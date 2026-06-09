Splashtop 荣获 TrustRadius 颁发的 2026 年最高评分奖
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客户反馈凸显了该产品在性能、安全性、用户体验以及对 IT 团队和 MSPs 的支持方面表现出色
加利福尼亚州库比蒂诺，2026年6月10日 — Splashtop 是远程访问、支持和端点管理解决方案领域的领导者，今日宣布其荣获 TrustRadius 颁发的 2026 Top Rated Award。这项认可完全基于经验证的客户评价，反映了依赖 Splashtop 在分布式环境中安全访问、支持和管理设备的 IT 专业人士所持续给出的反馈。TrustRadius Top Rated Awards 基于真实的客户评价，旨在表彰那些在产品性能、安全性、易用性和客户支持等关键领域提供可衡量价值的供应商。Splashtop 持续获得认可，凸显了其帮助组织简化 IT 运营，同时保持高水平安全性和最终用户体验的能力。“基于客户反馈的认可对我们来说分量最重，因为它反映了真实世界的体验，”Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示。“随着 IT 环境日益分散，安全要求不断提高，我们专注于提供能够跟上这些需求变化的解决方案，同时保持客户所依赖的性能、简洁性和可靠性。”Splashtop 在 TrustRadius 上的评分凸显了其在多个核心领域的优势：
性能：高速、低延迟的远程访问，让您可随��时随地通过任意设备无缝办公
安全性：端到端加密、精细控制的访问权限，以及符合 SOC 2、ISO 和 GDPR 等标准
用户体验：内部部署简单，界面直观，IT 团队和最终用户几乎无需培训
客户支持：响应迅速、专业可靠的支持团队，帮助客户快速解决问题
除了其核心远程访问和支持解决方案外，Splashtop 还推出了一个统一的自主终端管理平台，具备原生远程控制功能，可更全面地查看设备健康状况，并让 IT 团队无需切换工具即可主动采取行动。这种方法有助于降低运营复杂性，同时保持客户期望的性能和可靠性。
客户反馈亮点
Splashtop 客户持续强调 IT 工作流程中效率的提升和摩擦的减少：
“Splashtop 是我们工具库中最出色的远程访问和端点管理工具。如果没有它为我们的技术人员提供的帮助，我们根本无法开展业务，因为我们的客户遍布全州。“它不仅最符合我们的需求，还帮助我们避免必须前往客户现场处理那里的问题。”– 所有者
“Splashtop 对中小型企业来说价格非常划算。借助更新、防病毒和远程控制的自动化功能，它帮助我在独自管理多家公司时轻松了很多。”– IT 总监
“Splashtop 已成为我们诊所不可或缺的工具，让我即使不在办公室，也能灵活高效地工作——无论是去看病，还是处理个人事务。由于只有我负责某些关键任务，Splashtop 让我能够远程登录、回答员工问题、访问重要信息，并不中断地处理账单。”– 专业服务部门管理员
“Splashtop 对于限制非常严格的环境至关重要，并且提供多种可配置的安全选项。也适用于物理接触困难的设备（例如大屏幕或信息亭），在这种情况下，我们可以使用 Streamer 进行访问。”– IT 流程战略师
“Splashtop 用于远程访问非常出色。我从未遇到过它在各种网络条件下无法使用的情况，而且整体表现始终很好，画质也出乎意料地高。用户界面以及一切都能“正常运作”的流畅体验非常出色。”– IT 管理员
Splashtop 获得 TrustRadius 的认可，进一步丰富了其不断增长的行业荣誉榜单，体现出客户的高度满意度，以及其产品组合持续增长的发展势头。如需详细了解 Splashtop 并阅读客户评价，请访问 https://www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews。
新闻摘要
Splashtop 凭借经过验证的客户评价获 TrustRadius 评为最高评分
Splashtop 被评为中小企业的最佳解决方案，提供高性能、易用性和强劲的投资回报
Splashtop 提供快速、安全的远程访问和远程支持，并结合端点管理，帮助分布式工作环境提升可见性并减��少工具泛滥
Splashtop 具备原生远程控制功能的端点管理平台，深受 IT 团队和 MSPs 信赖，可降低复杂性并实现高效的远程运营
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。