可以提高效率、改善客户体验，而且可以降低成本。
利用有成本效益的远程支持增强客户体验
利用可靠的先进技术提供高性价比远程支持，您的公司是否会从中受益？当然，这一点毫无疑问。立即试用 Splashtop，看一看您的远程客户支持预算会因此降低到何种程度。