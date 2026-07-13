Splashtop 推出 Splashtop Live：面向 IT 和 MSP Professionals 的全新社区活动系列，助力学习交流并简化运营
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湾区和伦敦的专属活动将汇聚 IT 社区、合作伙伴和行业同仁，共同分享应对当今 IT 挑战的实用策略、真实经验和全新视角。
加州库比蒂诺，2026年7月13日 — Splashtop Inc. 今日宣布推出 Splashtop Live，这是该公司首个自有品牌社区活动系列。这些仅限受邀参加的活动将汇聚 IT 专业人士、托管服务提供商（MSPs）、合作伙伴和行业专家，共同参加一个下午的学习、交流与对话，聚焦如何简化现代 IT 运营。参会者将带着可应用于自身 IT 环境的思路离开，并更深入了解其他组织如何解决类似挑战。
在 Splashtop 庆祝创新 20 周年之际，这一全新活动系列体现了公司对 IT 社区的持续投入，以及从远程访问起步，进一步拓展到更广泛的 IT 管理和端点安全解决方案的承诺。Splashtop Live 通过打造一个论坛，将这一承诺进一步延伸，让 IT 专业人士能够讨论共同挑战，并相互借鉴经验。
首期 Splashtop Live 系列将包括：
Splashtop Live：湾区站 | 9月16日 | 加利福尼亚州库比蒂诺
Splashtop Live: London | 10月6日 | 英国伦敦
每场活动都让与会者可以直接接触 Splashtop 的创始人、管理层、产品团队和支持团队，创造提问机会，并探索可应用于自身组织的方法。议程包括主题演讲、由 IT 从业者和 MSPs 参与的同行专题讨论、产品路线图会议、互动式研讨会，以及与同行交流的时间。在全天活动中，与会者将探索如何提升运营效率、降低 IT 复杂性并加强安全性，同时与社区中的同行建立联系。
“在过去二十年里，随着 IT 专业人士的职责不断扩大，我们有幸一路与他们并肩合作，”Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示。“很多最有价值的想法，都来自一线从业者分享他们在自身环境中行之有效的做法。Splashtop Live 为这些对话提供了发生的空间。”
更多议程详情、特邀演讲嘉宾和合作伙伴公告将在未来几周内陆续发布。
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