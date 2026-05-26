Splashtop 在 G2 报告中被认可，简化现代 IT 管理
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客户评价强调了操作简便、快速投资回报以及对集成IT平台的日益增长的需求。
加利福尼亚州库比提诺，2026年5月26日 – Splashtop® Inc. 今日宣布在 G2 2026 夏季报告中获得多个奖项，涵盖终端管理、补丁管理、远程支持、远程桌面访问、证书生命周期管理 (CLM) 和网络访问控制类别。完全基于经过验证的客户评价，这些认可反映了客户对Splashtop的强大验证能力，以简化IT操作、加强安全性并支持现代工作环境。
在端点管理和补丁管理中，Splashtop 被公认为各类组织中的高表现者，尤其是在寻找简化操作和更快修复的中型市场客户中获得了特别强的认可。根据G2用户反馈，Splashtop的客户报告称，其实现终端管理的投资回报率速度是类别平均水平的3倍，补丁管理的速度是2.5倍。客户一再称赞 Splashtop 将关键 IT 工作流程整合为更流畅的体验的能力。一位评论者表示Splashtop AEM“让IT管理员的生活轻松了10倍!!”，而其他人则描述该平台为“一站式商店”，可以处理“我需要做的所有事情，比如检查升级所需的库存，确保补丁有效，或拉取报告，而无需切换到不同的供应商。”另一位客户指出体验“感觉不像是一个仅仅拼凑起来的第三方产品。”
Splashtop在远程支持和远程桌面类别中获得了Grid®领导者和Momentum Leader的认可，同时在投资回报率、可用性和实施简单性方面多次获得认可。一位客户描述Splashtop为“安全、简单的远程访问工作电脑，无论身在何处”，而其他客户则强调其“可靠性无与伦比，让人放心”以及“提供出色服务的必要远程支持。”
Splashtop 的 Foxpass cloud PKI 和 RADIUS 解决方案还在证书生命周期管理和网络访问控制类别中获得了领导者的认可，这反映了对密码无效和基于身份的身份验证的需求日益增长。客户报告实现投资回报率比行业平均水平快1.8倍，并赞扬该解决方案简化了身份验证和网络访问管理，一位评论者描述它提供了无缝的集中式身份验证，具有可靠的RADIUS和清晰的可见性，而另一位则强调了其“易于设置、强大的安全性和零维护”。
G2 的认可印证了 Splashtop 的更广泛愿景：在混合办公环境中简化安全性，同时不给 IT 团队或最终用户增加不必要的复杂性。从远程支持用户和管理设备，到实现精细控制的远程访问控制、增强现场网络身份验证，以及集成端点安全解决方案，Splashtop 帮助组织提升安全态势、简化管理，并在远程办公和办公室办公环境中保持一致的可见性与控制力，同时降低管理多个供应商和相互割裂工具所带来的运营负担。如需了解有关 Splashtop 解决方案套件的更多信息或开始免费试用，请访问 www.splashtop.com。
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Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。